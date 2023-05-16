«Нужна совместная инструкция от ФСБ и Минобрнауки». В Госдуме отреагировали на арест ученого

В Новосибирске был арестован по подозрению в государственной измене ученый-физик Валерий Звегинцев. Как сообщили в открытом письме коллеги Звегинцева из Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича, их товарищ «всегда оставался верен интересам страны» и добился блестящих научных результатов. В Госдуме заявили, что ФСБ следует составить инструкцию для российских ученых по работе с зарубежными коллегами – иначе они «оказываются заложниками».

Новосибирский физик Валерий Звегинцев был арестован по подозрению в госизмене по статье 275 УК РФ. Об этом в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН, сообщили его коллеги, сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Звегинцев — главный научный сотрудник института, доктор технических наук, специалист в области задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, одной монографии и 10 патентов.

В письме упомянуты также имена арестованных летом 2022 года по 275 УК РФ физиков-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

«Все они известны своими блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке.

Наши коллеги всегда оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске, проводя исследования на высочайшем мировом уровне и активно работая с молодежью», — говорится в открытом письме физиков.

Кроме того, несмотря на засекреченный характер материалов дел Звегинцева, Маслова и Шиплюка, их коллеги из открытых источников знают, что «деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности».

Речь идет о выступлениях с докладами на международных семинарах и конференциях, публикациях научных статей в высокорейтинговых иностранных журналах, а также участие в международных научных проектах, заявляют новосибирские ученые.

Они также подчеркнули, что материалы арестованных физиков многократно проверяла экспертная комиссия ИТПМ СО РАН – на наличие в них секретных сведений, и не обнаружила там таковых.

Кроме того, по словам авторов письма, сегодня «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене». На этом фоне молодые люди, идущие по научной стезе, покидают эту сферу, закрывается сразу ряд научных направлений в аэрокосмических исследованиях.

«Молодые специалисты понимают, что подобное может коснуться любой научной дисциплины, что делает для них работу в науке непривлекательной. <…> Фактически, сейчас видны признаки повторения ситуации 90-х годов прошлого века. Второго такого удара отечественная наука может не перенести»,

— говорится также в письме, одобренном единогласно Ученым советом ИТПМ СО РАН.

Новосибирский портал NGS.RU информирует, что Советский районный суд Новосибирска арестовал Валерия Звегинцева еще 7 апреля. В УФСБ по Новосибирской области и областной прокуратуре дело Звегинцева не комментируют. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в регионе, Звегинцев был отправлен под домашний арест, а постановление суда не было обжаловано.

Письмо ученых в защиту физиков прокомментировали в Государственной думе. Заместитель председателя Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в эфире НСН, что

российские ученые всегда должны были сотрудничать с иностранными коллегами, но теперь ФСБ считает совместные работы «утечкой военной информации».

«До недавнего времени Министерство науки и высшего образования требовало, чтобы ученые максимально сотрудничали с зарубежными коллегами. Эффективность деятельности ученого во многом определялась публикациями в международных базах данных и журналах. При этом, если речь идет об ученых в области инженерного дела, физики, математики и так далее, не исключено, что в международных базах данных публиковались статьи, которые могут быть использованы и в целях оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул парламентарий.

Смолин также предложил ФСБ и Минобрнауки договориться и составить совместную инструкцию для российских ученых.

«С другой стороны, ФСБ раз за разом арестовывала ученых по обвинению в государственной измене. Я предполагаю, что подавляющее большинство этих ученых никогда не думали и не считали себя изменниками. <...> Министерству науки и высшего образования и ФСБ нужно договориться,

нужна совместная инструкция, как должна оцениваться международная деятельность наших ученых и какие виды сотрудничества нашим ученым не рекомендуются. Иначе ученые становятся заложниками»,

— подчеркнул депутат.

Он также добавил, что совместная научная работа на основе открытых источников не является госизменой даже с точки зрения здравого смысла. «Но такие обвинения уже предъявлялись», — резюмировал Олег Смолин.