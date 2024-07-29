Украинские наемники обучают туарегов в Африке. Какие детали об этом хотел раскрыть погибший военкор? RT опубликовал фото украинских наемников в Африке, работающих на племя туарегов

Украинские военные обучают туарегов в Африке. Погибший военкор Telegram-канала GREY ZONE собирался раскрыть детали этого сотрудничества, но не успел. Он погиб в результате атаки туарегов на севере Мали, где недавно произошла крупная засада, в ходе которой бойцы ЧВК «Вагнер» и малийские солдаты понесли значительные потери.

RT обнародовало фотографии, на которых запечатлены украинские наемники, действующие совместно с туарегами в Африке.

Эти кадры собирался выложить администратор военного Telegram-канала GREY ZONE Никита, известный под позывными Белый и Пятисотый, но не успел. Предположительно, он погиб в результате атаки туарегов в Мали.

Неопубликованные материалы

По информации источников RT, военкор Белый планировал раскрыть не только фотографии наемников, но и данные о том, как туареги проходят обучение на Украине. Источники издания утверждают, что туарегов, задействованных в конфликте, вывозят на Украину для специальной подготовки. Там их обучают управлению FPV-дронами. Издание пишет, что военкор намеревался в последний раз выехать на передовую, вернуться и опубликовать всю собранную информацию.

Конфликт в Мали начался в 2012 году, когда группы туарегов и джихадистов восстали против центрального правительства, стремясь к автономии и созданию независимого государства на севере страны. Международное вмешательство, включая французскую операцию и миротворческую миссию ООН, помогло вернуть контроль над частью региона, но насилие и нестабильность продолжаются. Конфликт привел к гуманитарному кризису.

Туареги являются ключевыми участниками конфликта, играя важную роль в политической и военной динамике региона. Сейчас туареги активно участвуют в боевых действиях, как против правительственных сил, так и в союзе с радикальными группировками.

Что известно о погибшем военкоре

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», погибший военкор Никита — это 31-летний москвич Никита Федянин. Он родом из Липецкой области и является автором Telegram-канала GREY ZONE.

В контактах других людей он записан как «Никита Фэбос (Мск)» и «Уважаемый Человек». В соцсети «ВКонтакте» Федянин размещал изображение, на котором его лицо было наложено на фото президента России Владимира Путина на фоне Кремля, отмечает издание.

По данным «Осторожно, новости», Федянин также имел YouTube-канал. На протяжении последних пяти лет он размещал различные видеоролики. Один из них опубликован под названием «Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации — ЦСН ФСБ РФ». В этом видео показаны кадры работы спецподразделения в горной местности.

Засада против ЧВК «Вагнер»

Накануне стало известно, что военкор Белый вместе с несколькими бойцами ЧВК «Вагнер» и военнослужащими малийских вооруженных сил попали в засаду, устроенную туарегами на севере Мали. По данным Reuters и Associated Press, речь идет о десятках погибших. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) уточняет, что в результате этой засады погибли 33 бойца ЧВК «Вагнер», еще 18 получили ранения.

Заявление о гибели бойцов российской ЧВК и малийских военных выпустило также повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). Представитель CSP-PSD Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил, что интенсивные бои на окраине Тинзаватена продолжались два дня, в результате чего повстанцы полностью разгромили колонну малийской армии и российских наемников. По данным Reuters, столкновения произошли 25-26 июля.

Неназванный источник в правительстве Мали сообщил агентству France-Presse (AFP), что потери среди малийских военнослужащих составили как минимум 17 убитых. Также экс-сотрудник миссии ООН в Кидале рассказал AFP, что в ходе боев были убиты или захвачены 15 бойцов ЧВК «Вагнер».