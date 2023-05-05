«Нарушают правила, а потом будут грабить». Посещение Бали могут ограничить на 100 лет из-за россиян

Губернатор Бали Вайан Костер предложил вернуть на ближайшие 100 лет систему квот для посещения острова из-за участившихся правонарушений со стороны туристов, передает портал detikNews. По словам губернатора, «большинство нарушителей из России», — с января с острова депортировали 101 туриста, из них 27 были гражданами РФ. Индонезийские власти последние несколько месяцев ищут возможность для ограничения турпотока из России, поскольку, как утверждает администрация острова, россияне «злоупотребляют гостеприимством» — не улетают с Бали по окончании срока визы, оставаясь там жить и работать.

Иностранцы, «большинство из которых россияне», все чаще нарушают закон, находясь на Бали, в связи с этим на острове могут ввести систему квот для туристов, заявил губернатор Вайан Костер. Его слова приводит портал detikNews.

По словам губернатора, на острове появилось много туристов, которые совершают правонарушения, и «большинство из них из России». Он отметил, что с января 2023 года с Бали депортировали 101 иностранца, из них 27 россиян. По его оценкам, на Бали сейчас пребывает около 50 тыс. граждан РФ.

«Таким образом, мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот на ближайшие 100 лет. Если мы позволим этому продолжаться слишком долго, в страну будут приезжать все менее обеспеченные туристы. Большинство из них будут питаться рисом, ездить на мотоциклах, нарушая правила, а потом и грабить банкоматы», — сказал он.

Костер отметил, что обсудит вопрос туристических квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными организациями и ведомствами. Губернатор предполагает, что туристам необходимо будет планировать свой отдых на острове примерно на год вперед и подавать соответствующую заявку.

Правонарушениям туристов также возмутилась бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Она поддержала ограничительные меры и сообщила о ситуации и возможных способах ее решения главе государства Джоко Видодо.

Губернатор Костер еще 13 марта предложил отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан РФ и Украины. По его словам, поводом для таких мер послужили жалобы на «злоупотребляющих гостеприимством» туристов от местных жителей и служб, которым также не нравится, что иностранцы не покидают остров после окончания отдыха, остаются там жить и занимают рабочие места балийцев. Кроме того, Костер уже запретил туристам арендовать мотоциклы из-за участившихся по их вине аварий.

По данным правительства Индонезии, в 2022 году на остров прилетело около 60 тыс. туристов из России, а в одном только январе 2023 аэропорт Денпасара (островная столица) зарегистрировал 22,5 тыс. россиян. Правительство отмечает, что украинцев прилетает примерно в 10 раз меньше, соответственно, и жалоб на них тоже меньше.

Местные жители, которые жалуются на занятие рабочих мест иностранцами, беспокоятся за профессии таксистов, парикмахеров, нянь и спортивных тренеров. Наибольшее беспокойство у местных вызывает занятие рабочих мест в сфере туризма и развлечений. Так, например, среди инструкторов по серфингу и альпинизму появилось много граждан РФ и Украины.

Борьбой с иностранцами занялись сами балийцы: еще в конце 2022 года один из местных жителей завел аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «Moscow Cabang Bali» («Московское отделение Бали»), где публикуются скриншоты объявлений россиян и других иностранцев, рекламирующих различные услуги для приезжих. Владелец профиля отвергает жалобы на ксенофобский характер проекта и утверждает, что страница содержит данные о незаконной деятельности россиян, украинцев, британцев и австралийцев. Он считает, что россияне не уважают местных жителей, «поэтому рекламируют свои услуги настолько открыто, зная, что эта деятельность незаконна».

Также на странице выкладывают видеозаписи с туристами, которые, по мнению местных, ведут себя слишком вызывающе или, по мнению автора проекта, некорректно пот отношению к местным обычаям.

Так, россиян депортировали с Бали из-за самых разных «неподобающих» нарушений. 4 мая местные власти решили депортировать двоих российских граждан из-за неуважительного поведения в индуистском храмовом комплексе Пура Бесаких — они танцевали и позировали там в неподобающей одежде, несмотря на замечания местных жителей. В начале апреля блогера Юрия Чиликина депортировали с острова после появления в Сети видеозаписи, на который он позирует на священной горе Агунг с оголенными ягодицами.

В целом, у индонезийских властей пока нет единой позиции по введению ограничений в сфере туризма. Так, глава балийского министерства юстиции и прав человека Ангиат Напитупулу заявлял, что возможность свободного въезда в страну для граждан других стран — важная часть национальной политики, поэтому подобные решения должны приниматься на уровне федерального правительства. По его словам, хотя проблемы в основном фиксируются на Бали, необходимо учитывать мнения представителей других регионов Индонезии.