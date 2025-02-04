Военный суд Узбекистана начал рассматривать уголовное дело о покушении на бывшего сотрудника администрации президента республики Комила Алламжонова. Первое заседание состоялось в закрытом режиме. Адвокаты говорят о невиновности своего подзащитного и неприемлемых методах следствия, чтобы добиться признательных показаний обвиняемого. В истории вопроса разбиралась «Газета.Ru».

Заседание военного суда, рассматривающего уголовное дело об организованном покушении на бывшего главу департамента информации администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова, состоялось 30 января. Прошло оно в закрытом режиме. Как написал правозащитник на странице своего аĸĸаутнта в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Абдурахмон Ташанов, заседание суда проходит в режиме «абсолютной секретности».

«Несмотря на большое ĸоличество обвиняемых, серьезность обвинений и их общественную значимость, вновь сохраняется сеĸретность», — рассказал Ташанов.

Как выяснили правозащитники, основываясь на источниках заслуживающих доверия, основной потерпевший, объект вооруженного нападения с целью убийства Комил Алламжонов, на судебное заседание не является, хотя уже был вызван три раза посредством повестки. Причины неявки официально не ясны.

Противостояние

В ночь на 26 октября 2024 года неизвестные несколько раз выстрелили в автомобиль Range Rover, принадлежащий бывшему сотруднику Администрации президента республики Комилу Алламжонову, после чего скрылись с места происшествия. Ни Алламжонов, ни его водитель не пострадали, но инцидент расценен как попытка умышленного убийства, и дело возбуждено по статье 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В заявлении Генеральной прокуратуры от 25 ноября сообщалось, что в рамках дела были задержаны семь человек.

В декабре Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол еще двух человек. Якобы им было поручено убийство Комила Алламжонова и директора Агентства перспективных проектов Дмитрия Ли. За выполнение этих убийств заказчик якобы пообещал им вознаграждение в размере 1,5 млн долларов.

«Ли — это не просто чиновник. Это человек, сосредоточивший в своих руках полный контроль над финансовыми потоками страны. Криптовалюты, эквайринг, азартные игры, лотереи, онлайн-бизнес, банковский сектор — все это подчинено не государству, а лично ему, — пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом). — С 1 января 2025 года Дмитрий Ли добился легализации азартных игр, лотерей и букмекерской деятельности. Теперь он станет единственным посредником, через которого будут проходить миллионы. Лицензии, налоги, комиссии — каждый цент окажется под его контролем. Фактически, он превратит легализацию азартных игр в новую сферу своего личного обогащения(…) Возможно, он перешел дорогу многим — местным бизнесменам, чьи доходы сократились из-за его откатов, и международным игрокам, которым мешала его монополия. Его обвиняют в «отмывании» денег через «Октобанк», а Европарламент уже требует расследования его финансовых операций».

Комила Алламжонова профессор Ольстерского университета Кристиан Ласслетт называет «крупным чиновником Узбекистана, сыгравшим ряд видных ролей в бизнесе, правительстве и общественной жизни». В расследовании Ольстерского университета несколько лет назад были приведены доказательства существующей практики государственно-корпоративной деятельности, «которая представляется несовместимой с созданием равных условий для бизнеса».

В 2005-2009 годах Алламжонов был пресс-секретарем, а затем (2009-2013) руководил информационной службой в Государственном налоговом комитете Узбекистана. В 2017 году его назначили пресс-секретарем Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а затем заместителем главы Администрации президента. В 2018 году Алламжонов становится генеральным директором Узбекского агентства печати и информации (впоследствии реорганизованное в Агентство информации и массовых коммуникаций), а в январе 2020 года Алламжонов избирается председателем попечительского совета нового Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ.

Столь бурному карьерному росту, по мнению экспертов, он обязан старшей дочери президента Узбекистана Саиде Мирзиеевой, чей административный ресурс чиновник активно использовал в своих целях. С 2019 года Саида работает вместе Комилом, причем в его подчинении. И будучи ответственным за информационную политику государства, Алламжонов прикрывал в СМИ деятельность Дмитрия Ли.

Время, выбранное для покушения на Алламжонова, вызвало дискуссии о возможной борьбе за власть между различными группами, близкими к президенту Шавкату Мирзиееву. Комил Алламжонов покинул офис президента, где он возглавлял департамент информационной политики, всего за месяц до нападения. Его внезапный уход вызвал предположения, что это ослабит позиции старшей дочери президента Саиды Мирзиеевой, руководителя аппарата президента и, похоже, лидера в гонке за место преемника. Алламжонов и Мирзиеева работали вместе в тандеме в различных государственных организациях на протяжении последних восьми лет.

Дополнительную напряженность создавало отсутствие каких-либо комментариев по поводу покушения со стороны властей и самого Алламжонова. Даже в заявлении Генеральной прокуратуры по поводу случившегося нет упоминания об Алламжонове, в нем просто сообщается о стрельбе, пишут местные СМИ.

В ноябре в системе Государственной службы безопасности и Министерства внутренних дел произошли отставки ряда высокопоставленных должностных лиц, связанных, по данным источников «Газеты», с расследованием дела о покушении на Алламжонова. Так, был уволен председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов, начальник службы уголовного розыска МВД Ахрор Адхамов, первый заместитель начальника Ташкентского городского ГУВД Дониер Ташходжаев и начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Темур Собиров.

Сарвар Ашуров, работавший заведующим приемной премьер-министра, также оставил свой пост. Уволен и его брат, полковник Алижон Ашуров, работавший начальником управления собственной безопасности СГБ.

