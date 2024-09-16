Штамм коронавируса FLiRT: насколько он опасен и какие у него симптомы

Что за штамм FLiRT
Штамм FLiRT («Флирт») — это новый вариант штамма коронавируса «Омикрон».
Впервые FLiRT зафиксировали в Индии в ноябре 2023 года.
Позднее заражения начались в ряде западных стран. Исследования показывают, что FLiRT имеет уникальные генетические особенности, которые, вероятно, повышают его способность к передаче и сопротивляемость иммунному ответу.
Почему штамм FLiRT так называется
Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), генетические мутации коронавирусов происходят естественным образом в результате изменений в их ДНК. Это может происходить, когда вирус размножается и передается от человека к человеку и, в некоторых случаях, от животных к людям, особенно от домашних животных, таких как кошки.
Название FLiRT происходит от английского наименования штамма Feline-Like Respiratory Transmissible (рус. Кошачья респираторная трансмиссивная инфекция). Оно было выбрано в связи с тем, что некоторые из генетических мутаций этого штамма схожи с мутациями, которые наблюдаются у коронавирусов, передающихся от кошек.
Штамм FLiRT в России
По сообщениям Роспотребнадзора, на территории России в конце мая 2024 года было выявлено 178 случаев заражения вирусом FLiRT. Более масштабно он начал распространяться в сентябре.
Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что количество госпитализаций с коронавирусом в начале осени увеличилось в сравнении с концом августа на 7%. Эксперты Роспотребнадзора отметили, что хотя в стране доминирует штамм «Омикрон», среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT.
Чем FLiRT отличается от предыдущих штаммов и насколько он опасен
Штамм FLiRT отличается от предыдущих вариантов, таких как «Дельта» и «Омикрон», как по своей генетической структуре, так и по клинической картине заболевания.
Основные отличия:
- Генетические мутации. Штамм FLiRT обладает уникальными мутациями в шиповом белке, которые могут повысить его способность связываться с рецепторами человека и, вероятно, увеличивают скорость распространения.
- Сопротивляемость к вакцинам. Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что FLiRT может частично избегать иммунного ответа, вызванного вакцинацией, хотя до окончательных выводов еще далеко.
- Инфекционная способность. Предварительные данные свидетельствуют о том, что FLiRT может быть более заразным, чем его «предшественники», увеличивая количество случаев заболевания в кратчайшие сроки.
Это подтвердил профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека», — уточнил он.
Симптомы и признаки штамма FLiRT
Симптоматика нового штамма схожа с предыдущими вариациями COVID-19, однако некоторые симптомы могут возникать чаще и проявляться более серьезно. Жемчугов предупредил, что недавно выявленный штамм коронавируса опасен за счет высокой заразности. Скорость его распространения намного выше, чем у других штаммов и вариаций, однако FLiRT зачастую переносится не слишком тяжело, поэтому не ожидается роста числа госпитализаций.
Основные симптомы FLiRT включают:
- Кашель. Сухой или влажный кашель, который может прогрессировать с течением заболевания.
- Лихорадка. Повышение температуры тела, часто выше 38°C.
- Усталость. Чувство сильной усталости и изнеможения, которое может длиться несколько дней.
- Одышка. Появление одышки при физической активности или в состоянии покоя.
- Боль в мышцах, суставах и груди. Новый симптом, связанный со штаммом FLiRT, — боли в груди, которые могут сигнализировать о поражении легких или сердечно-сосудистой системы. Также нередко наблюдаются мышечные боли и общая ломота в теле.
- Головная боль. Необъяснимая и часто довольно сильная головная боль, мигрени.
- Потеря обоняния и вкуса. Хотя этот симптом может быть менее выражен, чем при предыдущих вариантах, он все же имеет место.
- Рвота и диарея. Нарушения в работе ЖКТ могут возникать реже, но специалисты не исключают их наличие.
- Кожная сыпь. Некоторые случаи свидетельствуют о возникновении сыпи на коже вместе с зудом.
Тяжесть симптомов может варьироваться, и у некоторых людей заболевание протекает и вовсе бессимптомно.
Последствия
Как и другие штаммы COVID-19, FLiRT может вызывать серьезные осложнения. Несмотря на то что исследования о долгосрочных последствиях этого конкретного штамма еще продолжаются, общие возможные осложнения могут быть следующими:
- Пневмония. Одно из самых распространенных последствий после заболевания коронавирусной инфекцией. Воспаление легких может привести к серьезным медицинским проблемам и необходимости госпитализации.
- Синдром острого респираторного дистресса (СОРД). Тяжелые случаи могут потребовать помощи в виде искусственной вентиляции легких, которую используют как во время лечения, так и профилактики после болезни.
- Долгосрочные последствия. Согласно исследованию, у 10-35% переболевших людей развивается постковидный синдром, или «длительный COVID», с общими симптомами, включающими усталость, одышку, боль в груди, кашель, депрессию, тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство, потерю памяти и трудности с концентрацией внимания.
