«Хотите, чтобы я умерла?»: как россиянки решаются на «абортный туризм»

В России есть место, где власти смогли негласно запретить аборты целому региону, несмотря на то, что это противоречит закону. Теперь врачи здесь отказываются прервать беременность, даже если это угрожает жизни женщины. Однако девушки все равно «решают вопрос» с помощью «абортного туризма», как назвали возникшее явление журналисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

«Самый русский регион России вымирает», — это любимая фраза губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Так он объясняет борьбу с двумя главными (по его мнению) врагами «русского Севера»: алкоголем и абортами. Бороться с первым местным властям проще — они вправе ограничить продажу спиртного в магазинах хоть до двух часов в день (как это и произошло в вологодском регионе).

А вот запретить аборты в отдельной области невозможно — право женщины на прерывание беременности закреплено в федеральном законодательстве. Однако, на примере Вологодчины оказалось, что чиновникам достаточно «убедительно» поговорить с врачами — и они «сами» перестанут проводить эту процедуру.

«У вас же ничего не болит»

«Когда я стала обзванивать клиники [чтобы сделать аборт], все частные здесь, в Череповце, мне отказали, государственный череповецкий роддом тоже», — рассказывает «Газете.Ru» 30-летняя Ольга (имя изменено). — «Я до этого читала, что у нас есть проблемы с этим, но пока сам не столкнешься, то вроде бы и ничего. Думаешь, ну, есть и есть [отдельные] случаи».

Беременность Ольги была желанной. Вместе с мужем они решили завести второго ребенка (у пары шестилетняя дочка), и в конце зимы у девушки получилось забеременеть. Однако вскоре она узнала, что родить не получится.

«Повторное УЗИ показало, что плодное кольцо есть, а эмбриона внутри нет и не будет. «Анэмбрионие» это по-врачебному называется. Конечно, я расстроилась очень сильно, слезы пошли. Мне сказали: «Такое бывает, вам надо успеть сделать медикаментозный аборт (более щадящий способ прерывания беременности на раннем сроке, без хирургического вмешательства, с помощью специальных препаратов)», — вспоминает Ольга.

Череповчанка сразу обратилась к медикам. Сначала ей напрямую не отказывали, но затягивали время. В женской консультации врач отказался ее принять, отправив по месту прописки. По месту прописки же сообщили, что записаться можно только через неделю: «Тогда доктор вас посмотрит, повторно сдадите все анализы».

«А там и мартовские праздники, то есть, две недели ждать, чтобы лечь в больницу. Я говорю: «И что мне делать?». Они отвечают: «Ну, так у вас же ничего не болит»... Я поняла, что к тому сроку мне уже никто не сделает медикаментозный аборт».

После этого девушка обзвонила клиники в родном городе, а также в Вологде, объясняя, что у нее «есть справка» для аборта. В таких случаях даже местные власти публично на стороне женщин, так губернатор подчеркивал, что его непримиримая позиция не касается варианта, когда прервать беременность рекомендуют врачи. На практике собеседница «Газеты.Ru» будто столкнулась с глухой стеной, почувствовав себя абсолютно беспомощной.

«Вроде огромная область, Череповец и Вологда — большие города, не маленький поселочек, но ты ничего не можешь сделать. Звонишь, ездишь, стараешься, но вообще никто не отзывается, никто не может тебе помочь».

В одной частной клинике девушку сперва все-таки записали на медикаментозный аборт. Но позже передумали.

«Я на нервах перезвонила убедиться, а они мне: «Нет, мы такого не делаем». Я говорю: «Девушка, вы издеваетесь, я два часа назад у вас записалась». Она отвечает: «Мы сейчас всех обзваниваем, отменяем, вам бы в другой день сообщили». Когда в другой, когда у меня срок бы вышел?»

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По рассказам других местных жительниц, столкнувшихся с той же проблемой, в некоторых клиниках теперь прямо говорят об «устном приказе» минздрава региона о запрете абортов. Существование негласного распоряжения подтвердила в конце апреля и.о. главврача Вологодского городского роддома Людмила Горюнова, когда давала показания в суде. Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ провести процедуру 39-летней пациентке. Сама Горюнова не признала вину, сославшись на то, что следовала указаниям вышестоящего руководства.

«Меньше нужно было ноги раздвигать»

Кроме «устного приказа» на врачей надавили через лицензию, которая должна быть у медучреждения для проведения абортов. В феврале Филимонов уточнял, что соответствующее разрешение в области имеют 25 государственных и 16 частных организаций. Тогда же он призвал всех добровольно отказаться от лицензии, пообещав компенсации. После этого в мае губернатор заявил, что ряд частных клиник действительно перестал выполнять подобную процедуру. В самих клиниках это объяснили тем, что лицензию у них «отобрали».

