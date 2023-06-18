В Роспотребнадзоре объяснили, почему Россия потеряла от коронавируса гораздо меньше денег, чем Германия и Австралия

$306 на человека — столько денег потеряла российская экономика из-за пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в других странах этот показатель (на душу населения) составил в несколько раз больше. Она утверждает, что сократить ущерб помогли правильно подобранные противокоронавирусные мероприятия. Так, Россия, в отличие от других стран, не вводила систему локдаунов, отметила чиновница. Подробности влияния коронавируса — в материале «Газеты.Ru».

Российская экономика из-за пандемии коронавируса потеряла $306 на человека при расчете на душу населения. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Германии это число составляет $4807, в Австралии – $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», – утверждает Попова.

По ее словам, система антипандемийных мероприятий в России и других странах мира была организована по-разному. Например, ряд государств несколько раз вводил локдауны, в то время как российские специалисты указывали, что это малоэффективная мера. Попова отметила, что в России, кроме самого первого локдауна, когда еще было непонятно, что из себя представляет вирус, больше подобных ограничений не было.

Другие данные по экономическому ущербу из-за пандемии

1 июня Роспотребнадзор сообщил, что в 2022 году пандемия причинила России ущерб в 1,6 трлн руб. Прямые расходы на медицинское обслуживание составили наибольшую часть этой суммы – от 0,76 трлн до 1,35 трлн руб. Потерю рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста специалисты оценили в не менее 0,5 трлн руб.

В ведомстве уверены, что экономический ущерб мог бы быть гораздо больше, если бы медики не выявляли у большинства пациентов коронавирус на ранних стадиях.

В 2021 году регулятор сообщил о том, что за 2020 год пандемия коронавируса нанесла российской экономике ущерб почти 1 трлн руб. Утверждается, что это в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.

На поддержку экономики власти страны суммарно потратили в общей сложности 4 трлн руб. Такие цифры привел первый вице-премьер Андрей Белоусов 5 июня 2021 года.

Свои данные представил и Росстат. По данным федеральной службы, российский ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократился на 2,7% из-за ограничений и падения мирового спроса на энергоресурсы.

Коронавирус прошел?

5 мая 2023 года гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил, что мировой режим ЧС в связи с пандемией COVID-19 завершился – спустя три года после его объявления.

По его словам, более года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения».

В то же время объявление о завершении пандемии не означает, что коронавирус перестал угрожать здоровью людей. «На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты — и это только те смерти, о которых мы знаем», – утверждает гендиректор ВОЗ.

Он констатировал, что «вирус останется, он по-прежнему убивает и все еще мутирует».

Всемирная организация здравоохранения сделала подсчеты смертей на основании официальных сообщений властей. По данным организации, всего в мире заболели коронавирусом 765,2 млн человек, умерли 6,9 млн. Гебрейесус утверждает, что число умерших более чем в два раза выше – 20 млн человек. Об этом пишет РБК.

По данным оперштаба России, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса в октябре 2022 года. Статистическая служба к тому моменту насчитала 823,7 тыс. умерших человек, причем в этот показатель включены и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Потерявшими наибольшее количество людей от COVID-19 странами стали США, Бразилия и Индия — там от коронавируса скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.