«Из Кабула их вернут домой»: опубликованы кадры с выжившими в авиакатастрофе россиянами Hurriyet News опубликовал фото россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане

Двое россиян — Анатолий Евсюков и его супруга Анна — погибли в результате крушения российского бизнес-джета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Четверо выживших доставлены в Кабул, им оказана первая помощь, заявил представитель «Талибана» (признан в России террористической организацией и запрещен). Тем временем, афганская радиостанция Hurriyat опубликовала фотографию спасшихся в авиакатастрофе.

Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Тела погибших заберет спецборт, который вылетит в Кабул во вторник», — пишет агентство.

Четверо выживших членов экипажа доставлены в Кабул, им оказана первая помощь, сообщил представитель «Талибан» (организация запрещена в России)* Забихулла Муджахид в соцсети Х (ранее — Twitter).

Mash сообщил, что за ними отправлен российский вертолет.

«С прилетом наших медиков их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь. После этого уже вернут домой в Москву», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Эвакуация в экстремальном холоде

Афганская радиостанция Hurriyat опубликовала в соцсети X фотографии выживших в результате крушения российского бизнес-джета Falcon 10 на севере-востоке страны, а также кадры с обломками самолета.

Сообщалось, что поисково-спасательная операция на месте крушения самолета завершена.

«Выжившие в результате инцидента были успешно спасены и доставлены в центр района Ко Аб сегодня рано утром», — пишет Hurriyat.

На снимке, опубликованном радиостанцией, запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов, пишет Shot. Видно, что мужчины измождены, на их лицах ссадины или следы обморожения. Тем не менее, авторы поста сообщают, что их состояние удовлетворительное.

На фото нет медработника Игоря Сывороткина. Ранее сообщалось, что именно он после крушения смог добраться до ближайшего села и попросить жестами о помощи.

К посту также приложена ночная видеосъемка обломков самолета: частей фюзеляжа, деталей и проводов. Отдельно снят регистрационный номер воздушного судна RA-09011 — он совпадает с тем, о котором сообщала Росавиация.

В посте Hurriyat сказано, что сотрудникам афганской спасательной службы пришлось работать всю ночь в условиях экстремального холода, в труднодоступной горной местности и в сильный снегопад.

«Примечательно, что это первая авиакатастрофа в Афганистане с тех пор, как восстановил свою власть Исламский эмират. Поисково-спасательные операции были проведены эффективно и завершились успешным исходом», — отмечают авторы поста Hurriyat.

На протяжении всей операции правительства Афганистана, России и Таджикистана (самолет потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан вблизи границы Таджикистана) поддерживали связь по дипломатическим каналам.

«Представители Министерства авиации и транспорта уточнили, что маршрут самолета в воздушном пространстве Афганистана не был заранее спланирован. Отклонение произошло из-за технических трудностей, возникших во время полета», — говорится в посте Hurriyat.

Из шестерых спаслись четверо

Российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в горах Бадахшана вечером 20 января. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту аэропорт Утопао в Таиланде — Гая (Индия, там проводилась дозаправка) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Всего на борту находилось шесть человек — два члена экипажа, два врача и два пассажира. Пассажиры — известный в Волгодонске бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга Анна. Семейная пара отдыхала в Таиланде, где женщина заболела. Как сообщал Shot, Анна находилась в тяжелом состоянии на ИВЛ, у нее отказали печень и почки, поэтому ее решили экстренно перевезти в Москву.