Штамм коронавируса FLiRT: насколько он опасен и какие у него симптомы Вирусолог назвал основную опасность штамма коронавируса FLiRT и его основные симптомы

В начале осени появились сообщения о резком росте числа заражений коронавирусом в России и распространении нового штамма FLiRT. Вместе с иммунологом Владиславом Жемчуговым «Газета.Ru» разобралась, что такое штамм FLiRT, насколько он опасен, как проявляются симптомы и какие меры профилактики принимать, чтобы от него защититься.

Что за штамм FLiRT

Штамм FLiRT («Флирт») — это новый вариант штамма коронавируса «Омикрон».

Впервые FLiRT зафиксировали в Индии в ноябре 2023 года.

Позднее заражения начались в ряде западных стран. Исследования показывают, что FLiRT имеет уникальные генетические особенности, которые, вероятно, повышают его способность к передаче и сопротивляемость иммунному ответу.

Почему штамм FLiRT так называется

Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), генетические мутации коронавирусов происходят естественным образом в результате изменений в их ДНК. Это может происходить, когда вирус размножается и передается от человека к человеку и, в некоторых случаях, от животных к людям, особенно от домашних животных, таких как кошки.

Название FLiRT происходит от английского наименования штамма Feline-Like Respiratory Transmissible (рус. Кошачья респираторная трансмиссивная инфекция). Оно было выбрано в связи с тем, что некоторые из генетических мутаций этого штамма схожи с мутациями, которые наблюдаются у коронавирусов, передающихся от кошек.

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Штамм FLiRT в России

По сообщениям Роспотребнадзора, на территории России в конце мая 2024 года было выявлено 178 случаев заражения вирусом FLiRT. Более масштабно он начал распространяться в сентябре.

Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что количество госпитализаций с коронавирусом в начале осени увеличилось в сравнении с концом августа на 7%. Эксперты Роспотребнадзора отметили, что хотя в стране доминирует штамм «Омикрон», среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT.

Чем FLiRT отличается от предыдущих штаммов и насколько он опасен

Штамм FLiRT отличается от предыдущих вариантов, таких как «Дельта» и «Омикрон», как по своей генетической структуре, так и по клинической картине заболевания.

Основные отличия:

Генетические мутации. Штамм FLiRT обладает уникальными мутациями в шиповом белке, которые могут повысить его способность связываться с рецепторами человека и, вероятно, увеличивают скорость распространения.

Сопротивляемость к вакцинам. Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что FLiRT может частично избегать иммунного ответа, вызванного вакцинацией, хотя до окончательных выводов еще далеко.

Штамм FLiRT заменяет весь характер того иммунитета, который сложился на основе предыдущих штаммов. Это также относится и к вакцинации. Владислав Жемчугов врач-иммунолог

Инфекционная способность. Предварительные данные свидетельствуют о том, что FLiRT может быть более заразным, чем его «предшественники», увеличивая количество случаев заболевания в кратчайшие сроки.

Это подтвердил профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека», — уточнил он.

Симптомы и признаки штамма FLiRT

Симптоматика нового штамма схожа с предыдущими вариациями COVID-19, однако некоторые симптомы могут возникать чаще и проявляться более серьезно. Жемчугов предупредил, что недавно выявленный штамм коронавируса опасен за счет высокой заразности. Скорость его распространения намного выше, чем у других штаммов и вариаций, однако FLiRT зачастую переносится не слишком тяжело, поэтому не ожидается роста числа госпитализаций.

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Основные симптомы FLiRT включают:

Кашель. Сухой или влажный кашель, который может прогрессировать с течением заболевания.



Сухой или влажный кашель, который может прогрессировать с течением заболевания. Лихорадка. Повышение температуры тела, часто выше 38°C.



Повышение температуры тела, часто выше 38°C. Усталость. Чувство сильной усталости и изнеможения, которое может длиться несколько дней.



Чувство сильной усталости и изнеможения, которое может длиться несколько дней. Одышка. Появление одышки при физической активности или в состоянии покоя.



Появление одышки при физической активности или в состоянии покоя. Боль в мышцах, суставах и груди. Новый симптом, связанный со штаммом FLiRT, — боли в груди, которые могут сигнализировать о поражении легких или сердечно-сосудистой системы. Также нередко наблюдаются мышечные боли и общая ломота в теле.



Новый симптом, связанный со штаммом FLiRT, — боли в груди, которые могут сигнализировать о поражении легких или сердечно-сосудистой системы. Также нередко наблюдаются мышечные боли и общая ломота в теле. Головная боль. Необъяснимая и часто довольно сильная головная боль, мигрени.



