«Те, кто ничего не делает, должны уехать». Каких россиян попросят покинуть Латвию

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян получили письма об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ) в случае, если они не запросили повторную сдачу экзамена по языку или статус постоянного жителя Евросоюза. Им грозит высылка из страны. В декабре ведомство проверит исполнение требований закона. Вместе с тем более 270 россиян уже, вероятно, покинули Латвию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

3255 проживающих в Латвии российских граждан уведомлены властями о возможной высылке из страны. Об этом сообщил портал Rus.lsm.lv со ссылкой на начальника управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майру Розе.

Россияне учат латышский

По данным издания, недавно были разосланы письма об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза.

Еще одним аргументом для высылки является незнание латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица. На экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России, но пришли лишь 11,3 тыс. человек. С первого раза его сдали 39% претендентов. На пересдачу записались более 6,5 тыс.

Розе пояснила, что двухлетнее продление на сдачу экзамена по языку и получение постоянного ВНЖ действует только для тех россиян, которые начали процесс подачи заявок на постоянный вид на жительство и сдавали, но пока не прошли проверку на знание государственного языка.

«Те, кто ничего не делает, должны уехать», — пояснила Розе.

УДГМ напомнило: если граждане России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, один раз провалили экзамен на знание языка и до 1 сентября подали заявку на повторную проверку, то ее следует пройти в обязательном порядке.

В декабре УДГМ проверит, кто подал необходимые документы, а кто этого не сделал. Также ведомство просмотрит государственные регистры на предмет того, выехали ли из Латвии лица, которые ничего не сделали для упорядочения своего статуса пребывания. И отправит информацию в Государственную пограничную охрану, которая должна будет проверить, находятся ли эти люди еще в стране. При необходимости будут выдаваться распоряжения о выезде.

Вместе с тем Розе в эфире латвийского телевидения сообщила, что 73 гражданина РФ уже находятся за пределами страны. Еще около 200 не имеют задекларированного места жительства. Глава управления предположила, что и они, вероятно, тоже уже не живут в Латвии.

Требования менялись

Прошлой осенью в Латвии вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для россиян и белорусов. Чтобы его получить, следовало к 1 сентября 2023-го предоставить справку о владении национальным языком на соответствующем уровне.

Впоследствии требования несколько раз смягчали: попытавшимся в случае провала экзамена пересдать его в течение двух месяцев продлили ВНЖ до конца года. Если человек вообще не сдавал экзамен, можно получить временный вид на жительство и попытаться сдать экзамен позже.

Осенью были приняты поправки, согласно которым проживающие в Латвии россияне получили отсрочку на два года для прохождения экзамена и оформления новых ВНЖ при условии, если они пытались пройти экзамен и провалили его либо не пришли по уважительной причине.