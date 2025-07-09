«За забором Сталина не видно»: почему на Вологодчине не против памятников советскому вождю

В Вологодской области прокуратура поспорила с правительством из-за памятника Сталину. Он простоял в Вологде меньше года, но уже спровоцировал иск больше, чем на 10 млн руб. Сколько всего бронзовых «вождей» успело появиться в скандальном регионе, что об этом думают сами жители, и почему они все чаще припоминают фразу «при Сталине за такое бы расстреляли» — в материале «Газеты.Ru».

При новом губернаторе на Вологодчине за пару лет появились уже три памятника Иосифу Сталину. Самый нашумевший (и единственный в полный рост) — в столице региона. Не успев простоять и год, сооружение стало причиной иска областной прокуратуры, которая потребовала признать недействительным контракт на установку скульптуры и «вернуть памятник индивидуальному предпринимателю Екатерине Ложеницыной». Вдобавок, с нее хотят взыскать 10 с половиной миллионов рублей в пользу городского дома-музея «Вологодская ссылка», на территории которого пока находится бронзовый «Отец народов».

Что будет дальше, пока неизвестно — Арбитражный суд области принял иск еще в конце мая, первое заседание планировалось 24 июня, но его перенесли на сегодня, 9 июля. Сам губернатор области Георгий Филимонов, лично открывавший памятник Сталину, уже назвал происходящее «странным ажиотажем», который «пытались раздуть».

«Сам объект вне обсуждения. Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров»,

— заявил чиновник, когда новости об иске просочились в федеральные СМИ.

В правительстве региона журналистов также поспешили уверить, что прокуратура не против самого памятника одному из самых спорных советских лидеров.

«К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать», — неофициально уточнили в правительстве.

Тем временем памятники Сталину остаются одной из самых обсуждаемых тем в регионе — жители не только дискутируют о роли этого советского вождя в истории, но и используют их как предлог для критики местной власти и высказываний о наболевших проблемах.

«При Сталине он лес бы валил»

«Хотят как при Сталине — как при Сталине их бы уже всех расстреляли, казнокрадов... [Филимонов] бы должен знать, что Сталин не очень любил, таких, как он... При Сталине этот недогубер давно бы лес валил на Колыме... Не то что-то он читает у Сталина. Есть там чудное произведение — «Головокружение от успехов» называется. Его бы [Филимонову] законспектировать и перед носом повесить», — так вологжане зачастую комментируют новости в региональных пабликах.

Личные симпатии губернатора к Сталину здесь всем известны, Филимонов их не скрывает. В его приемной, например, гостей встречает большая картина, где он пожимает руку Сталину на ярко-красном фоне.

close Советская эстетика в приемной губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Анна Громова/«Газета.Ru»

«Да, у нас все знают, что наш чудак огромного Сталина в кабинете повесил. Насмешил, конечно, людей, когда журналисты показали это», — говорили корреспонденту «Газеты.Ru» местные жители.

«Подарили не так давно. Концептуально», — кратко объяснял сам губернатор наличие такого интересного экспоната. Кроме того, в его приемной есть отдельная картина только со Сталиным, а также как минимум один его маленький бюст.

close Советская эстетика в приемной губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Анна Громова/«Газета.Ru»

Публично губернатор признавал, что Сталин «сложная фигура», и есть «неоднозначная трактовка его роли в истории», однако нужно признавать и заслуги того перед страной.

О заслугах вологжане, судя по их высказываниях, хорошо помнят — и используют любой удобный случай, чтобы привести Сталина в укор современным чиновникам. В Вологде давно не чинят мост — «при Сталине за такой мост [губернатор] лес бы изучал в Сибири, памятники ставят, а помнить надо историю, она циклична», подчеркивают в соцсетях.

В городе недостаточно зелени — а вот «при Сталине садили тополя, которые выделяют больше кислорода, чем другие деревья». Выросли цены в автобусах — «А [губернатор] хоть в курсе, что после войны Сталин старался не увеличивать цены, а уменьшать? Все делал для народа!».

Хотя фигура Сталина по-прежнему вызывает горячие споры в российском обществе, на практике кажется, что простых жителей сегодня волнует больше не он, а текущие проблемы, на решение которых они перестали надеяться. Для одних сталинская эпоха остается золотым временем без коррупции и произвола, другие просто используют расхожую фразу «при Сталине за такое бы расстреляли», чтобы выпустить накопившийся пар.

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Что касается самих памятников Сталину в Вологде и других местах, кажется, что в первую очередь людей задевает не фигура советского лидера — а то, что на нее потратили крупные деньги.

«У детей лекарств нет, а он памятники выстраивает ради своего пиара!... Деньги не знает, куда распихать? На СВО, на лечение детей, на лекарства денег нет, проблем много и без памятников... Важны не памятники [Сталину], а другое. Как стали жить вологжане? Прибавились зарплаты, улучшилось качество продуктов в магазинах, снизились цены?... И так денег в области нет, на асфальт не хватает. А за свой счет пусть хоть себе памятник ставит... Здравствуйте, у меня дочь укусила собака. Почему у нас строятся памятники Сталину, Ивану Грозному? Постройте приюты и следите за собаками, уже не одного ребенка покусали!» — жалуются друг друге северяне в комментариях.

