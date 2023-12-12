«Мамы и папы были шокированы». В Хабаровске дошколят наградили украинскими грамотами Сотрудники детсада в Хабаровске уволились после скандала с украинскими грамотами

Соревнования детских садов в Хабаровске закончились скандалом — дети получили грамоты с украинской символикой. После инцидента мэру города Сергею Кравчуку пришлось извиняться, а сотрудникам детского сада — писать заявления об увольнении. Как на грамоте после соревнований по пионерболу на востоке России появился герб Украины — в материале «Газеты.Ru».

Заведующая детским садом и инструктор по физкультуре в Хабаровске написали заявление об увольнении после скандала с выдачей детям грамот, на которых изображены герб Украины и сине-желтые ленты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Кравчук.

«Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Кравчук.

Инцидент произошел накануне — грамоты с украинской символикой детям вручили за участие в соревнованиях по пионерболу.

«Родители тут же начали возмущаться и выкладывать кадры в интернет, иногда не стесняясь в выражениях от возмущения. Мамы и папы, а также простые комментаторы шокированы тем, что изображено на документах. Они не понимают, куда смотрели организаторы, подписывая бумаги и ставя на них печать», — говорится в публикации «Комсомольской правды – Хабаровск».

«Мой ребенок спросил: почему на одной грамоте так, а на другой нет? Я ответила, что это флаг другой страны, ошибся человек, так бывает. Мы не жаловались, но я сказала воспитателю об этом, она ответила — будем разбираться. Но я возмущена. Завтра я эту грамоту сдам. Мне такое не надо», — приводит Telegram-канал ASTRA слова матери одного из воспитанников детского сада, которому выдали грамоту с гербом Украины.

Педагогов детсадов ждут уроки патриотического воспитания

Как выяснилось позже, причиной скандала оказалась невнимательность инструктора по физкультуре, которая скачала шаблон.

«Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — разъяснили РИА Новости ситуацию в управлении образования города.

Чиновники сообщили, что грамоты изъяты, инициирована проверка.

«Безусловно, такие ситуации недопустимы. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведем беседы и экзамены по поводу знания российской символики», — добавили в управлении образования.

Мэр Хабаровска сообщил, что проверка всех обстоятельств случившегося продолжается.

«Однако уже сейчас очевидно, что дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо!» — написал Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

Градоначальник принес извинения воспитанникам детского сада и их родителям, а также сообщил о выдаче новых грамот.

«Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска», — также написал Кравчук.