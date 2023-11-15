СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Подполковник Ирек Магасумов во время вручения государственных наград в Кремле, 2023 год

Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу об убийстве 18-летней девушки возле бара «Панорама» в Луганске. В нем обвиняют Героя России подполковника Ирека Магасумова, который за несколько дней до трагедии получил из рук Владимира Путина медаль «Золотая Звезда». В убийстве признался сослуживец Магасумова, однако следствие не верит в его вину. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу Героя России, подполковника, заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Магасумов проходит по уголовному делу о летальном выстреле в 18-летнюю девушку у бара в Луганске.

В числе назначенных экспертиз значатся медико-криминалистические, баллистические и психолого-психиатрические проверки. Специалисты исследуют одежду подполковника и его сослуживца на предмет наличия на ней следов пороха.

Также подозреваемый и свидетели пройдут обследование у психиатра, где установят их вменяемость.

10 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение об аресте Магасумова. Жалобу стороны защиты на решение о заключении под стражу суд отклонил.

Владимир Путин 2 августа вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды военным, проявившим себя в ходе специальной военной операции на Украине. Среди тех, кого чествовали в Москве в тот день, был и Магасумов: ему вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Что произошло

Подполковника арестовали 11 октября по подозрению в убийстве девушки, с которой он и его сослуживцы познакомился в баре «Панорама» в Луганске.

Трагедия случилась ровно за два месяца до этого, 11 августа. Две девушки познакомились с военнослужащими у барной стойки. Старший лейтенант Павел Яськевич и подполковник Ирек Магасумов из 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кузбассе, вышли с новыми знакомыми на улицу. Через какое-то время раздался выстрел.

Адвокат Магасумова настаивает, что подполковника вообще не было рядом с погибшей во время выстрела: за несколько минут до инцидента ему якобы позвонил сослуживец и попросил помочь. Магасумов отправился к нему, а Яськевич остался с девушками один.

Девушки попросили «дать пострелять». Тот достал показать оружие и, убирая его назад, случайно выстрелил в одну из них. Испугавшись, он покинул место происшествия.

Девушка скончалась от полученного ранения. Яськевич написал явку с повинной, однако следствие считает, что виновен Магасумов.

Версия следствия

Как писал «Ъ», следователи считают, что после застолья одна из девушек попросила офицера разрешить ей пострелять по бутылкам из его пистолета, что в итоге закончилось ссорой. По их версии, Магасумов был недоволен манерой общения девушки, потом выстрелил в нее и убежал. Пуля пробила потерпевшей аорту, и она скончалась от внутреннего кровотечения.

По словам близкого к следствию источника газеты, оперативники не поверили в вину Яськевича, потому что прослушали его телефонный разговор с родственником. В нем сослуживец Магасумова «берет на себя» убийство девушки, на что его собеседник говорит: «Ты что, дурак, Паша? Тебе же за это не орден, а срок дадут».

Источник издания также рассказал о результатах баллистической экспертизы оружия: пистолет был в заводском исполнении, исправен и не мог произвести случайный выстрел в результате «удара или падения».