«Спиной к правительству поставили, чтобы не подглядывал»

Если спросить у местных напрямую их мнение насчет памятника Сталину в Вологде, на который сейчас подала иск прокуратура, некоторые признаются, что услышали о скульптуре только из новостей. Хотя ее открыли еще в декабре 2024-го , многие ее даже не видели.

«За забором Сталина и не видно никогда. Честно сказать, мы вообще его не видели», — простодушно говорит корреспонденту «Газеты.Ru» прихожанка одного из вологодских храмом.

«А вы знаете, где этот памятник открыт? На территории музея ссылки, где Сталин бывал. Он ведь не в центре города, где прямо ходят и поклоняются. Он вообще, если вам не сказать, вы его никогда не увидите», — подтверждает ее подруга.

«Ну, это не моя компетенция комментировать Сталина. Но я лично его не встречал, точнее, памятник не видел, я не знаю, где он», — уточняет молодой полицейский из Вологды.

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Как убедился корреспондент «Газеты.Ru», спорный монумент действительно не бросается в глаза. Сталин в Вологде — небольшой ( около 2,3 метра высотой вместе с постаментом ), а забор у музея достаточно высокий. Больше цепляет то, что у памятника лежат свежие цветы. Что интересно, стоит он прямо под окнами областного правительства — правда, отвернувшись от него, что тоже не преминули отметить ехидные горожане.

«А почему [памятник Сталину] спиной поставили к областной администрации? Наверно, чтобы не подглядывал!» — иронизируют вологжане в интернете.

Два других памятника Сталину в области еще более скромные. Один бюст появился в этом мае в поселке Кадуй у музея краеведения, еще один в начале июля у входа в школу маленького городка Никольск. Оба соседствуют со старыми памятниками Владимиру Ленину. По сравнению с другими субъектами России, например, Северной Осетией, где число памятников Сталину уже перевалило за 20 , пример Вологодской области кажется очень скромным. Тем не менее, часть жителей, прочитав о новых памятниках в соцсетях, отмечает, что «памятники это хорошо, но у нас уже передоз» и предлагает «увезти памятники в Москву вместе с губернатором». Последний, однако, от новых скульптур открестился — обе представили как инициативу на местах, с которой губернатор не связан.

«Никольчане молодцы. Благодарю... Честно говоря, только узнал об этом. Отрадно», — комментировал Филимонов бюст в Никольске.

Администрация Никольского округа со своей стороны заявила, что Сталин появился здесь «по инициативе старшего поколения».

«Они сами собирали, сами с бизнесом работали по сбору денежных средств, сами устанавливали. Это не наша инициатива. Да, мы согласовали. Там рядом памятник Ленину, поэтому как бы вот так», — объяснял глава округа Дмитрий Мишенев.

В поселке Кадуй же «ответственность» за Сталина взяли местные коммунисты. В КПРФ уточнили, что инициаторами были областное и районное отделения партии, а власти просто «не стали чинить препятствий».

«Мы не знаем, что было у Сталина внутри»

На просьбу высказаться о памятниках Сталину местные чаще торопятся обсудить с журналистом другие, более «реальные» вопросы — например, стремление властей запретить алкоголь и аборты С весны в области введены самые строгие в стране ограничения на продажу алкоголя, по будням его можно купить в рознице только два часа в день. А аборты, по словам местных женщин, после негласного запрета в регионе не делали даже по медицинским показаниям.

«Да что Сталин... При Сталине, может, оно не так и плохо было. А теперь что — алкоголь запретили, так самогон попер. Аборты запретил, а его какое дело, это дело женщин, а не губернатора! Лучше про это напишите, а памятник — кусок металла, что он в жизни меняет», — предлагают, беседуя с корреспондентом «Газеты.Ru», торговки на одном из вологодских рынков.

«Памятники он повтыкал, это да», — смеется бармен за стойкой в Вологде, однако его перебивает его же друг, который тоже хочет поговорить с репортером: «Да подожди, забей ты на эти памятники, что у нас нет других тем важных?».

Спокойно относится к бронзовому Сталину и церковь, несмотря на масштабные репрессии против духовенства в период правления вождя.

«Оно есть и есть, не на нашей территории. У нас, вон, есть памятник политическим репрессиям у храма», — отвечает корреспонденту «Газеты.Ru» настоятель одного из вологодских храмов.

«Кто бы там что ни делал, как бы то ни было, он человек в первую очередь», — внезапно добавляет батюшка. — «С каждым годом новые документы поднимаются, история узнается. Мы ж не знаем, как это происходило все, что у него [Сталина] внутри было, какие у него личные переживания были или не были. Поэтому мы не беремся судить... Поставили и поставили, у нас и православных памятников много. На всех выездах в Вологду стоят большие деревянные кресты».

Сделав паузу, священник обращает внимание, что, хотя «советскую власть ругают», в некоторых местах она сохранила в целости церковную утварь, изъятую из закрытых храмов.

«Где-то они рушили, а где-то полностью сохранили иконы и все остальное. Была значит, и у них боязнь [перед Богом] какая-то. Оно по-разному всегда все, не сказать, плохо или хорошо, неоднозначно», — резюмирует настоятель.