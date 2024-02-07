Утечка на АЭС «Фукусима-1»: концентрация радиоактивных веществ в воде превышена в 14 млн раз На АЭС «Фукусима-1» в Японии зафиксировали утечку радиоактивной воды

Более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.

На аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 5,5 т воды, содержащей радиоактивные вещества. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK со ссылкой на заявление компании-оператора TEPCO (Tokyo Electric Power Company).

Инцидент произошел утром 7 февраля. Один из сотрудников TEPCO во время технического осмотра обнаружил, что зараженная вода вытекает из вентиляционного отверстия с восточной стороны здания мусоросжигательного завода, в котором находится система очистки жидкости с АЭС. Открытыми оказались 10 из 16 вентилей, которые должны были быть закрыты.

По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных элементов в вытекшей воде составила 22 млрд беккерелей при предельно допустимой норме в 1,5 тыс. Как пишет издание, попадания жидкости в океан пока не зафиксировали.

Однако, по заявлению TEPCO, существует вероятность, что какое-то количество жидкости просочилось под землю. В связи с этим представители оператора собираются взять образец почвы и проверить на наличие загрязнений. Через какое-то время в организации планируют изъять грунт, в который проникла радиоактивная вода, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

В компании утверждают, что утечка никак не повлияла на работу атомной электростанции. Само ЧП там назвали не опасным, подчеркнув, что ситуация произошла на территории, где никто не живет.

Сотрудника, обнаружившего утечку, госпитализировали. В TEPCO утверждают, что «наличие загрязнений на теле работника» не выявлено. Никаких других подробностей о его состоянии не приводится.

Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил агентству ТАСС, что в организации проинформированы об утечке.

«Мы знаем о случившемся и поддерживаем контакт со станцией», — сказали в агентстве.

Планы на ближайшие 30 лет

В августе 2023 года TEPCO начала сброс в Тихий океан воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», поврежденных при аварии 2011 года. Воду собираются сливать в течение 30 лет. В 2024 году АЭС должна сбросить в океан около 54,6 т такой воды.

В компании заявили, что предварительно жидкость будут очищать от 62 видов радионуклидов. В жидкости останется только изотоп водорода тритий (радиационное облучение тритием возможно, если его вдохнуть или проглотить). Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что японская сторона собирается сливать радиоактивную воду, зараженную тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, а также изотопами цезия и плутония.

Против сброса выступило местное японское сообщество рыбаков — они подали иск в суд коллективом более 150 человек. В МАГАТЭ признали японский план по сбросу воды в океан безопасным.

Сразу после разглашения информации об утилизации воды Китай полностью запретил ввоз японских продуктов водного происхождения, включая морепродукты. Россельхознадзор решил усилить контроль за рыбной продукцией из Японии, а в октябре ввел ограничения на импорт японской рыбы. В ноябре сотрудники Приморского управления Роспотребнадзора проверили рыбу, обитающую в Тихом океане, но заражения, в том числе тритием, не выявили.