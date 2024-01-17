«Извиняюсь перед всем русским народом». В Белгороде задержали членов банды «боевых шмелей» Прокуратура сообщила, что 5 из 6 нападавших на прохожих в Белгороде задержаны

В Белгороде задержали пятерых участников банды «боевых шмелей», которые нападали на случайных прохожих. Прокуратура теперь проверяет, законно ли 17-летний главарь группы, который является уроженцем Азербайджана, получил российское гражданство. В 2023-м в Петербурге орудовала похожая группа, называвшая себя «азербайджанской мафией». Ее члены нападали на людей славянской внешности из мести. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полицейские задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области.

В ведомстве уточнили, что группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Один взрослый по-прежнему находится в розыске.

Полиция также задержала главаря банды. По данным Mash, это 17-летний уроженец Азербайджана. После задержания подросток извинился «перед всем русским народом и перед людьми, кого оскорбил, кого ударил». В региональной прокуратуре заявили, что начали проверку законности получения молодым человеком российского гражданства.

Второй член группы, которого задержали 16 января, также извинился за свои действия, видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

«<…> приношу перед всей страной свои извинения за нападения на жителей Белгородской области, прошу простить меня», — говорит молодой человек.

О появлении банды «боевых шмелей» в Белгороде стало известно 16 января — Mash написал, что членов группы разыскивала полиция. Молодые люди нападали на белгородцев, жестоко били и добивали лежачих, в том числе ногами. Ролики под музыку публиковали в Telegram ради хайпа.

Полиция установила всех участников нападений. МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, СК РФ — по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности. Следствие считает, что молодые люди действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео услышали оскорбление в адрес русских. Прокуратура контролирует расследование.

По стопам «азербайджанской мафии»

В 2023 году в Санкт-Петербурге орудовала похожая банда, сами они называли себя «азербайджанской мафией». Подростки нападали на случайных жителей города. Главарем считают 18-летнего уроженца Азербайджана Турала Мамедова. Как рассказал на допросе один из членов «мафии», Мамедов призывал нападать на петербуржцев славянской внешности, объясняя это местью за оскорбление его матери.

Ролики с избиениями он публиковал в Telegram-канале «Жизнь бродяги», на который обратили внимание блогеры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за видео, где «группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих».

После задержания нескольких участников банды Мамедов сбежал из России на родину. Суд арестовал его заочно, по поручению Генпрокуратуры РФ Мамедова объявили в международный розыск. 15 декабря 2022 года Азербайджан по запросу России экстрадировал лидера «азербайджанской мафии», сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Всего по уголовному делу о хулиганстве и возбуждению ненависти и вражды арестовали 15 человек. Среди них — выходцы из Азербайджана и Таджикистана.