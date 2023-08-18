Шаурма с сальмонеллой. Во Владимире число отравившихся превысило полсотни

Во Владимире 56 человек отравились шаурмой, в которой позже эксперты Роспотребнадзора нашли сальмонеллу. Среди пострадавших 13 детей. Уже установлены пять точек, в которых приобретался некачественный товар. В связи с массовыми отравлениями в Госдуме задумались о введении «единого стандарта» для всех шаурменных России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Число пострадавших в результате массового отравления шаурмой во Владимире выросло до 56. Среди отравившихся 13 детей.

«Управлением Роспотребнадзора выявлено 23 новых случая заболевших. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

По предварительной информации, причиной отравления стала содержавшаяся в шаурме сальмонелла. Также установлено, что все, у кого появились симптомы, покупали еду в пяти разных точках общепита. В них сейчас проводят проверки.

«Работа Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Владимирской области и Прокуратуры Владимирской области», — подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор также призвал других пострадавших из-за шаурмы ненадлежащего качества обратиться на горячую линию.

Федеральный стандарт

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал о своих планах обратиться в Минздрав с предложением ввести единый стандарт шаурмы. По его словам, в России началась «эпидемия отравлений шаурмой», и такой норматив поможет решить проблему.

Даванков напомнил, что, помимо массового отравления во Владимирской области, ранее в Братске отравились 35 человек, 11 из них попали в больницу, в том числе пять подростков.

Парламентарий ранее уже предлагал разработать московский стандарт шаурмы, чтобы граждане «не ели что попало». Роспотребнадзор пока не ответил на предложение.

«Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — подчеркнул депутат.

Все точки, где готовят из свежих продуктов без жирных соусов и вредных добавок, Даванков предлагает помечать специальными наклейками.

Отравление в отеле

Ранее шесть человек почувствовали недомогание после ужина в столовой отеля «Яхонты» в городе Истра Московской области.

Как передает Mash, постояльцы пожаловались на проблемы с желудком, после чего вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавших одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки.

Среди отравившихся — двое подростков.

По факту отравления возбудили уголовное дело. «Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей», — говорится в сообщении СК России.