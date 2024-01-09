«Выступал так несколько лет»: солиста группы «Щенки» задержали после концерта в одном носке В Пулково задержали солиста группы «Щенки», выступившего в одном носке на гениталиях

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, задержали в аэропорту Петербурга. По данным СМИ, он планировал уехать в Казахстан. Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем полностью обнажился. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ*, а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

Солиста рок-группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) задержали в петербургском аэропорту Пулково в ночь на 9 января, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Задержание связано с рождественским концертом группы в Петербурге: музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем и вовсе остался без него. Выступление состоялось на минувших выходных в петербургском ночном клубе MOD. Носок сполз на песне «Белое на белом», Тесли поднял его, помахал им толпе и сказал: «Спасибо, Санкт-Петербург».

По данным Telegram-канала Baza, Моисеева задержали перед вылетом в Екатеринбург, откуда он собирался отправиться в Алма-Ату. Музыканта доставили в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга, уточнила «Фонтанка». По информации издания, его привлекли к административной ответственности.

Ночь Моисеев провел в камере, утром с ним начали «процессуальные действия». Музыканта собираются передать Следственному комитету, который решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник РИА Новости уточнил, что на Моисеева завели административное дело о мелком хулиганстве. Как отмечает Baza, выступлением «Щенков» заинтересовались в центре «Э» (управление по противодействию экстремизму. — «Газета.Ru») ГУ МВД России по Петербургу. При этом, по утверждению канала, «носок полицейских заинтересовал не так сильно», а задержали артиста именно за полное обнажение на сцене.

В клубе MOD заявили «Газете.Ru», что выступление в одном носке стало для них «неожиданностью».

«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, [клуб] не поощряет такое поведение», — подчеркнули в клубе.

Концерт «Щенков» привлек внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая назвала его «подражателем» рэпера Vacio: тот появился в аналогичном образе на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, за что получил 15 суток административного ареста, плюс 10 суток за мелкое хулиганство и повестку в военкомат. Суд также назначил ему штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Штраф рэпер оспаривает, он подчеркивал, что его «интересуют только девушки» и «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) активизм» — это вообще «не его тема».

«Рэперу Vacio, который известен за носок на одном месте на «голой вечеринке», вручили повестку в военкомат. Тем временем, у него обнаружился подражатель — солист некой группы «Щенки» <...> Исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала она в своем Telegram-канале.

Позже она отметила, что Тесли «в таком виде выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания».

Отреагировал на ситуацию и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, известный жалобами на российских звезд в правоохранительные органы. Он также выразил мнение, что Моисеев «решил повторить костюм рэпера Vacio».

«Вот последствия Киркоровых, Собчак, Биланов. Солист группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке в Петербурге. <...> Вот этих мразей сегодня смотрят наши дети, это пропаганда ЛГБТ. Готовим обращение для возбуждения уголовного дела», — прокомментировал он.

Как сообщил Telegram-канал Mash , Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить и привлечь Моисеева к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ.

Изначально выход на сцену в одном носке на половом органе популяризировала американская группа Red Hot Chili Peppers. Они начали выступать в подобных образах еще в 80-х и отказались от этой «фишки» только к 2000-м.