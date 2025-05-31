Лихорадка чикунгунья: есть ли опасность в России?

Российские туристы на Мальдивах скупают средства от комаров из-за риска заражения опасной лихорадкой чикунгунья, сообщил SHOT. По данным канала, местные отели средств защиты не предоставляют. Посольство России в столице Мальдив информацию о вспышке заболеваемости на островах не подтверждает, но призывает к осторожности. По данным Роспотребнадзора, в РФ случаев лихорадки нет, однако экс-глава ведомства Геннадий Онищенко предупредил о появлении переносящих ее комаров в южных регионах страны.

У российских туристов на Мальдивах — паника из-за нового вируса чикунгунья: они массово скупают защитные средства от насекомых, опасаясь укусов желтолихорадочных комаров, способных переносить опасное заболевание, пишет SHOT. По данным Telegram-канала, «администрации отелей якобы никак не защищают свои территории от опасных кровопийц, в номерах даже нет фумигаторов».

Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин не подтвердил сообщения о вспышке заболеваемости на островах.

«Нами не зафиксировано какой-то эпидемии лихорадки чикунгунья на Мальдивах», — сказал консул в комментарии ТАСС.

По его словам, на островах могли быть зафиксированы единичные случаи, но о вспышке говорить не приходится. При этом дипломат посоветовал туристам в любом случае использовать защитные средства от комаров , так как в этом регионе они могут переносить и другие опасные заболевания.

Вспышка в Шри-Ланке

При этом сильнейшая за последние два десятка лет вспышка лихорадки чикунгунья в мае отмечена на Шри-Ланке — острове, находящемся относительно недалеко от Мальдив. Об этом 26 мая сообщило российское посольство в республике.

«Министерство здравоохранения Шри-Ланки, а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет . Данное заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток», — предупредили в дипмиссии.

Для профилактики заражения дипломаты рекомендовали устанавливать на окнах и дверных проемах защитные сетки, использовать спреи-репелленты для открытых участков тела и носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.

29 мая Telegram-канал SHOT рассказал о заболевшей в Шри-Ланке россиянке. По ее словам, у нее три дня держалась высокая температура, а «суставы болели так, что невозможно [было] ходить по комнате и поднять термос с водой».

«Все это симптомы той самой лихорадки. Женщина приехала на остров, чтобы пройти программу оздоровления аюрведа — это система, направленная на восстановление баланса в организме, но почти сразу слегла», — написал SHOT.

Что такое чикунгунья

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы насекомых. В основном заболевание переносят комары. Среди симптомов: повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, тошнота, боли в мышцах и суставах . В среднем болезнь проявляется на 4–8 день после укуса инфицированным комаром, в отдельных случаях инкубационный период может составлять до 12 дней.

Острота проявления симптомов может быть различной — от очень сильной до почти незаметной. В целом прогноз при своевременно выявленной инфекции благоприятный, различные осложнения чаще всего встречаются у ослабленных, пожилых лиц и детей. Заболевание более характерно для Индии, Пакистана и стран Юго-Восточной Азии, а также для Африки. Однако в последние годы комары-переносчики распространились также в Европе и обеих Америках.

Так, в 2017 году Роспотребнадзор сообщал о вспышке лихорадки чикунгунья в Италии. В центральной части страны (города Анцио и Рим) были лабораторно подтверждены десять случаев заражения при местной передаче вируса: заболевшие жители не покидали пределов своего региона в течение нескольких недель. До этого более крупная вспышка — 330 заболевших — фиксировалась в итальянской провинции Эмилия – Романья в 2007 году.

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Что в России?

По данным Роспотребнадзора, в РФ «нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков». По состоянию на 27 мая 2025 года, случаев заболевания, в том числе завозных, не зарегистрировано. Ведомство осведомлено о вспышке в Шри-Ланке, для оперативного диагностирования заболевания есть отечественные тест-системы.

Тем не менее экс-глава Роспотребнадзора, ныне заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радиоточки НСН» заявил, что тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, добрались до России. По его словам, если раньше в стране существовали только завозные случаи заражения, то теперь экзотическая инфекция может начать распространяться внутри страны. Переносчиков лихорадки начали замечать в южных регионах РФ.

«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — сказал Онищенко.

Ситуация находится на контроле Минздрава.