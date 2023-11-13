«Даже когда мы уезжали, бомбили»: россияне рассказали об эвакуации из Газы

Первая группа россиян, эвакуированных из Газы, вылетела из Каира. В Москву возвращаются 70 человек, еще 99 российских граждан пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом. Покинувшие анклав россияне рассказали, что ситуация в регионе похожа на «ад»: некоторым пришлось добираться до погранперехода «на тележках с осликами». Одна из женщин заявила, что обстрелы продолжались во время эвакуации, и упомянула «непонятный запах» после бомбежки, связав его с возможным использованием фосфорных бомб.

Первая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, отправилась в Москву. Об этом сообщило российское министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», – говорится в посте.

В пути россиян сопровождают медики и психологи. По данным ведомства, 13 ноября через КПП «Рафах» прошли 99 российских граждан, в том числе 43 ребенка. Сотрудники МЧС продолжают работу на пропускном пункте.

Министерство иностранных дел России поблагодарило за содействие при эвакуации власти Египта, Израиля, Палестины и Катара. Ведомство подчеркнуло, что эвакуация россиян из Газы ведется поэтапно с учетом ограниченной пропускной способности КПП, в условиях боевых действий время его работы «сокращено до нескольких часов в светлое время суток».

При этом МИД заверил, что эвакуационные мероприятия будут продолжены до вывоза из Газы всех россиян, которые обратились за помощью в российские заграничные учреждения.

«Добирались на тележках с осликами»

Вывоз российских граждан из сектора Газа начался 12 ноября, в тот день анклав покинули 70 человек, в их числе – одна женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, возраст пяти из них меньше трех лет. В Минздраве России оценили состояние эвакуированных как удовлетворительное.

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев рассказал, что почти все из первой группы россиян, прошедших КПП «Рафах», страдают от обезвоживания, у них зафиксированы обострения хронических заболеваний и переутомление.

Один из эвакуированных, гражданин России по имени Аун, в разговоре с РИА Новости сравнил ситуацию в Газе с «адом». Он подчеркнул, что ожидание эвакуации было «очень сложным», так как в анклаве «сильнейшая война».

«[Были] мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят», – поделилась эвакуированная россиянка Татьяна Катба.

Покинувшая Газу россиянка, чье имя не приводится, рассказала телеканалу «Звезда», что обстрелы анклава продолжались даже во время эвакуации.

«Даже когда мы уезжали, то бомбили. У меня голос, по-моему, сел от фосфорных бомб, потому что, когда мы уходили – мы позавчера должны были уходить, но нас не пустили, мы остались на границе, и рядом с нами бомбили.

Был такой запах непонятный, и после этого у меня пропал голос <...> Может, фосфорная бомба, а может, просто от нервов», – сообщила она.

Россиянка добавила, что после эвакуации испытывает восторг, чувствует, что «заново начала жить» и находится «в раю».

Другая женщина, видео с которой опубликовало МЧС России, рассказала, что некоторые россияне добирались до КПП «на тележках с осликами», так как в Газе нет бензина.

Проблемы с эвакуацией

8 ноября радикальная палестинская организация ХАМАС опубликовала списки иностранцев, которые могут покинуть Газу через «Рафах», тогда в перечень вошли 373 человека, однако россиян в нем не оказалось.

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим пояснил, что списки на эвакуацию составляют Израиль и США, движение не препятствует выезду иностранцев, однако «не может играть какую-либо роль в этом процессе» и не имеет полномочий для составления списков. При этом официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявлял, что ХАМАС «не позволяет» некоторым жителям Газы с двойным гражданством покинуть анклав.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви объяснил задержку с эвакуацией россиян ограничением на число пересекающих КПП, которое установил Египет. Тогда он оценил сроки согласования списков для вывоза граждан РФ в две недели.

Его слова вызвали возмущение российского МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что в Москве «шокированы» заявлением главы израильской дипмиссии.

По данным МИД РФ, в списки на эвакуации записались около тысячи россиян. 9 ноября Захарова уточнила, что среди них – около 300 несовершеннолетних.