Необъяснимая и часто довольно сильная головная боль, мигрени. Потеря обоняния и вкуса. Хотя этот симптом может быть менее выражен, чем при предыдущих вариантах, он все же имеет место.



Хотя этот симптом может быть менее выражен, чем при предыдущих вариантах, он все же имеет место. Рвота и диарея. Нарушения в работе ЖКТ могут возникать реже, но специалисты не исключают их наличие.



Нарушения в работе ЖКТ могут возникать реже, но специалисты не исключают их наличие. Кожная сыпь. Некоторые случаи свидетельствуют о возникновении сыпи на коже вместе с зудом.

Тяжесть симптомов может варьироваться, и у некоторых людей заболевание протекает и вовсе бессимптомно.

Последствия

Как и другие штаммы COVID-19, FLiRT может вызывать серьезные осложнения. Несмотря на то что исследования о долгосрочных последствиях этого конкретного штамма еще продолжаются, общие возможные осложнения могут быть следующими:

Пневмония. Одно из самых распространенных последствий после заболевания коронавирусной инфекцией. Воспаление легких может привести к серьезным медицинским проблемам и необходимости госпитализации.

Синдром острого респираторного дистресса (СОРД). Тяжелые случаи могут потребовать помощи в виде искусственной вентиляции легких, которую используют как во время лечения, так и профилактики после болезни.

Долгосрочные последствия. Согласно исследованию, у 10-35% переболевших людей развивается постковидный синдром, или «длительный COVID», с общими симптомами, включающими усталость, одышку, боль в груди, кашель, депрессию, тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство, потерю памяти и трудности с концентрацией внимания.

Кто находится в группе риска заражения

Люди с ослабленным иммунитетом

Иммуносупрессивные пациенты, такие как люди, проходящие химиотерапию, перенесшие трансплантацию органов или принимающие иммунодепрессанты, находятся в группе повышенного риска. Их иммунные системы не могут эффективно реагировать на инфекции, что делает их более уязвимыми к тяжелым формам COVID-19 и его штаммов, включая FLiRT.

«Люди, которые принимают лекарства при онкологии или аутоиммунных заболеваниях, подвержены [заболеванию]», — подтвердил иммунолог Владислав Жемчугов.

Пожилые люди

Возраст — один из основных факторов риска для заражения COVID-19 и его вариациями. Пожилые люди, особенно те, кто старше 65 лет, имеют повышенный риск как заражения, так и тяжелого течения заболевания. С возрастом иммунная система ослабевает, что снижает способность организма бороться с инфекциями.

Люди с сопутствующими заболеваниями

Определенные сопутствующие заболевания значительно увеличивают риск заражения и тяжелого течения COVID-19.

К ним относятся:



Сердечно-сосудистые заболевания. Люди с хроническими заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением имеют повышенный риск.



Люди с хроническими заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением имеют повышенный риск. Диабет . Люди с сахарным диабетом, особенно в некомпенсированном состоянии стадия болезни, на которой риск осложнений повышается до опасного порога вследствие того, что препараты, принимаемые больным, уже не контролируют уровень сахара в организме , также находятся в группе повышенного риска.



. Люди с сахарным диабетом, особенно в некомпенсированном состоянии , также находятся в группе повышенного риска. Заболевания легких . Хронические болезни легких, такие как астма или ХОБЛ, увеличивают уязвимость.



. Хронические болезни легких, такие как астма или ХОБЛ, увеличивают уязвимость. Ожирение. По данным Journal of the American Medical Association, избыточный вес связан с повышенным риском госпитализации и осложнений у пациентов с разными вариациями COVID-19.

Работники здравоохранения и другие профессиональные группы

Врачи, медсестры и санитарные работники, которые имеют прямой контакт с инфицированными пациентами, подвержены более высокому риску заражения. Также к группе риска могут относиться работники сферы образования и общественного транспорта.

Лечение и профилактика FLiRT

Лечение

Лечение штамма FLiRT пока что основано на общих принципах лечения COVID-19 и включает:

Антивирусные препараты. В случае подтвержденного диагноза врач назначает антивирусные препараты.



В случае подтвержденного диагноза врач назначает антивирусные препараты. Симптоматическая терапия. Применение противовоспалительных и обезболивающих средств для снижения симптомов по рекомендации врача.



Применение противовоспалительных и обезболивающих средств для снижения симптомов по рекомендации врача. Госпитализация. Тяжелые случаи могут требовать стационарного лечения и кислородной терапии.



