«Режусь, чтобы пить свою кровь». Какие жуткие тайны клиентов хранят психологи

Люди доверяют психологам все свои самые сокровенные тайны, однако порой эти тайны оказываются по-настоящему пугающими. Психологи рассказали «Газете.Ru» о клиентах, которые мечтали о расправе над партнершами из-за снафф-видео, резали себе руки, чтобы пить кровь, и страдали от ночных кошмаров, потому что «прекратили мучения» животного. А психолог Станислав Самбурский объяснил, как должны поступить специалисты, если клиент совершил или хочет совершить что-то противозаконное.

«Чуть не задушил свою девушку»

Два года назад к психологу Маргарите Громовой на сеанс пришел чересчур обеспокоенный клиент. Женщине казалось, что причины визита, которые он называет – не настоящие, при этом было заметно, что его тревожит что-то очень серьезное. Зная, что пациенты часто стесняются сказать о главном, психолог попыталась мужчину разговорить. Вот только к правде, которую ей удалось узнать только на четвертом сеансе, она была совершенно не готова… Мужчина сказал, что недавно во время секса «чуть не задушил свою девушку».

«Сначала я подумала, что он просто перестарался с их общим фетишем, но все было совсем не так. Оказалось, что уже несколько месяцев клиент часто мастурбирует, фантазируя как расправляется с разными девушками. В своей голове он сжимает им горло, а они хрипят, плачут, пытаются вырваться, а потом перестают дышать. Именно после того, как жизнь партнерши в воображении заканчивается, у мужчины наступает оргазм. То же самое он представлял и в моменты близости. И в последний раз почти осуществил желаемое со своей постоянной партнершей, потому что не смог удержать себя под контролем. Спасло ситуацию только то, что девушка нарушила сценарий в его голове – она не сопротивлялась безмолвно и слабо, как ему представлялось, а стала громко кричать и агрессивно вырываться. Это помогло мужчине прийти в себя и отпустить ее», – поделилась психолог.

Закономерно девушка клиента, испугавшись, разорвала с ним все отношения. А он сам признался, что боится стать преступником.

«Он сказал, что, если бы его возлюбленная не повела себя неожиданно, он бы довел начатое до конца и лишил ее жизни. А теперь все его мысли только и заняты тем, чтобы попробовать провернуть что-то похожее с кем-нибудь снова, но не останавливаться.

Удивительно еще и то, что подобных мыслей в прошлом у мужчины никогда не возникало. Появление же такой навязчивой идеи он связал с тем, что некоторое время назад увлекся просмотром снафф-видео (короткие фильмы, демонстрирующие настоящую расправу над людьми – «Газета.Ru»), некоторые из которых сильно его потрясли. Сначала пациент смотрел их из интереса и попытки разгадать – реально ли то, что в них происходит, а потом из желания видеть, как чья-то жизнь заканчивается. В какой-то момент это стало вызывать и возбуждение», – рассказала Громова.

Еще два сеанса она убеждала пациента в необходимости посещения не психолога, а психиатра и психотерапевта. Получить согласие и «передать» пациента коллегам ей удалось только после обещания договориться со знакомыми специалистами о том, чтобы они поработали с мужчиной и отнеслись к его истории с особым вниманием.

«Режусь, чтобы пить свою кровь»

На прием к психологу и психотерапевту Евгении Самойловой люди с нетипичными запросами приходят очень часто. Особенно это касается подростков и студентов, на работе с которыми она специализируется. Однако одна девушка из числа пациентов, впервые обратившаяся к специалисту полтора года назад, поразила ее больше всего.

«Первое, на что я обратила внимание, когда начала работать с ней – постоянные длинные рукава, которые она не закатывала даже в жару. Вчерашняя школьница только поступила на первый курс и мучалась от непонимания своего места в жизни, явно находилась в депрессии. Я переживала о самоповреждениях, поэтому стала говорить с ней об этом. В конце концов показать свои руки она решилась. А я была в ужасе: на них не было живого места, такого я никогда не видела – они были изрезаны вдоль и поперек до плеч», – вспомнила Самойлова.

Следом психолог спросила у девушки, зачем она это делает, а та стушевалась и спросила, не будет ли женщина считать ее странной. Психолог заверила, что пациентка может рассказать ей обо всем.

