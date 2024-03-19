Условный срок после контракта: какие осужденные могут отправиться в зону СВО Госдума утвердила механизм освобождения осужденных контрактников от ответственности

Госдума приняла законы, в которых прописан механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто хочет заключить контракт с Вооруженными силами РФ. На это право могут претендовать те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Депутаты решили не пускать в зону СВО педофилов, насильников, террористов и шпионов. Перечень преступлений, по которым невозможно заключение контракта, был расширен в ходе второго и третьего чтения законопроекта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Госдума во втором и третьем чтениях приняла два закона, которые закрепляют механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Механизм освобождения распространяется на:

— подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести (кроме отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства),

— осужденных (кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом).

«Инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор»,

— поясняет один из соавторов закона, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предполагается, что при заключении контракта дела подозреваемых будут приостанавливаться, а вид наказания осужденных — меняться на условный срок.

Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости будет наступать либо со дня получения награды за службу, либо со дня увольнения, а также по окончании военного времени или мобилизации.

«Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей», — сообщила пресс-служба Госдумы.

Если же контрактник вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Право не для всех

В ходе второго и третьего чтения депутаты приняли поправки, которые расширили состав преступлений, совершение которых делает невозможным заключение военного контракта.

«Если раньше нельзя было заключать контракты с осужденными примерно по 30 составам преступлений, то ко второму чтению количество этих составов возросло до 50 за счет преступлений о посягательствах на общественную и государственную безопасность», — сообщил на заседании еще один из авторов закона, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Парламентской газете»).

Кроме того, сообщил Картаполов, «существенно расширена» категория людей, которые могут заключать контракт в период нахождения под следствием.

«При этом перечень преступлений, которые препятствуют заключению контракта, также вырос — с 10 до 42», — заявил парламентарий.

РБК уточняет, что в список статей, препятствующих заключению контракта входят 131-я (изнасилование), 132-я (насильственные действия сексуального характера) и 134-я (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), а также 135-я (развратные действия).

Законопроект вступит в силу после его одобрения в Совете Федерации и подписания президентом.

Проверка норм шла в зоне СВО

Законопроекты об освобождении от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны, был внесен в Госдуму 6 марта, рассмотрен в первом чтении 12 марта 2024 года.

Действующий до этого закон №270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» давал возможность заключить контракт с подследственными, отбывающими наказание или судимыми, но распространялся только на тех, кто совершил преступления до вступления закона в силу.

«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — считает Павел Крашенинников.