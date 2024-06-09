Трансляция k-pop и новостей на границе: Южная Корея ответила на новые шары с мусором из КНДР Южная Корея возобновляет трансляцию через громкоговорители на границе с КНДР

КНДР снова отправила в сторону Южной Кореи 330 воздушных шаров с мусором, из них страны достигли 80. Сеул в ответ решил впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию будут транслировать k-pop музыку и мировые новости. Кроме того, южнокорейские власти создают группу экстренного реагирования и планируют возобновить приграничные военные учения.

Южная Корея возобновляет трансляцию через громкоговорители на границе с КНДР, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента республики. Мера станет ответом на отправку Пхеньяном новой партии воздушных шаров с мусором.

«Хотя меры, которые мы принимаем, возможно, будут трудными для северокорейского режима, они принесут послание света и надежды северокорейским военным и гражданам», — заявили в канцелярии.

Возобновление вещания было одобрено Советом национальной безопасности Республики Корея на экстренном заседании 9 июня. По данным Yonhap, трансляция уже началась. В последний раз Сеул использовал громкоговорители на границе в 2016 году.

«[Тогда] через громкоговорители [на границе] транслировали песни k-pop, новости и критику нарушений прав человека со стороны режима Ким Чен Ына, что вызвало гневную реакцию со стороны Пхеньяна», — отмечает агентство.

Минобороны Южной Кореи пообещало, что содержание новых передач будет аналогичным.

Правительство Республики Корея заявило, что из-за шаров с севера создаст группу экстренного реагирования для обеспечения общественной безопасности. Власти также проконсультируются с военными, чтобы разработать «фундаментальные меры» против северокорейских шаров.

Кроме того, Южная Корея планирует возобновить приграничные военные учения. Минобороны республики выпустило чрезвычайный приказ всем войскам находиться в состоянии готовности. Министр обороны Син Вон Сик встретился с главнокомандующими и наказал им проявлять повышенную бдительность, «твердо реагировать в случае провокаций Севера».

Шары с мусором

Новая партия северокорейских шаров с отходами достигла Южной Кореи в ночь на 9 июня, сообщило Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (JCS).

«Комитет посоветовал людям не прикасаться к объектам и сообщить о них ближайшим военным или полицейским», — говорится в сообщении.

По подсчетам военных, на этот раз Пхеньян запустил около 330 шаров. Из них до Южной Кореи долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле.

«Северная Корея снова проводит гнусные провокации, отправляя воздушные шары с мусором в наши гражданские регионы», — возмутился мэр Сеула О Се Хун.

Большая часть шаров по-видимому, не достигла страны, многие из них упали в Желтом море (полузамкнутое окраинное море Тихого океана). В JCS предупредили, что из-за изменения ветра все долетевшие шары могут приземлиться на юге республики. Комитет готовится к тому, что КНДР запустит дополнительные шары. О материальном ущербе не сообщается.

«Последние воздушные шары, судя по всему, несут мусор, например, обрывки бумаги и пластика», — уточнили в JCS.

Ранее власти КНДР обещали стократный ответ в случае продолжения «заброса мусора и макулатуры» с южнокорейской стороны. Однако активисты в Южной Корее после этого отправили на север десять шаров, внутри которых были 200 тыс. листовок против северокорейского правительства.

Что обострило конфликт

Обмен воздушными шарами — это известная тактика холодной войны между Кореями, от которой обе пытались отказаться на фоне разрядки. Однако в Южной этим продолжают заниматься «северокорейские группы перебежчиков», как отмечает Yonhap. Самая известная из таких — организация «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK). Она отправляет в КНДР шары с агитационными листовками против Ким Чен Ына, в том числе с информацией о его семье. Кроме листовок активисты кладут в шары доллары, флешки с K-pop музыкой и дорамами, лекарства (во время пандемии организация посылала шарами маски, жаропонижающие и витамины).

Если в Южной Корее с отправкой воздушных шаров связаны активисты, то в КНДР в итоге ответили на более масштабном уровне. Власти страны заявили, что долгие годы требовали от южан прекратить запускать на север листовки с «агитационным мусором». Но поскольку ничего не изменилось, с 28 мая КНДР начала сама отправлять в сторону соседей тысячи шаров с мусором и экскрементами. Северная Корея называет это «оком за око».

«Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы республики Корея и в ее глубь, чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки», — предупреждал замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предложила «сброду из Республики Корея» отнестись к «помоям», прилетающим из КНДР, как к «подарку от всей души». Всего Пхеньян утверждал, что послал 3,5 тыс. шаров с 15 т мусора, в том числе с навозом, туалетной бумагой, батарейками, пластиковыми бутылками. Свою пропаганду внутрь шаров КНДР не вкладывает.

В Южной Корее на появление шаров с мусором на своей территории отреагировали резко. Президент Южной Кореи Юн Сок Ел назвал действия КНДР «гнусной провокацией, которая заставила бы любую нормальную страну стыдиться себя». Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в свою очередь сообщил, что «нормальные государства» даже не подумали бы о таких «низких» и «бесчеловечных шагах».

«Теперь, когда Пхеньян в ответ сделал то же, что регулярно делают южане – отправил «грязные помои» – Сеул почему-то негодует. Неужели «свобода слова» и «международное право» определяются направлением, куда летят шары?», — возразила на это Ким Ё Чжон.