«Мы заблокированы, дорога к нам завалена машинами». На регионы России обрушились ливни и грозы

В Краснодарском крае и ряде регионов России продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных ливней. В Хостинском районе Сочи в ночь на 9 июля дождевая вода подтопила несколько домов, около десяти автомобилей снесло потоком воды. Ночью в городе выпало 80 мм осадков, залповый ливень за 10 минут затопил часть федеральной трассы в Адлере. Что происходит в Краснодарском крае и других регионах России — в материале «Газеты.Ru».

Дома и дороги подтопило в результате ночного ливня в Сочи, мощными потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный в Хостинском районе, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В Сочи за ночь выпало около 80 мм осадков, сообщила администрация города. Это 2/3 от месячной нормы.

На улице Кипарисовой подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома. Власти сообщили, что спасатели уже откачивают воду. В доме на улице Шоссейной подтопило цокольный этаж. Эвакуация из этих зданий не требуется, сказали в администрации, а 10 жильцов дома на улице Кипарисовой, 9/1 переселят в пункт временного размещения.

Стихия повредила асфальт на остановке «Звездочка» в Хостинском районе, залповый ливень также затопил федеральную трассу в Адлере, дорога ушла под воду в течение десяти минут.

«Сильный дождь шел около 10 минут, трасса моментально стала заливаться и вода местами доходила человеку почти по пояс. Объемы ливневых вод были настолько большие, что ливневки не справлялись», — написал портал sochi1.ru со ссылкой на очевидцев.

Жительница Сочи рассказала «Газете.Ru» об обстановке в городе. По ее словам, дождь продолжается и сейчас с небольшими перерывами.

«Муж возвращался из Адлера через Хосту в 6 утра, тогда было невозможно проехать по горной дороге… Сильно повреждено дорожное покрытие на Хоста-мост, ощущение, что его бомбили», — сказала женщина.

Она сообщила, что в городе ночью был очень сильный ливень, гроза с молниями и громом. «Грохотало все так, что уснуть было сложно. Всю ночь почти не было света и только вспышки молнии дом освещали», — поделилась жительница Сочи.

Еще один житель Сочи рассказал «Газете.Ru» о ситуации в самом центре непогоды, районе Хоста.

«Мы заблокированы, единственная дорога к комплексу [«Хоста Сити»] завалена машинами. Никого нет, спецтехники нет. Если кому-то будет плохо, то даже скорой помощи не проехать к нам. Пострадало не менее 15 машин», — сообщил очевидец.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Его объявили 7 июля. По прогнозу синоптиков, непогода продлится до 10 июля включительно. Метеорологи прогнозируют ливни, сильный ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое.

«Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник», — сообщили местные власти.

В Анапе из-за шторма и донного течения 8 июля запретили купание на пляжах, но отдыхающих это не остановило. В соцсетях появлялись видеозаписи, на которых десятки людей продолжают купаться, несмотря на требование спасателей выйти из воды.

Отдыхающая в Анапе россиянка рассказала «Газете.Ru», что, несмотря на запрет властей на купание из-за штормового предупреждения, в море плавают все, так как это «не страшно».

«Купаться не страшно, это ведь не шторм в Индийском океане», — сказала женщина.

Ливни по всей стране

В Краснодаре из-за скопления воды на проезжей части остановили движение четырех трамвайных маршрутов.

«Затоплен мост на Вишняках, Одесская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, Российская, Фадеева, дороги в районе Красной Площади и многие другие улицы», — написал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Он также опубликовал видео, на котором горожане плавают на надувных матрасах на улице Московской.

В городе с 8 июля идет залповый дождь, объявлено штормовое предупреждение. Жителей Ингушетии также предупредили о ветре до 25 м/с и ливнях с градом с 8 по 11 июля.

В Московской области 8 июля из-за непогоды без электричества остались 116 населенных пунктов.

«В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населенных пунктах в девяти городских округах. В настоящее время оперативные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды», — сообщила прокуратура.

В области упали 63 дерева, повреждения получили 16 автомобилей и два балкона в городе Белозерске. От удара молнии пострадала женщина в Коломне. Она попала в Коломенскую Центральную районную больницу с ожогами стоп.

«За последние 24 часа в подмосковном городе (Коломне — «Газета.Ru») выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля», — рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

О мощных ливнях сообщают в Пермском крае, Липецкой и Нижегородской областях. В регионах Сибири тоже сильные дожди: о них сообщали в Омске и в Кузбассе, а курорт Манжерок в Республике Алтай 8 июля приостановил работу из-за подтопления. Его затопило водой и грязевым потоком. Канатную дорогу остановили, а тех, кто застрял наверху, эвакуировали спасатели.

«Везде вода и потоки грязи – на парковках, тротуарах и дорогах. Во время ливня вода действительно стояла стеной, и был страшный грохот», – рассказал изданию BFM-Новосибирск один из туристов.

О грозах и сильном дожде предупредили и жителей Иркутской области. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Интерфаксу», что выпавшие 300 мм осадков в Иркутской области составляют около 60% от годовой нормы.