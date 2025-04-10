10 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

​10 апреля в мире отмечают День движения Сопротивления, посвященный подпольщикам времен Второй мировой. Еще сегодня есть повод позвонить своим братьям и сестрам или поспорить с кем-нибудь об эффективности гомеопатии. По народным приметам, день благоприятен для генеральной уборки и избавления от хлама. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 10 апреля

Международный день движения Сопротивления

10 апреля отмечают Международный день движения Сопротивления, посвященный памяти тех, кто противостоял фашизму на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Эти храбрые мужчины и женщины, рискуя жизнью, боролись за свободу своих народов, организовывая партизанские отряды и подпольные группы. Их вклад в победу над нацизмом неоценим, а этот день служит напоминанием о важности сопротивления тирании и угнетению.​

Всемирный день гомеопатии

10 апреля отмечается Всемирный день гомеопатии, приуроченный ко дню рождения ее основателя, немецкого врача Самуэля Ганемана (родился в 1755 году). Его теория «лечения подобного подобным» в свое время вызвала бурные научные споры и до сих пор остается предметом оживленных дебатов. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств эффективности, гомеопатия продолжает пользоваться популярностью во многих странах, особенно в Германии, Индии, Франции и России. Этот день отмечают как возможность обсудить альтернативные подходы к медицине и напомнить, что каждый человек имеет право на выбор метода лечения — при условии, что он информирован, а его решение осознано.

close Самуэль Ганеман Global Look Press

День братьев и сестер

В этот же день отмечают День братьев и сестер — праздник, который пришел из США. Инициатором его создания стала Клаудия Эварт, которая, потеряв в детстве брата и сестру, решила увековечить их память, учредив этот день в 1995 году. Дата выбрана не случайно — 10 апреля был днем рождения сестры Клаудии. Праздник быстро набрал популярность и стал отмечаться во многих странах, напоминая о важности семейных уз и поддержке между близкими людьми.​

Глобальный день работы из дома

Современные технологии позволяют многим специалистам выполнять свои обязанности удаленно. 10 апреля отмечается Глобальный день работы из дома, призванный подчеркнуть преимущества и вызовы такого формата труда. Интересно, что еще 30–40 лет назад работа на дому ассоциировалась в основном с людьми с ограниченными возможностями, выполняющими простые задачи. Сегодня, когда значительной части людей для выполнения профессиональных обязанностей нужен только компьютер с доступом в интернет, удаленная работа стала нормой, особенно в условиях глобальных изменений и пандемий.​

День рождения английской булавки

10 апреля 1849 года американский инженер Уолтер Хант запатентовал изобретение, ставшее незаменимым в быту, — английскую булавку. Интересно, что Хант продал права на него всего за $400, чтобы погасить долг в $15. Сегодня английская булавка используется повсеместно, оставаясь простым, но гениальным решением для скрепления тканей и других материалов.​

День рождения спички

10 апреля 1827 года в Англии аптекарь Джон Уокер впервые представил публике серные спички. Его изобретение выглядело не так изящно, как современные аналоги, но работали так же — деревянные палочки, покрытые серой, зажигались при трении о наждачную бумагу. Несмотря на едкий запах, идея Уокера быстро распространилась по Европе, и вскоре спички стали таким же обыденным предметом, как ложка или ножницы. За почти два века их вид, химический состав и производство сильно изменились, но суть осталась прежней — быстро и удобно добывать огонь.

Какие события отмечают 10 апреля в других странах

День объятий с вашей собакой — США. Этот праздник призван напомнить владельцам о важности проявления любви и заботы к своим питомцам. Объятия способствуют выработке окситоцина — гормона, укрепляющего связь между человеком и животным. Однако стоит помнить, что не все собаки любят объятия, поэтому важно учитывать индивидуальные предпочтения каждого питомца.​

День каучука — Таиланд. Таиланд считается одним из ведущих производителей натурального каучука в мире. Этот день подчеркивает значимость каучуковой промышленности для экономики страны и обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и производители каучука.​

Праздник Махавир Джаянти — Индия. В Индии 10 апреля отмечается Махавир Джаянти — день рождения основателя джайнизма Махавиры. Родившийся в 599 году до н. э., Махавира отказался от мирской жизни в 30 лет, став аскетом и посвятив 12 лет медитации и самопознанию. На 43-м году жизни он достиг просветления и стал тиртханкарой — духовным учителем, ведущим последователей через «океан перерождений» к освобождению. Праздник сопровождается молитвами, постом и паломничеством к святым местам.​

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День рождения Абдуллы Кадыри — Узбекистан. 10 апреля 1894 года в Ташкенте родился Абдулла Кадыри — основоположник узбекского национального романа, публицист и мастер сатиры. С детства он впитал любовь к труду и окружающему миру, слушая рассказы своего отца, искусного садовода. Кадыри внес значительный вклад в развитие узбекской литературы, оставив после себя богатое наследие произведений, отражающих жизнь и быт его современников.

