В Турции море вышло из берегов. Шторм движется на Крым Несколько городов Турции затопило из-за урагана и сильных ливней

Более чем в половине провинций Турции объявлен «оранжевый» уровень угрозы из-за урагана, ливней и шторма. Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов, подтопив дороги и тротуары. Больше всего пострадал город Измир, спасателям пришлось эвакуировать людей на лодках. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с севера на юг. На Черном море тоже начинается сильный шторм. В Крыму высота волн может достигать восьми метров, МЧС призывает жителей не находиться в прибрежной зоне и на пирсах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На юге и юго-западе Турции не прекращаются ливни, из-за чего Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов. Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.

Главное управление метеорологии и Управление по чрезвычайным ситуациям выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 провинций страны. В 44 провинциях объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности, пишет Hurriyet.

«Штормы и ливни усилились во многих провинциях утром в воскресенье», — заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Последствия стихии

Во многих курортных анатолийских населенных пунктах вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез каналы вышли из берегов. Не менее двух лодок затонуло в Манавгате, еще три яхты — в центре Антальи.

В Измире, наиболее серьезно пострадавшем от удара стихии, дороги превратились в озера, морская вода хлынула на тротуары. Экстренные службы просят жителей убрать свои автомобили с обочин дорог, в городе звучат сирены. Как сообщают власти города, из-за дождей уровень моря поднялся примерно на один метр.

Минувшей ночью спасатели на надувной лодке эвакуировали гостей кафе в Алсанджаке, которые не смогли выбраться самостоятельно из-за подтопления.

Из-за шторма пролив Дарданеллы закрыт для одностороннего движения судов с севера на юг. По решению администрации порта Чанаккале из-за неблагоприятных погодных условий рейсы на линии Лапсеки-Гелиболу временно приостановлены.

Черное море тоже штормит. Хотя высота волн Босфора, обрушивающихся на район Бешикташ в Стамбуле, достигала только 2-3 метров, это все равно внесло коррективы в работу городских паромов. Кроме того, в связи с ураганом в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменены 15% рейсов.

Из-за сильного дождя, начавшегося вечером, град размером с крупные ягоды обрушился на возвышенности районов Гюльнар и Бозязы в Мерсине.

Угроза для Крыма

По данным мониторинговой системы Poseidon, в Крыму тоже ожидается сильный шторм. Высота волн может достигать восьми метров. До 27 ноября на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром и сильными дождями.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупредили в региональном управлении МЧС.

На северо-западе полуострова порывы ветра достигают 40 метров в секунду.

Бушующее море уже подтопило трассу близ Евпатории, соответствующие видеозаписи распространяются в соцсетях.

Из-за погодных условий пожарные не могут проехать к горящему в Евпатории дому. «У соседей горит дом, МЧС не может проехать. Я не знаю почему (горит. — «Газета.Ru»), там живет одна женщина. Вода прибывает, где-то 1,5 метра. Света нет, волны плещут о дом. Очень страшно, у нас лежачий пожилой человек», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья.

Власти Евпатории начали эвакуировать жителей, чьи дома находятся у побережья. По словам главы администрации города Елены Демидовой, уже эвакуированы около 20 семей. Дорога рядом с городом перекрыта.

В порту Туапсе Краснодарского края до конца воскресенья ожидается сильный тягун, а по всему району и в открытой части порта прогнозируют сильные волны высотой до семи метров, рассказали в администрации муниципалитета.

Мощный циклон с Черного моря скоро дойдет и до Москвы, что вызовет сильнейший за многие годы снегопад, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», – сказал он.

На прошлой неделе в Крыму сильнейший за последние 10 лет ветер повалил деревья, повредил линии электропередачи и нарушил движение транспорта. Удар стихии пришелся на Черноморский район и Керчь.