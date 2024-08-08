Раненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского, Москва, 8 августа 2024 года

«За слова надо отвечать»: в России призвали наказать за ложные новости о Поддубном Хамзаев заявил, что депутату Думы мало извиниться за сообщение о смерти Поддубного

Ложные сообщения о смерти военкора Поддубного в Telegram-каналах привели к призыву ужесточить закон о фейках. В Госдуме и Союзе журналистов требуют привлечь к ответственности за непроверенные сообщения о смерти журналиста. В то же время другие эксперты отмечают, что подобные ложные сообщения приходили еще во время Великой Отечественной, и это реалии войны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Привлечь к ответственности всех, кто накануне публиковал в интернете неофициальную информацию о состоянии военкора Евгения Поддубного, предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«За слова надо отвечать. Такой «хайп» должен подлежать оценке со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул депутат.

Крымское отделение Союза журналистов также призвало ввести более строгое наказание за распространение фейков в сети. Председатель организации Вадим Первых считает, что за ложные сведения о военкорах надо наказывать так же, как и за фейки об участниках СВО.

«Не нужно поддаваться на хайп и быть на волне непроверенной информации. Подождите час, но дайте официальную информацию. Уважайте родных и близких наших коллег. Хайп на этих темах не уместен», — высказался Первых.

Глава федерального Союза журналистов Владимир Соловьев отметил необходимость «большого разбора» из-за ситуации с Поддубным. Вчерашний поток новостей, по его словам, «разорвал» Telegram-каналы, подобно быстро растущему лесному пожару. Дров в него могли подкидывать и «иностранные специалисты» с Украины, но подвели и свои источники.

«Подключились даже весьма уважаемые люди. Это и информационные агентства, и депутаты Госдумы. Все писали, что точно знают. Хотя никто ничего не знал», — описал Соловьев.

Он добавил, что сразу начали появляться преждевременные некрологи. В том числе от тех, кто никогда не был знаком с пострадавшим, но стал рассказывать об их дружбе.

«[Поддубному] будет невероятно интересно прочитать все, что было написано», — сказал Соловьев.

Поток новостей должен был ужасно сказаться на близких пострадавшего, обратил внимание глава союза. При этом признал, что избежать подобной волны фейков сложно.

«Разве что объяснять коллегам правила поведения, информационную гигиену. Надо преподавать это студентам на факультетах журналистики. Но, увы, мы живем в такой реальности. Очень немногие удержались, чтобы дождаться официального заявления», — сказал он.

К ответственности за ложные новости о Поддубном призвал и журналист Александр Топорин. Отдельно он обрушился на депутата Госдумы Михаила Делягина и бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева (с 2014 года работает в России). Оба одними из первых сообщили о якобы гибели военкора.

«Господа Делягин и Царев, со своими «заслуживающими доверия анонимными источниками», не хотят теперь также рьяно ответить по всей строгости закона за распространение фейка? Какие нахрен анонимные источники?

Вы что, бабки на скамейке у подъезда? Или алкаши у рюмочной на районе? Где-то услышали и понесли», — возмутился Топорин.

По его мнению, на фоне новостей администраторы Telegram-каналов неуместно начали соревноваться в том, кто напишет более жалостливый некролог. Анонимные каналы со своей стороны усиленно «накидывали на вентилятор». В связи с этим Топорин поддержал новый закон о деанонимизации владельцев больших каналов.

Политолог Сергей Марков со своей стороны заметил, что остается только научиться жить с новой реальностью. Журналисты должны понять, как работать в ситуации, когда официальная информация сильно запаздывает, но людям нужны подробности как можно скорее. А читатели — «как сохранить рассудок и не стать жертвой манипуляции».

«Непростительная ошибка»

Депутат Делягин 8 августа публично извинился за свой пост о смерти Поддубного.

«Я совершил непростительную вещь, раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса», — сказал Делягин.

Накануне вечером он написал в своем канале, что получил сведения о гибели военкора от «людей с мест», которым доверяет. Как позже объяснил депутат, ему позвонил с печальной новостью знакомый с фронта. Поверив, Делягин поторопился обнародовать информацию, потому что побоялся, что Поддубного посчитают пропавшим без вести.

«Я испугался. Потому что я знаю достаточное количество историй про людей, которые считаются пропавшими без вести. И дальше нет ничего, не возникает ни компенсаций, ни пособий, ничего», — пояснил парламентарий.

Он признал, что в таких случаях надо опираться на несколько независимых источников. В то же время Делягин упрекнул журналистов, которые растиражировали его первоначальное сообщение.

«В данном случае я виноват. Я постараюсь в своей жизни эту вину загладить», — закончил обращение депутат.

Однако депутат Хамзаев посчитал извинение недостаточным. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что это не отменяет вреда от действий Делягина.

«Он (Делягин. — «Газета.Ru») должен иметь смелость не просто извинения принести, а дать возможность себя оштрафовать или по-другому наказать. Депутат должен быть наравне со всеми гражданами в таких вопросах...

А то как получается? Депутат — ой, извините. А кто-то [другой] — ему наказание. Одинаково должно быть», — сообщил Хамзаев.

Изначально новости пошли от съемочной группы Поддубного, которая была рядом с ним в момент нападения, сообщил военкор Александр Коц. Команда ехала в курский город Суджа, Поддубный в одной машине, остальные — в другой. После атаки дрона внедорожник Поддубного рухнул в кювет и вспыхнул, поэтому очевидцы решили, что тот погиб (позже выяснилось, что военкор выпал из машины и выжил, получив сильные ожоги).

«Его ребята рассказали своему руководству, что видели. И по новостям пошла трагичная новость», — указал Коц.

Он призвал не ругать съемочную группу за утечку информации. Военкор обратил внимание на то, что люди внутри команды близки друг другу.

«Хочется сказать: завалите хайло. Они работают вместе больше, чем видятся со своими семьями. И не побывав в их шкуре на кругу на въезде в Суджу, вы не имеете права их ни в чем обвинять», — отрезал Коц.

Другой военкор Юрий Котенок указал, что на войне нередко бывают подобные ситуации. Он признал, что ложные новости о смерти сильно ранят близких, но такое нередко случалось и до эпохи интернета, например, во время Великой Отечественной войны.

«В Великую Отечественную — тысячи случаев, когда похоронки по ошибке уходили на живых-здоровых бойцов. Кстати, считалось, что те, кто попадал в такой переплет, находится под защитой свыше и смерть их не берет», — отметил Котенок.