«Я спросила, по какой причине вы отказываетесь сделать мне аборт, на что главврач ответила: «У нас отобрали лицензию, губернатор запретил», — поделилась с «Газетой.Ru» 24-летняя Мария (имя изменено) из Череповца.

Ее история похожа на историю Ольги — девушка замужем, есть маленький ребенок, планировали второго. На одиннадцатой неделе беременности, после УЗИ, Марии сказали, что у нее расходится шов от кесарева сечения, и необходим аборт.

«После этого я не могла записаться на прием около недели. Уже дошла до главврача, отнесла ей все рекомендации, но она отказала... Я говорю: «А если шов разойдется, что мне тогда делать?» На что поступил ответ: «Вызывайте скорую, положим в больницу». Я у нее спрашиваю: «То есть, вы хотите, чтобы я умерла, чтобы со мной что-то случилось?» Она отвечает: «Когда вы выходите отсюда, вы уже сами несете ответственность за свою жизнь»... А ее медсестра сказала, что мне нужно было меньше ноги раздвигать».

«Неизвестно, чего ждать дальше»

Подобных историй в Вологодской области множество, но женщины зачастую никуда не жалуются из-за табуированности темы, указал «Газете.Ru» депутат Госдумы от Череповецкого округа Алексей Канаев. Вологжанки, особенно «бюджетники», боятся огласки и возможного давления властей.

«Одна женщина из сотни наберется смелости и скажет: да, я буду защищать свои права. Большинство предпочитают не поднимать шум, а просто решать свой вопрос доступными методами. И хорошо, если это аборт в соседнем регионе. Гораздо хуже, если появятся услуги черного рынка», — обращает внимание депутат.

По его оценке, сложившееся положение привело к «массовой миграции» женщин за абортами в другие области, в частности, в ближайший Ярославль. Именно так поступили и собеседницы «Газеты.Ru». Причем Марии сделать аборт в Ярославле посоветовали сама главврач (отказавшая ей в процедуре), а также сотрудник прокуратуры , куда после этого обратилась героиня. В Ярославле девушке провели операцию за 8,5 тысячи рублей, но только в частной клинике — в государственной отказали, узнав про череповецкую прописку.

«Когда я пришла делать аборт в Ярославле, все девочки в нашей очереди, кроме одной, тоже оказались из Череповца», — отмечает Мария.

Ольга также успела сделать медикаментозный аборт в Ярославле по совету знакомых, заплатив за это 10,5 тысячи рублей. «Местная врач, когда меня принимала, очень удивлялась, что у нас здесь так все происходит», — рассказывает девушка.

В некоторых случаях женщинам после проверки компетентных органов возмещали траты на аборт в другом регионе, уточняет депутат Канаев.

«Были решения судов, главврачи и медицинские учреждения получали штрафы. Вместе с тем мы видим, что подобная практика [с отказом в аборте], к сожалению, продолжается», — добавил он.

Обе собеседницы «Газеты.Ru» жаловались на поведение вологодских врачей в прокуратуру. Однако там объяснили, что клиники нельзя привлечь к ответственности, если нет письменного отказа в прерывании беременности.

«На мой взгляд, то, что происходит, абсолютно недопустимо, потому что прямо противоречит действующему федеральному закону. Можно сколько угодно говорить о практиках народосбережения (еще одно слово из обихода губернатора Филимонова, которое он часто использует для оправдании политики против абортов), но делать это нужно и можно в рамках действующего законодательства. Если что-то не нравится в законе, надо его менять. Все иное я называю политикой народоунижения», — отметил Канаев.

Пытаться улучшить рождаемость через запрет абортов, по его мнению, бессмысленно, что доказывает статистика — в регионе не зафиксировали всплеск рождаемости или количества тех, кто встает на учет по беременности. Тем не менее проблема демографии действительно актуальна не только для «русского Севера», но и практически для всей страны, считает депутат. Но стимулировать семьи нужно «позитивными» мерами — материнским капиталом, льготной ипотекой, выплатами многодетным.

«А вот меры запретного свойства, они не только не помогают, они уничтожают доверие, в данном случае матерей и семей, к государственным органам, к местным властям. Сегодня запретили аборты, завтра запретили что-то еще, и неизвестно, чего ждать».

Губернатор Вологодской области, между тем, на фоне широкого общественного резонанса подчеркивает, что не запрещает аборты, а лишь проводит «широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству». В начале июня он отчитался, что все медучреждения региона, в том числе частные, отказались от проведения абортов не по медицинским показаниям.

Тем, кому неправомерно отказывают в аборте по медпоказаниям, Филимонов предложил обращаться на горячую линию, с мая запущенную правительством области. Как уточнял губернатор, по медпоказаниям за март--апрель в регионе сделали 32 аборта, в мае — девять (за аналогичный период 2024 года было проведено 420 и 138 абортов соответственно).

«Мы нацелены стремительно, от месяца к месяцу, эту статистику сокращать», — резюмировал глава региона.