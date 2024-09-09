Замначальника подмосковного УФСИН признал вину в получении взятки Замглавы УФСИН по Подмосковью Талаев признал вину в получении взятки

Замначальника УФСИН по Подмосковью Владимир Талаев признал вину в получении взятки на сумму более 800 тыс. рублей. Эти деньги за покровительство и поддержку ему передал представитель компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН.

Заместитель начальника управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. В мае 2024 года Талаев был арестован по обвинению в получении более 800 тыс. рублей. Эту сумму ему летом 2023 года передал представитель компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН.

«Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — говорится в одной из апелляционных жалоб на арест Талаева.

Обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний арест, однако суд решил, что он может противодействовать расследованию.

Владимир Талаев — подполковник внутренней службы. На посту замначальника подмосковного УФСИН он занимался координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, а также базы материально-технического и военного снабжения.

По версии следствия, Талаев, действуя по предварительному сговору с другими лицами, получил деньги от посредника, представлявшего интересы компании ООО «РЗН ФУД» из Рязанской области. Взамен он обещал «покровительство и поддержку в деятельности компании и аффилированных с ней предприятий» : Замначальника УФСИН должен был обеспечить благоприятные условия для работы поставщика в учреждениях службы исполнения наказаний.

По данным СПАРК, «РЗН ФУД» заключила с подмосковным УФСИН восемь контрактов на поставку питания на сумму 20 млн рублей (творог и молоко).

Талаеву предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Москве и ОСБ УФСИН по Подмосковью.

Обвинения в даче взяток и посредничестве предъявлены трем предпринимателям, участвовавшим в преступной схеме.