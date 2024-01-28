Стены рушились, вода била ключом. Как ростовчане жили несколько лет в аварийном доме В Ростове-на-Дону обрушился целый подъезд аварийной пятиэтажки, введен режим ЧС

В аварийной пятиэтажке в Ростове-на-Дону обрушился целый подъезд. Накануне была проведена эвакуация всех жителей, их разместили в пункте временного размещения (часть уехала к родственникам). Для ликвидации последствий был введен режим ЧС и создан оперативный штаб. Выяснилось, что еще в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Городские власти утверждают, что жильцам предлагалось расселение в маневренный фонд, те говорят, что слышат об этом впервые. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», — написал Голубев.

Дом начал разрушаться еще накануне.

«В 20:20 27.01.2024 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о том, что произошло обрушение фрагмента стены на 1-м этаже 1-го подъезда дома по адресу: ул. Нариманова, 72/3», — говорится в сообщении МЧС Ростовской области.

Была проведена эвакуация всех жильцов дома (по сообщению главы администрации города Алексея Логвиненко, 95 человек). Дом отключили от газоснабжения.

«Находясь дома, я услышал такой либо хлопок, либо удар — я не понял вообще. Я особенно ничего не почувствовал. Потом мне постучали пожарные», — рассказал программе «Вести. Дон» один из жильцов.

«Та комната, где обвалилось, там никто не жил. А вот рядом — там женщина не могла зайти, у нее дверь покосилась. Она выскочила первая», — сообщила корреспонденту 161.ru жительница дома по имени Марианна.

«(Родственники, жившие в доме) вещи не забирали, успели ребенка одеть да кошку забрать. МЧС не пускает», — рассказала «Газете.Ru» ростовчанка Ольга.

На месте работали 55 сотрудников МЧС, 19 единиц техники.

Введен режим ЧС

«Есть угроза обрушения первого подъезда, — сообщили в пресс-службе администрации города (цитата по ТАСС). — На месте глава администрации района, представители отдела надзорной деятельности. Службы оповещены, ведется реагирование поисково-спасательных групп. Пострадавших нет».

Из-за угрозы обрушения на территории дома был введен режим ЧС и организована работа оперативного штаба, сообщил Алексей Логвиненко.

Администрация города подогнала к месту ЧП два автобуса, чтобы жители смогли в них согреться. 161.ru пишет, что многие обитатели выскочили из дома, не успев одеться.

В 82-й школе был организован пункт временного размещения, где решили остаться 26 жильцов. Остальные разъехались по родственникам.

«Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», — пообещал Алексей Логвиненко.

Ростовские следователи организовали доследственную проверку.

«В настоящее время сотрудники СКР выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в ночном сообщении СУ СК России по Ростовской области в Telegram.

«Камыши растут, все рушится»

В администрации города сообщили, что поврежденный дом — 1963 года постройки. В 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. А в 2023 году внесли в областную адресную программу по переселению.

«Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд. Все жители отказались», — заявил Алексей Логвиненко.

Однако некоторые жильцы дома заявили журналистам, что никто расселение им пока не предлагал.

«Подавали неоднократно уже всякие заявления, просьбы, и в администрацию, что давно у нас дом в аварийном состоянии: крыша, у нас там камыши растут, все рушится, каждое утро камни падают, но никто ничего не предпринимает. Уже года четыре точно. До этого не признавали дом аварийным», — заявила одна из жительниц программе «Вести. Дон».

Другая жительница города, чья бабушка живет в этом доме, сообщила, что никакого расселения не предполагалось, власти предлагали лишь компенсацю. «С 2020 года дом был признан аварийным, расселение не предполагалось, они сразу сказали, что будет выплачена только компенсация. Но этого было мало, квартиру не купишь. Это были очень маленькие деньги», — сказала Анастасия.

Родственница жильцов дома Ольга также рассказала «Газете.Ru», что давно было понятно, что жить в пятиэтажке стало опасно.

«(Сейчас) вывалилась стена на первом этаже. Но это уже не первый раз, а третий как минимум в разных местах. У родителей стена упала межкомнатная от давления, дом просаживается сильно, ночью слышны скрипы. (Когда обрушилась межкомнатная стена в квартире родителей), не было (принято) никаких мер, управляющая компания заложила стену, закрасили вроде», — пожаловалась Ольга.

По словам ростовчанки, в таком состоянии дом находится «уже лет десять». «Были управляющие компании, растащили бюджет и пропали, только счета за коммуналку приходят. Пришли в гости, а у них в подъезде вода горячая из стены бьет ключом уже неделю, сливается с трубы отопления, а жаловаться некуда. Дом изначально был временным для сотрудников завода», — добавила она.

По данным администрации города, расселению из дома на Нариманова сейчас подлежат 155 семей, из которых 140 — собственники, 15 – наниматели.

«Оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с размером выкупной стоимости на общую сумму 15,4 млн рублей», — сообщил в своем Telegram-канале Алексей Логвиненко.