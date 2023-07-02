«Титан» оказался хрупким. Названа возможная причина взрыва

Океанограф Джаспер Грэм-Джонс заявил, что батискаф «Титан», спускавшийся к затонувшему «Титанику», потерпел крушение из-за микротрещин. По словам эксперта, в критический момент такие незаметные повреждения могут начать неконтролируемо расширяться. Кроме того, аппарат имел продолговатую форму, поэтому давление воды было распределено неравномерно. К каким выводам приходят специалисты спустя две недели после катастрофы — в материале «Газеты.Ru».

Причина взрыва

Батискаф «Титан» мог взорваться из-за крошечных трещин в корпусе батискафа, уверен доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — заявил он Associated Press.

По мнению эксперта, давление на батискаф росло из-за его продолговатой формы. Сфера, к примеру, имеет более совершенную форму, поскольку давление воды на нее одинаково со всех сторон.

»[Углеродные] композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы», — подытожил Грэм-Джонс.

Опыт туристов

Согласно опубликованному 2 июля расследованию The New York Times, большинство погружений OceanGate к обломкам «Титаника» были безуспешными: пассажиры не видели остов самого известного в мире затонувшего корабля, миссию отменяли.

Компания, которая управляла подводным аппаратом, продавала билеты на туры с погружением к «Титанику» за $250 тысяч. После трагедии несколько бывших туристов поделились своим опытом погружений на «Титане».

Бизнесмен Билл Прайс рассказал Times, что во время погружения в 2021 году подлодка потеряла двигательную установку во время спуска. Погружение было решено немедленно прервать, но «механизм сброса» балласта для аварийного подъема не сработал. Всех, кто находился на борту подводной лодки, заставили двигаться в одном направлении, чтобы раскачать судно, и таким образом сбросить балласт. При этом, по словам Прайса, администрация компании не стала отменять следующее погружение, несмотря на ЧП накануне. «Титан» совершил новый заход уже днем позже.

Компания продолжает продавать билеты на погружение к месту крушения «Титаника» по сей день. Следующие экспедиции должны состояться с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года.

Что произошло

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с батискафом «Титан», который должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Спустя три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США обнаружило в Атлантическом океане обломки аппарата. Среди них были обнаружены, предположительно, человеческие останки.

Части «Титана» были выгружены с канадского корабля Horizon Arctic на пирсе канадской береговой охраны в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, 28 июня.

Платформа Netflix сразу после трагедии опубликовала у себя фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997), а также трейлер документального фильма о фридайвинге «Самый глубокий вдох», что вызвало резкую критику со стороны пользователей.

В результате взрыва «Титана» погибли пять человек, в том числе президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Как отмечают обозреватели, в катастрофе 1912 года хозяин затонувшего судна («Титаника») выжил — председатель White Star Line Джозеф Брюс Исмей был среди 700 спасшихся пассажиров.