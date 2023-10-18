Мать 15 детей подозревают в покупке младенцев. Ей могла помогать руководитель приюта для женщин

47-летнюю мать 15 детей Логинову арестовали на два месяца по делу о торговле людьми. По версии следствия, она купила пятерых новорожденных детей. Одну из женщин, продавших своего ребенка, задержали, остальных двух — ищут. Также задержана подельница Логиновой — руководитель приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она передавала новорожденных Логиновой. Как женщины торговали людьми — в материале «Газеты.Ru».

Арест на два месяца

Преображенский суд в Москве на два месяца арестовал женщину, воспитывающую 15 детей, 47-летнюю Юлия Логинову по обвинению в торговле детьми, написали в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Ее подозревают в покупке детей ради пособий.

Логинова пробудет в СИЗО до 16 декабря. Женщину задержали несколько дней назад из-за подозрений в торговле людьми и подделке документов. По предварительным данным, мошенница выдавала себя за биологическую мать пятерых детей, которые оказались ей неродными. Остальные 10 детей Юлии — приемные.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила о еще одной фигурантке этого дела. По информации Telegram-канала SHOT, это 30-летняя суррогатная мать — Фируза из Узбекистана. Ее обнаружили при проверке в отношении Логиновой. Женщину задержали.

По версии прокуратуры, Фируза родила двоих детей — девочку в 2015 году и мальчика в 2016 году. По данным SHOT, Фируза передала своих детей подельнице, затем Логинова по поддельным документам зарегистрировала этих детей как рожденных суррогатной матерью.

Неизвестное лекарство

О многодетной матери, покупавшей детей, прокуратура Москвы сообщила накануне. Внимание сотрудников надзорного ведомства москвичка привлекла после того, как в крови ее восьмилетнего сына врачи нашли лекарство, запрещенное к применению при его заболевании. Что это за заболевание — в ведомстве не уточнили. Мальчик сказал, что мама регулярно заставляет его пить какое-то лекарство. В отношении женщины тогда завели дело об умышленном причинении вреда здоровью ребенка.

«Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям — двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. — родила самостоятельно за пределами Москвы», — заявили в прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, этих двух детей она попыталась зарегистрировать в ЗАГСе по поддельным документам. Прокуроры также выяснили, что в 2010 году москвичку прооперировали — удалили матку — в результате чего она больше не могла иметь детей.

Сумма, за которую Логинова купила детей, пока не названа. В графе отца у всех детей женщины стоит прочерк. Женщина дважды была замужем: с первым мужем давно развелась, второй — утонул.

Схема покупки детей

Как пишет SHOT, Логинова также купила мальчика в 2018 году и девочку в 2019 году. Матерей этих детей сейчас разыскивает полиция. Telegram-канал также сообщил, что их зовут Марина и Зухра.

Накануне по этому делу задержали еще одну подозреваемую в деле — 44-летнюю руководительницу приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По информации SHOT, ее зовут Наталья Патока, она тоже воспитывает 15 детей. И Юлия Логинова, и Наталья Патока проходят по п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Предварительно, все беременные, которые потом продали своих новорожденных детей, обращались в учреждение Натальи за помощью. Юлия и Наталья организовали схему, при которой после рождения Патока передавала младенцев Логиновой, а та регистрировала их в ЗАГСах как своих.

SHOT удалось выяснить, что на время следствия дети живут с бабушкой и дедушкой. Те не верят в версию о покупке детей. Но объяснить появление детей при отсутствии беременности родители Логиновой не могут.