«Она сказала: «Я не пытаюсь причинить себе вред, я режусь, чтобы пить свою кровь». Впервые она почувствовала тягу к крови в 15 лет, когда случилось носовое кровотечение, а потом постоянно испытывала невыносимое желание ее выпить. Она даже пыталась выжимать кровь из куска говяжьего мяса, но выходило плохо, да и «на вкус было не очень». Тогда она стала колоть себе пальцы и пить кровь из них. Но этого оказалось мало. Поэтому девушка стала резать себе руки и делала это примерно раз в неделю. И жила так уже несколько лет. Конечно, я продолжила прорабатывать с ней эту тему, чтобы убедиться, что навредить себе она действительно не хочет. Это оказалось правдой: она не замещала боль, не пыталась наказать себя и вообще была очень трепетна к своему телу. Однако желание выпить кровь заставляло ее получать нужное любыми способами», – поделилась психолог.

Чтобы понять, как помочь клиентке справиться с желанием пить кровь, Самойлова обратилась к коллегам, пытаясь узнать, не было ли у них похожего опыта. Однако с такой ситуацией на практике никто из них не сталкивался. Но поиски все же дали свои плоды.

«Одна из коллег сказала, что желание пить кровь может появляться из-за недостатка железа в крови. Не знаю, стало ли это реальной причиной желаний пациентки, но, когда я посоветовала ей сдать анализы, выяснилось, что у нее серьезная анемия.

Она же и оказалась причиной ее участившихся обмороков, хотя мы предполагали, что дело в кровопотере. Скорее всего, наложилось одно на другое», – сообщила врач.

После постановки диагноза пациентке Самойловой выписали препараты для восполнения железодефицита, вместе с лечением продолжалась и терапия. Тяги к крови девушка больше не испытывает и повреждений себе тоже не наносит.

«Прищемила котенка окном, чтобы не мучался»

Пациентка клинического психолога Олега Карпушкина в отличие от предыдущей героини вред себе не причиняла. Но ее мучал не менее тяжкий груз. Несколько лет назад она пришла на прием и рассказала о том, что, будучи ребенком, оборвала жизнь своего маленького котенка и теперь вот уже девять лет видит его во снах.

«Половину нашей сессии девушка рыдала и никак не могла решиться рассказать, что случилось. Потом я понял почему. Когда ей было 10, она проводила лето у бабушки в деревне и однажды, вернувшись домой, услышала хриплый писк. Она пошла на звук и увидела, что котенок, которого завела бабушка, застрял в окне, открытом сверху – в режиме проветривания. Изо рта котенка текла кровь – он пытался выбраться на улицу, но застрял между дверцей и рамой, поэтому из последних сил хрипел и дергал лапками. Девочка попыталась его вытащить, однако ей не удавалось. А котенок только дергался и жалобно пищал. Ей было «так жалко Митю», что она «прищемила его окном, чтобы не мучался», – вспомнил психолог.

После этого практически каждый день клиентке Карпушкина снилось, как она делает это «снова и снова». Терапия заняла три года, только после этого девушке удалось справиться с кошмарами и навязчивыми мыслями.

Вопросы этики

Несмотря на то, что на прием к психологу многие клиенты идут как на исповедь, надеясь, что их секрет останется только между ними и специалистом, на деле все может быть совсем иначе.

Как рассказал «Газете.Ru» бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский, в нашем правовом поле существует статья о «Несообщении о преступлении». И попасть под нее могут абсолютно все граждане вне зависимости от профессии. Исключения составляют только родственники преступников или потенциальных преступников, которые имеют право не свидетельствовать против близких.

«Однако перечень преступлений в статье ограничен деяниями, которые нарушают общественный порядок и могут привести к массовой трагедии.

Например, нельзя не сообщить о терроризме и экстремизме, удерживании заложника, подготовке госпереворота, покушении на государственного или общественного деятеля, хищении радиоактивных веществ, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного или водного транспорта. За несообщение обо всех остальных преступлениях или их подготовке, включая отнятие жизни, по закону ответственности нет. Поэтому, узнавая о противоправных действиях клиентов, психологи, психиатры и психотерапевты руководствуются только кодексом профессиональной этики и принимают решение о разглашении клиентской тайны сугубо на свое усмотрение», – сообщил Самбурский.

По его словам, согласно кодексу этики, каждый специалист должен действовать исходя из ситуации. Если она критическая, психолог может уведомить родителей или законных представителей, направить к специалисту, в том числе с привлечением экстренных служб, или сообщить о том, что рассказал клиент, в правоохранительные органы. Если же психолог будет сомневаться и не понимать, как ему поступить в той или иной ситуации, он может обратиться в Этический комитет Российского психологического общества за консультацией.

«В случаях, когда прямой угрозы жизни пациента или других людей нет – психолог раскрывать клиентскую тайну не станет ни в коем случае. Более того, его работа и заключается в том, чтобы помочь человеку, который думает, например, о совершении преступления, этого не сделать», – заключил психолог.