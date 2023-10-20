«10 раз спрашивал, хочу ли я жить». В Перми разыскивают маньяка

В Перми разыскивают маньяка, который напал как минимум на троих девушек. Все инциденты произошли в одном микрорайоне города — Ераничи. Полиция подозревает, что все эти преступления совершил 45-летний уроженец Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании и сбежавший из-под домашнего ареста. Подробнее об уголовном деле — в материале «Газеты.Ru».

В Перми за последний месяц произошло не менее трех нападений на девушек. Как предполагают в краевом ГУ МВД, все эти нападения совершил 45-летний уроженец Свердловской области. Мужчина уже находится в федеральном розыске за ранее совершенное тяжкое преступление.

«В настоящее время устанавливается местонахождение уроженца Свердловской области гр. Андреева Евгения Васильевича 1978 года рождения, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в г. Екатеринбурге. Приметы: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в куртку типа робы синего цвета с светоотражающими полосами», — говорится в ориентировке.

Источник URA.RU в силовом ведомстве рассказал, что по факту нападений уже возбуждено уголовное дело.

Череда нападений

Преступник нападал на своих жертв в микрорайоне Ераничи. Первый инцидент произошел около двух двух недель назад, пишет «Комсомольская правда».

Нападавший схватил девушку на улице и приставил нож к горлу. Жертва смогла отбиться от нападавшего и убежать.

Второй случай произошел спустя несколько дней в Кировском районе города. Маньяк повалил 18-летнюю пострадавшую на землю и начал душить. Преступника спугнул случайный прохожий.

17 октября о пережитом насилии сообщила третья пострадавшая. Возле дома на улице Декабристов неизвестный схватил студентку за волосы, протащил по земле и попытался изнасиловать.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина попросил у нее зажигалку, а затем схватил за волосы. Когда жертва закричала, злоумышленник схватил ее за горло и стал угрожать немедленной расправой. Девушка утверждает, что несколько раз теряла сознание, он «душил ее пять или семь минут».

«Мои конечности начали отказывать, и я не могла сопротивляться дальше. Мужчина спрашивал меня, хочу ли я жить, около 10 раз, но я физически не могла пошевелить головой и произнести ни слова», — вспоминает пострадавшая.

Происходящее заметил житель дома, вышедший на балкон, и стал что-то кричать нападавшему. В итоге преступник вновь ретировался.

«Нападавший на меня сказал ему, что я его жена и «что хочет — то и делает»; тогда мужчина с балкона крикнул еще что-то, так же непонятное мне, и мужчина встал с меня и убежал», — рассказала девушка.

Медики зафиксировали у нее ушибы 70% тела, в глазах лопнули капилляры. «Я не могу делать привычные дела. Потеря волос на голове составила 20%», — добавила пострадавшая.

Изнасилование на трассе

Как сообщают «Вечерние Ведомости», человек, который нападал на девушек в Перми, может также быть виновным в изнасиловании девушки в Екатеринбурге.

Нападение произошло 13 апреля. Преступник предложил подвезти 22-летнюю девушку, а потом неожиданно набросился на нее, раздел, связал ее же одеждой и в течение пяти часов совершал с ней действия сексуального характера.

«Мария хотела уехать с Шувакиша на Сортировку, нападавший на каршеринговом авто предложил подвезти ее. Она, на свою беду, согласилась. Он остановился в безлюдном месте, раздел и связал ее же одеждой — лосинами. Не меньше пяти часов насиловал по-всякому. В перерывах употреблял какую-то наркоту», — рассказал E1.RU друг пострадавшей.

Железнодорожный суд Екатеринбурга в апреле отправил Андреева под домашний арест, несмотря на то, что ранее тот уже был признан виновным в изнасиловании и отбыл тюремный срок.

Возбуждены уголовные дела за изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).