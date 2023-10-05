Музыка, платная стирка и фастфуд: чем недовольны российские студенты в общежитиях за границей

Студенческая жизнь вдали от родителей имеет нюансы, особенно если налаживать ее приходится в чужой стране. «Газета.Ru» узнала у учащихся в зарубежных вузах россиян, сколько нужно платить за общежитие, как устроен их быт и чем они недовольны. Некоторые имена изменены по просьбе героев.

Альбина, Нидерланды, Erasmus University Rotterdam

Стоимость: €755 (примерно 80 648 рублей) в месяц.

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В общежитии у нас примерно 200 человек. Комнаты на одного, со всеми удобствами: есть душ, туалет, электрическая плита и духовка. Мне все нравится: может, немного тесновато, но прекрасно, что это все не надо ни с кем делить. В комнате большие панорамные окна, это очень красиво.

В самом общежитии есть зоны для учебы и общения, в подвале — платные стиралки и сушилки, стоянка велосипедов, доступная только жильцам.

Существенный минус состоит в том, что общежитие расположено прямо над барами и клубами, иногда это мешает спать. Даже мне на шестом, самом верхнем, этаже. Сложно представить, каково тем, кто живет на первом.

Еще возникают вопросы к работе администрации, на стойке часто никого нет и дозвониться бывает трудно. Но в целом, учитывая контекст ужасного рынка жилья в Нидерландах, все очень даже устраивает.

Егор, Германия, Constructor University Bremen

Стоимость: €3,5 тыс./5 тыс. (примерно 364-520 тысяч рублей) в год (3,5 тыс. — если два человека в комнате, 5 тыс. — если один). Но у меня стоимость общежития покрывается стипендией, так что сумма не принципиальна.

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В комнате по одному-два человека, санузел на каждые две комнаты, есть общая столовая, кухня.

Из минусов — плохая звукоизоляция и платная стирка, из-за чего некоторые ребята покупают свои стиральные машины, я тоже планирую это сделать. На первом курсе в общежитии живут все студенты, потом кто-то съезжает, но большинство так и остаются.

Андрей, США, Carnegie Mellon University

Стоимость: $6,8 тыс. (примерно 681 тысяч рублей) за семестр плюс питание $3,8 тыс. (примерно 377 тысяч рублей) за семестр.

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У нас блок на пять человек, включает в себя три жилых комнаты (две по два человека и однушка), гостиную и санузел. Общежитие находится в самом центре кампуса: идеальная локация, до всего близко.

Еда вкусная, но правильно и здорово питаться иногда бывает проблематично, большая часть блюд — это довольно калорийный и не самый полезный фастфуд. Наверное, отсутствие здоровой еды и есть самая большая сложность.

Еще не нравится, что нет фонтанчиков с питьевой водой и кухня только общая, на этаж. Стоимость проживания высокая, хотелось бы за эти деньги иметь свою кухню. Стиральные и сушильные машины есть в подвале, их хватает на всех.

Точных цифр не знаю, но по моим ощущениям соотношение студентов, живущих в общежитии и вне кампуса, примерно 50/50, а к четвертому году процентов 75 начинают жить в съемном жилье.

Дмитрий, Великобритания, University of Cambridge

Стоимость: £900 (примерно 108 тысяч рублей) в месяц.

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Важно начать с замечания, что Кембридж состоит из 31 колледжа. Поэтому существуют большие различия в условиях проживания в них, да и между разными зданиями одного колледжа.

Большинство комнат рассчитаны на одного или двух человек, с общими кухней и санузлом на несколько комнат. В здании общежития есть прачечная, где можно бесплатно пользоваться машинками и сушилками, но все средства для стирки надо покупать самостоятельно.

В большинстве кухонь моего колледжа отсутствует плита, так что возможности ограничены, поэтому многие питаются в столовой колледжа. В общежитиях живут практически все, на проживание за его пределами требуется разрешение администрации.

Анна, Великобритания, The University of Edinburgh

Стоимость: £8,3 тыс. фунтов (примерно 997 тысяч рублей) за год.

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Комнаты уютные, на одного человека, с раковиной для умывания. Очень много розеток (даже больше, чем нужно), достаточно много места для хранения вещей.

На этаже живут по 12 человек, есть четыре общие ванные, небольшая зона для готовки (холодильник, чайник, тостер, микроволновка), но плиты нет, потому что в стоимость входит питание на базе общежития. Стирка в том же здании, каждый раз оплачивается на месте, сколько именно, точно не помню. В общем, мне все нравится.

Мария, Германия, The Free University of Berlin

Стоимость: €364 (примерно 38 тысяч рублей) в месяц.

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У нас общежитие коридорного типа, на этаже 13 комнат-однушек, у каждой балкон. На этаже две большие кухни: микроволновка, холодильники (маленькие, по одному на троих), плиты, духовки, есть даже морозилка. У каждого студента два небольших шкафчика на ключе.

Готовит каждый на себя, но иногда устраиваем общие ужины.

Также на этаже четыре санузла (душ, туалет, две раковины). Кухню, коридор и санузлы убирает клининг, комнаты, конечно, мы сами.

Наш корпус — часть студгородка, поэтому есть хорошая инфраструктура (парковка для велосипеда, гараж с инструментами). Прачечная одна, общая на весь комплекс, стирка стоит €2,5 (примерно 260 рублей).