Кто находится в группе риска заражения
Люди с ослабленным иммунитетом
Иммуносупрессивные пациенты, такие как люди, проходящие химиотерапию, перенесшие трансплантацию органов или принимающие иммунодепрессанты, находятся в группе повышенного риска. Их иммунные системы не могут эффективно реагировать на инфекции, что делает их более уязвимыми к тяжелым формам COVID-19 и его штаммов, включая FLiRT.
«Люди, которые принимают лекарства при онкологии или аутоиммунных заболеваниях, подвержены [заболеванию]», — подтвердил иммунолог Владислав Жемчугов.
Пожилые люди
Возраст — один из основных факторов риска для заражения COVID-19 и его вариациями. Пожилые люди, особенно те, кто старше 65 лет, имеют повышенный риск как заражения, так и тяжелого течения заболевания. С возрастом иммунная система ослабевает, что снижает способность организма бороться с инфекциями.
Люди с сопутствующими заболеваниями
Определенные сопутствующие заболевания значительно увеличивают риск заражения и тяжелого течения COVID-19.
К ним относятся:
- Сердечно-сосудистые заболевания. Люди с хроническими заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением имеют повышенный риск.
- Диабет. Люди с сахарным диабетом, особенно в некомпенсированном состоянии стадия болезни, на которой риск осложнений повышается до опасного порога вследствие того, что препараты, принимаемые больным, уже не контролируют уровень сахара в организме, также находятся в группе повышенного риска.
- Заболевания легких. Хронические болезни легких, такие как астма или ХОБЛ, увеличивают уязвимость.
- Ожирение. По данным Journal of the American Medical Association, избыточный вес связан с повышенным риском госпитализации и осложнений у пациентов с разными вариациями COVID-19.
Работники здравоохранения и другие профессиональные группы
Врачи, медсестры и санитарные работники, которые имеют прямой контакт с инфицированными пациентами, подвержены более высокому риску заражения. Также к группе риска могут относиться работники сферы образования и общественного транспорта.
Лечение и профилактика FLiRT
Лечение
Лечение штамма FLiRT пока что основано на общих принципах лечения COVID-19 и включает:
- Антивирусные препараты. В случае подтвержденного диагноза врач назначает антивирусные препараты.
- Симптоматическая терапия. Применение противовоспалительных и обезболивающих средств для снижения симптомов по рекомендации врача.
- Госпитализация. Тяжелые случаи могут требовать стационарного лечения и кислородной терапии.
- Наблюдение за симптомами. Важно отслеживать состояние здоровья и немедленно обращаться за медицинской помощью при ухудшении.
Профилактика
Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, следует соблюдать несколько основных правил.
- Вакцинация. Вакцины остаются наиболее эффективным способом защиты от COVID-19 и его штаммов. Рекомендуется пройти полный курс вакцинации, включая бустерные препараты (например, «Спутник лайт»).
- Масочная защита. Ношение масок в общественных местах и в закрытых помещениях, особенно там, где много людей.
- Гигиена рук. Чистка рук с мылом или с использованием антисептиков на спиртовой основе.
- Социальное дистанцирование. Минимизировать участие в массовых мероприятиях во время вспышек.
- Укрепление иммунной системы. По словам иммунолога, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физическая активность помогут улучшить общее состояние организма.
Также в целях профилактики врач посоветовал принимать контрастный душ — он способствует укреплению защитных функций организма.
«Два-три раза утром сменить горячую воду на холодную поможет улучшить состояние иммунитета. Это защитит организм», — обратил внимание собеседник «Газеты.Ru».
Будет ли вспышка заболеваемости: мнение иммунолога
По словам иммунолога, вероятность вспышки заболеваемости штаммом FLiRT зависит от нескольких факторов:
- Уровень вакцинации. Как показали предыдущие волны COVID-19, высокий уровень вакцинации в обществе способствует снижению числа случаев заболевания и госпитализаций.
- Соблюдение мер предосторожности. Продолжение соблюдения мер по социальному дистанцированию, ношению масок и гигиене рук также будет играть весомую роль в контроле вспышек. Это особенно актуально для мест, где население сосредоточено в замкнутых пространствах (в том числе для общественных мероприятий с большим количеством людей).
- Мутации вируса. Как показывает практика, вирусы эволюционируют, и новые штаммы могут возникать в результате мутаций, подчеркнул иммунолог. Важно понимать, что если FLiRT будет распространяться быстрее и эффективнее, чем предыдущие штаммы, это может привести к крупной волне заболеваемости.
Специалисты указывают на то, что новые вспышки коронавируса, включая штамм FLiRT, могут также приводить к значительному увеличению числа случаев заболевания, особенно в осенне-зимний период. При более холодной погоде, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, вероятность передачи вируса значительно повышается.
«Как правило, когда пациенты обращаются ко врачу, им диагностируют не обязательно коронавирус, а, например, грипп, корь и другие. Первые дни симптоматика этих заболеваний очень схожа с признаками ковида», — предупредил врач.
Штамм FLiRT вызывает обеспокоенность у медиков и экспертов, но, в конечном счете, вероятность вспышки заболеваемости будет зависеть от соблюдения мер предосторожности и уровня вакцинации населения, заключил иммунолог.