Церковные праздники 10 апреля

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Святой Иларион жил в VIII веке и был игуменом монастыря Пеликит на побережье Малой Азии. Он прославился своей духовной мудростью и стойкостью в вере во времена иконоборческих гонений, когда почитание икон в Византийской империи подвергалось жестоким репрессиям. За свои убеждения Иларион был подвергнут мучениям, сослан и заключен в темницу, где провел несколько лет. Несмотря на гонения, он продолжал ободрять паству, и его имя стало символом непоколебимости веры. После смерти преподобный был канонизирован, и его мощи почитаются как чудотворные.

День памяти преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского

Преподобный Стефан был игуменом Триглийского монастыря (находился на территории современной Турции) и жил в IX веке. Его прозвали чудотворцем за многочисленные случаи исцелений и помощи, приписываемые его молитвам. Стефан был известен строгой подвижнической жизнью и благочестием, многие монахи стремились к нему за наставлением. Во времена византийского императора Льва Армянина он также пострадал за почитание икон и был сослан. Несмотря на лишения, он до конца своей жизни оставался верен церковным канонам и учению православной церкви.

День памяти преподобномученика Евстратия Печерского

Евстратий Печерский — монах Киево-Печерской лавры, пострадавший за веру в XI веке. Он вместе с другими братьями был захвачен половцами во время одного из набегов на Русь и подвергнут жестоким мучениям за отказ отречься от Христа. Евстратия распяли на кресте, и он скончался, как и Христос, с молитвой на устах. Память о его подвиге сохраняется в Печерском патерике, и сегодня он почитается как один из святых страдальцев, отдавших жизнь за христианские идеалы. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры и почитаются паломниками.

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Народные праздники и приметы 10 апреля

Иларион — выверни оглобли

В народном календаре 10 апреля известно как день Илариона — «выверни оглобли». Считалось, что в этот день наступает настоящая весна. Крестьяне начинали сельскохозяйственные работы: поговорка «выверни оглобли» означала подготовку к ним телег и плугов. Также день считается благоприятным для генеральной уборки и избавления от хлама.

Приметы

Если утро теплое и солнечное — весна будет ранней и дружной, а лето — теплым и плодовитым.

Если лед с рек сошел полностью — жди скорого потепления и обильного урожая.

Появились первые мошки — к быстрой весне.

Снятся сны на Илариона — сбываются быстро, особенно если они были связаны с домом, семьей или землей.

Какие исторические события произошли 10 апреля

1710 год — в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» — первый в истории закон об авторском праве. Он положил начало юридической защите интеллектуальной собственности и стал фундаментом для всех последующих авторских норм в мире.

1912 год — «Титаник» покинул порт Саутгемптона и отправился в свое первое — и последнее — плавание.

1925 год — город Царицын официально переименован в Сталинград. Это название позднее стало символом героической обороны в годы Второй мировой войны. В 1961-м город снова сменил название — на Волгоград.

1944 год — войска Красной армии освободили Одессу от немецко-румынской оккупации.

1963 год — трагедия в Атлантике: затонула американская атомная подводная лодка Thresher, погибли все 129 человек на борту. Этот случай стал крупнейшей катастрофой с подлодками в истории США и повлиял на стандарты безопасности флота.

2010 год — под Смоленском потерпел крушение Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли 96 человек, включая первых лиц страны.

2019 год — астрономы представили первое в истории изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon.

Дни рождения и юбилеи 10 апреля

1583 год — родился Гуго Гроций, голландский юрист и философ, один из основоположников международного права.

1651 год — родился Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус, немецкий изобретатель и философ, один из создателей европейского фарфора.

1838 год — родился Фрэнк Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

1927 год — родился Маршалл Ниренберг, американский биохимик, один из расшифровщиков генетического кода, нобелевский лауреат.

1929 год — родился Макс фон Сюдов, шведский актер, известный по фильмам Ингмара Бергмана и «Экзорцисту».

1930 год — родился Клод Боллинг, французский композитор и джазовый пианист.

Кто отмечает день рождения

73 года исполняется Григорию Явлинскому, российскому политику и экономисту.

69 лет исполняется Азизе, певице и автору хита 90-х «Милый мой».

46 лет исполняется Елене Подкаминской, актрисе театра и кино, звезде сериала «Кухня».

45 лет исполняется Александру Еременко, российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.

45 лет исполняется Чарли Ханнэму, британскому актеру, известному по сериалу «Сыны анархии».