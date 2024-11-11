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Общество

Малайские и гималайские: какие медведи живут в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился детеныш самого редкого вида медведей

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Пресс-служба Московского зоопарка
Недавно в Московском зоопарке поселился малайский медведь. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. С ее появлением в зоопарке столицы стало уже пять видов медведей. В связи с этим «Газета.Ru» решила вспомнить их всех.
1

Малайский медведь

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Пресс-служба Московского зоопарка

Название: малайский медведь, солнечный медведь, бируанг.

Латинское название: Helarctos malayanus.

Размер: 120-150 см в длину, 70 см в высоту.

Вес: 30-100 кг.

Продолжительность жизни: 25 лет.

Среда обитания: тропические и субтропические леса предгорий и гор Юго-Восточной Азии.

Статус МСОП (Международная Красная книга) — находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: фрукты, овощи, насекомые, мед.

2

Гималайский медведь

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Пресс-служба Московского зоопарка

Название: гималайский медведь, лунный медведь, белогрудый медведь, черный уссурийский медведь.

Латинское название: Ursus thibetanus ussuricus.

Размер: 150-170 см в длину, 65-85 см в высоту.

Вес: 110-150 кг.

Продолжительность жизни: 25-30 лет.

Среда обитания: широколиственные леса в средней и южной части Восточной Азии. В России встречается в Еврейском автономном округе, Хабаровском крае, на Дальнем Востоке.

Статус МСОП (Международная Красная Книга) — находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: ягоды, орехи, мелкие животные

3

Белый медведь

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Пресс-служба Московского зоопарка

Название: белый медведь, полярный медведь, северный медведь.

Латинское название — Ursus maritimus.

Размер: 200-280 см в длину, высота до 150 см.

Вес: до 1000 кг.

Продолжительность жизни: 25-30 лет.

Среда обитания: арктические льды – территория России, Канады, Гренландии, Исландии, Норвегии и США.

Статус МСОП: находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: мясо, рыба.

4

Бурый медведь

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Пресс-служба Московского зоопарка

Название: бурый медведь, обыкновенный медведь.

Латинское название: Ursus arctos.

Размер: 200 см в длину, 120-150 см в высоту.

Вес: 400-600 кг.

Продолжительность жизни: 25-30 лет.

Среда обитания: леса и лесотундра Евразии и Северной Америки. В России этот вид многочислен в европейской части страны, а также на Камчатке, в Приморье, в Якутии и Сибири.

Статус МСОП (Международная Красная Книга) — вызывающий наименьшие опасения вид.

Любимая еда: ягоды, фрукты, орехи.

5

Панда

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Пресс-служба Московского зоопарка

Название: большая панда, панда, бамбуковый медведь.

Латинское название — Ailuropoda melanoleuca.

Размер: 120-180 см в длину, высота до 80 см.

Вес: 140-160 кг.

Продолжительность жизни: 20-25 лет в природе, в питомниках 30-35.

Среда обитания: три провинции Китая – Сычуань, Шэньси, Ганьсю.

Статус МСОП (Международная Красная Книга): находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: бамбук, морковь, яблоко, батат, панда-кейки.

Понаблюдать за жизнью панд в Московском зоопарке можно по веб-камерам в прямом эфире на официальном сайте мэра Москвы.

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