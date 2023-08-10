Взрыв в Сергиевом Посаде: идут поиски пропавших жителей

В Сергиевом Посаде Московской области продолжаются работы по устранению последствий взрыва на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Число пострадавших достигло 71, 12 местных жителей числятся пропавшими без вести. Тем временем следователи арестовали технического директора компании «Пиро-Росс» и изъяли документы из офисов компании. Подробности расследования — в материле «Газеты.Ru».

Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах (ранее сообщалось о девятерых – «Газета.Ru»), пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Одним из пропавших стал Михаил Нырков, водитель компании «Пиро-Росс», арендовавшей склад, где произошел взрыв. Об этом телеканалу «360» сообщила его супруга Лариса.

По ее словам, мужчина перестал выходить на связь накануне утром. Теперь его телефон не работает.

«Никто ничего не может сказать», — сказала она.

Лариса уточнила, что ее вызывали в Следственный комитет для опроса.

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Еще одним пропавшим без вести является Николай Горячев. Его сестра Галина рассказала, что она написала заявление в МВД о пропаже брата.

Найдены фрагменты тел

Telegram-канал Baza пишет, что на месте взрыва были найдены фрагменты тел, предположительно, десяти человек.

«Велика вероятность, что число погибших может вырасти до 15 и даже выше — завалы еще полностью не разобрали», — говорится в сообщении.

Число пострадавших от взрыва составило 71. На лечении в Сергиево-Посадской больнице остаются 14 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двоих перевели на лечение в федеральные клиники.

Задержан технический директор «Пиро-Росс»

Следователи задержали технического директора компании «Пиро-Росс». В ее офисах прошли обыски, изъяты документы, имеющие значение для следствия.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Оно передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области и поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Следователи и криминалисты следственного управления с участием коллег из ГУК СК России продолжают детальную работу на месте происшествия, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Подмосковью. — Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз».

В качестве свидетелей уже допрошены 34 человека, произведено семь выемок документов.

«Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода», — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Повреждено 111 строений

В экстренных службах Сергиева Посада подсчитали, что взрыв повредил 111 строений (большинство – жилые дома, в том числе частные), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Были выбиты стекла в спорткомплексе «Луч», двух школах и колледже. Более 230 квартир в 70 многоквартирных домах получили повреждения.

Взрыв произошел 9 августа в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», который прилегает к территории Загорского оптико-механического завода. Были частично разрушены производственные помещения предприятия. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Взрыв повредил котельную, была прекращена подача горячей воды. К аварийно-спасательным работам было привлечено 157 сотрудников экстренных служб и более 30 единиц техники.