Силовое давление

Можно констатировать, что неудавшееся покушение снесло почти все руководство силового блока страны. Многие из них угодили на скамью подсудимых, и это для них еще самый лучшая участь. Один из бывшего руководства республики, экс-глава Управления собственной безопасности Госслужбы безопасности президента Шухрат Расулов был задержан при весьма странных обстоятельствах. Как рассказал «Газете.Ru» источник из генпрокуратуры республики, ссылаясь на слова адвоката Расулова, он сообщил на заседании Военного суда, что задержание для него стало полной неожиданностью, он не находился в розыске.

Его вызвали 26 ноября в офис влиятельного в Узбекистане бизнесмена, мецената, главного бенефициара крупного банка Asia Alliance Bank Камо Тумасова , где также присутствовал Дмитрий Ли. Они почему-то вдвоем рассказали Шухрату Расулову, что имеются показания о том, что именно он организовал покушение на Комила Алламжонова и Дмитрия Ли, но заверили, что этому не верят и считают обвинения ложными. Когда Расулов уже выходил из офиса банка, его задержали сотрудники правоохранительных органов. В тот же день он был объявлен в розыск, на основании чего было оформлено задержание.

«С 26 ноября по 25 декабря Шухрата Расулова содержали в изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ), причем в карцере, где подвергали силовому давлению, чтобы он признался в организации покушения на Алламжонова, — говорит известная международная правозащитница Радха Стирлинг, основываясь на опросах свидетелей следственного процесса и осведомленных лиц. — Шухрата Расулова заставляли признать, что он организовал покушение по указу мужа младшей дочери президента Узбекистана Отабеĸа Умарова и передавал деньги исполнителям покушения. На суде Расулов заявил, что он признался под давлением следствия, но это все ложь».

Также, как рассказали «Газете.Ru» источники, близкие к Генпрокуратуре республики, «Расулов сообщил, что с 25 по 31 декабря прошлого года его удерживали в подвале Ташĸентсĸого ГУВД. Там его избивали сотрудники МВД, надевали на голову пластиковый пакет и били, требуя написать о взяточничестве Отабеĸа Умарова. Когда Расулов возражал, что Умаров является лицом приближенным ĸ президенту, и нельзя просто таĸ писать на него лживые показания, физическое давление усиливались. В конце заседания Военного суда Расулов выразил опасение, что после данных им показаний его вновь подвергнут физическому давлению в изоляторе СГБ».

Другие обвиняемые по делу о покушению также подтвердили, что их пытались заставить дать показания против Отабеĸа Умарова. «Один из подсудимых, обвиняемый в руководстве группой злоумышленников, Жавлон Юнусов, заявил судье: «Уважаемый судья, меня тоже пытали, требуя дать показания против дочери президента Шахнозы и Отабека Умарова». Однако суд проигнорировал эти заявления», – говорит собеседник «Газеты.Ru».

Процесс

Как стало известно «Газете.Ru», адвокаты Шухрата Расулова и Жавлона Юсупова выдвинули новые ходатайства. Они просят вызвать в суд в качестве свидетелей четырех сотрудников МВД, которые допрашивали обвиняемых в подвале Ташĸентсĸого ГУВД, и выяснить, на каком основании они это делали, рассказал изданию источник в республиканской генпрокуратуре. Также они просят назначить техническую экспертизу видеозаписей допросов, поскольку во время просмотра в суде видеозапись оборвалась, что вызвало подозрения в ее монтаже. И назначить судебно-психологическую экспертизу состояния Шухрата Расулова – на основании видеозаписи он выглядит крайне запуганным.

По словам собеседника «Газеты.Ru», в ходе судебного следствия было установлено, что в материалах дела нарушена процедура ведения следствия и есть ошибки в датах начала и окончания следствия. Они потребовали выяснить, на каком основании это постановление было принято и почему оно не входило в материалы дела, установить причины задержки его исполнения, прояснить, на каком основании обвиняемые Расулов и Юнусов были доставлены в подвал Ташĸентсĸого ГУВД, выяснить, какие следственные действия там проводились.

Они просят вызвать следователя в суд в качестве свидетеля. Во время заседания суда, когда на видео показывали Шухрата Расулова, он был в очень плохом состоянии: руки и голос дрожали, сам он еле передвигался. Адвокат просила суд обратить на это внимание, что это не нормально и является результатом физического воздействия, рассказал источник издания в генпрокуратуре. По его словам, когда показывали видео допросов свидетелей, где-то в качестве заказчика покушения прозвучало имя Азиза Бакиева, адвокат потребовал вызвать его как свидетеля. Но затем Жавлон Юсупов, один из подозреваемых и затем подсудимых в качестве заказчика, назвал имя Шухрата Расулова.

Суд принял ходатайства и сообщил, что вынесет решение 3 февраля. Во время подготовки статьи к выпуску стало известно, что на закрытом заседании Военного суда судья отказал в рассмотрении всех 4 жалоб. Адвокат попросил отвод судье, но его не приняли. По словам собеседника «Газеты.Ru» в генпрокуратуре республики, в четверг, 6 февраля, скорее всего будет прение сторон, потом судья возьмет паузу и в понедельник, 10 февраля, уже объявит приговор.

Также, по его словам, подсудимые не могут добиться явки в суд для свидетельских показаний самого Комила Алламжонова – судьи отклоняют ходатайства. На основании данных осведомленных собеседников «Газеты.Ru», свидетелей судебного заседания и правозащитника Абдурахмона Ташанова складывается впечатление, что сам объект покушения не очень заинтересован в установлении истины.

«Возможно, это объясняется тем, что странное покушение, потому что киллеры совершили 8 выстрелов мимо цели, привело к кадровым чисткам верхушки власти, нападкам на членов семьи главы республики и ослаблению всей структуры власти», – резюмировал собеседник «Газеты.Ru».