Тяжелые случаи могут требовать стационарного лечения и кислородной терапии. Наблюдение за симптомами. Важно отслеживать состояние здоровья и немедленно обращаться за медицинской помощью при ухудшении.

Профилактика

Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, следует соблюдать несколько основных правил.

Вакцинация. Вакцины остаются наиболее эффективным способом защиты от COVID-19 и его штаммов. Рекомендуется пройти полный курс вакцинации, включая бустерные препараты (например, «Спутник лайт»).

Масочная защита. Ношение масок в общественных местах и в закрытых помещениях, особенно там, где много людей.

Гигиена рук. Чистка рук с мылом или с использованием антисептиков на спиртовой основе.

Социальное дистанцирование. Минимизировать участие в массовых мероприятиях во время вспышек.

Укрепление иммунной системы. По словам иммунолога, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физическая активность помогут улучшить общее состояние организма.

Следует пройти обследование. Например, если человек часто болеет простудой, то желательно обратиться к врачу, выявить все основные причины и заняться лечением. <...> Нужно вылечить то, что найдется, а то, что нельзя, — компенсировать. Это будет самой лучшей профилактикой. Владислав Жемчугов врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Также в целях профилактики врач посоветовал принимать контрастный душ — он способствует укреплению защитных функций организма.

«Два-три раза утром сменить горячую воду на холодную поможет улучшить состояние иммунитета. Это защитит организм», — обратил внимание собеседник «Газеты.Ru».

Как принимать контрастный душ? 1. Начните с теплой воды (примерно 35-40°C) и постойте под ней 3-5 минут. Это поможет расслабить мышцы и подготовить тело к контрастным термическим изменениям.



2. Затем переключитесь на холодную воду (10-15°C) на 30 секунд. Чувствуя холод, старайтесь сохранять спокойствие и дышать глубоко.



3. Вернитесь к теплой воде на 1-2 минуты, после чего снова смените на холодную. Этот цикл можно повторять 3-5 раз.



4. Завершите процедуру холодной водой, что позволит закрепить эффект и настроить организм на бодрствование.



Будет ли вспышка заболеваемости: мнение иммунолога

По словам иммунолога, вероятность вспышки заболеваемости штаммом FLiRT зависит от нескольких факторов:

Уровень вакцинации. Как показали предыдущие волны COVID-19, высокий уровень вакцинации в обществе способствует снижению числа случаев заболевания и госпитализаций.



Как показали предыдущие волны COVID-19, высокий уровень вакцинации в обществе способствует снижению числа случаев заболевания и госпитализаций. Соблюдение мер предосторожности. Продолжение соблюдения мер по социальному дистанцированию, ношению масок и гигиене рук также будет играть весомую роль в контроле вспышек. Это особенно актуально для мест, где население сосредоточено в замкнутых пространствах (в том числе для общественных мероприятий с большим количеством людей).



Продолжение соблюдения мер по социальному дистанцированию, ношению масок и гигиене рук также будет играть весомую роль в контроле вспышек. Это особенно актуально для мест, где население сосредоточено в замкнутых пространствах (в том числе для общественных мероприятий с большим количеством людей). Мутации вируса. Как показывает практика, вирусы эволюционируют, и новые штаммы могут возникать в результате мутаций, подчеркнул иммунолог. Важно понимать, что если FLiRT будет распространяться быстрее и эффективнее, чем предыдущие штаммы, это может привести к крупной волне заболеваемости.

Мутации у вирусов, как правило, случайны. Они могут вызывать тяжелые последствия, резко увеличить скорость распространения. Тогда встанет вопрос о серьезной профилактике заболевания или о разработке новой вакцины именно против этого штамма. Владислав Жемчугов врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Специалисты указывают на то, что новые вспышки коронавируса, включая штамм FLiRT, могут также приводить к значительному увеличению числа случаев заболевания, особенно в осенне-зимний период . При более холодной погоде, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, вероятность передачи вируса значительно повышается.

«Как правило, когда пациенты обращаются ко врачу, им диагностируют не обязательно коронавирус, а, например, грипп, корь и другие. Первые дни симптоматика этих заболеваний очень схожа с признаками ковида», — предупредил врач.

Штамм FLiRT вызывает обеспокоенность у медиков и экспертов, но, в конечном счете, вероятность вспышки заболеваемости будет зависеть от соблюдения мер предосторожности и уровня вакцинации населения, заключил иммунолог.