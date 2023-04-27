«Я не виноват. Меня там не было». Умер бывший охранник концлагеря Йозеф Шутц

Признанный виновным в смерти более 3,5 тыс. узников концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц умер, не дождавшись окончательного приговора. В июне прошлого года он получил пять лет заключения, но защита подала апелляцию. Рассмотрение дела Шутца началось спустя 76 лет после освобождения всех заключенных Заксенхаузена Красной армией. Мужчина так и не признал себя виновным.

Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц так и не дождался окончательного приговора по делу о пособничестве убийству 3518 заключенных. О смерти обвиняемого в возрасте 102 лет сообщило агентство DPA со ссылкой на источники. Место смерти не уточняется.

Шутц стал самым пожилым человеком, которого признали виновным в преступлениях нацизма, совершенных в годы Второй мировой войны.

Суд над Йозефом Шутцем начался в октябре 2021 года. Как пишет Der Spiegel, долгое время немецкая судебная система не расследовала действия отдельных преступников нацистского режима. «Охранники концлагерей, которые создавали враждебные условия, а иногда и сами убивали заключенных, не играли никакой роли до суда над Джоном Демьянюком в 2011 году», – отмечает издание.

В мае того года Второй окружной суд Мюнхена признал Демьянюка виновным в соучастии в убийстве 28 тыс. человек в лагере смерти Собибор. Его приговорили к 5 годам заключения, но он, так же как и Шутц, не пробыл ни дня в заключении, так как умер до вынесения вердикта апелляционного суда. Поэтому Демьянюк считается не осужденным.

Тем не менее это дело дало ход другим расследованиям, в частности, против Йозефа Шутца.

В начале октября 2021 года при соблюдении строгих мер безопасности начался судебный процесс по делу экс-охранника бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен Шутца. Суд проводился в спортивном зале в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель, где проживал на тот момент 101-летний мужчина. По состоянию здоровья он мог участвовать в заседании только около двух с половиной часов.

Во время слушаний Шутц рассказал о своем детстве и юности в Литве. Он родом из деревни недалеко от Мариамполе, вырос с семью братьями и сестрами, которые называли его «Йоси». У семьи бывшего охранника была ферма, которую они содержали «голыми руками». Шутц подчеркнул, что дома по-немецки не говорили. Язык, по его словам, он выучил во время нахождения в плену в Сибири.

О том, как он попал в Заксенхаузен, Шутц ничего не рассказывал. Адвокат обвиняемого не позволил задавать ему никакие вопросы, связанные с периодом Второй мировой войны, пишет DPA. Защита заявила, что Шутц не будет комментировать обвинения в его адрес.

Шутц лишь сказал, что не признает вину. Он подчеркнул, что не понимает, в чем его обвиняют. Как пишет DPA, экс-охранник концлагеря до последнего утверждал, что в рассматриваемый период работал батраком недалеко от города Пазевальк (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).

«Я не виноват. Меня там не было», – заявил он.

Но доказательства стороны обвинения основаны на документах, в которых указаны его данные: имя, дата и место рождения. Кроме того, к следствию были привлечены и другие материалы. Суд не принял заявление Шутца о невиновности.

Концентрационный лагерь Заксенхаузен был создан в Ораниенбурге, под Берлином. Его построили в форме треугольника, а бараки «раскинули веером вокруг площади для перекличек, где были установлены виселицы, так что расстрелы можно было наблюдать со всех сторон», пишет Spiegel. Издание отмечает, что там с января 1942 года Йозеф Шутц стоял на одной из башен, с винтовкой у ног, и нес вахту более трех лет.

На слушаниях один из соистцов, французский архитектор Антуан Грумбах, рассказал о том, как его отца Жана арестовало гестапо в Алжире в 1942 году и доставило в немецкий лагерь Заксенхаузен. 79-летний мужчина описал жестокость, которой подвергались заключенные.

«Почему я вам это рассказываю? Потому что этот процесс является примером того, что концлагерь Заксенхаузен был местом массового истребления», – сказал он.

Говоря о Шутце, он посмотрел на него и сказал, что для него бывший охранник Заксенхаузена – «соучастник этой машины смерти».

В июне 2022 года суд приговорил 101-летнего Йозефа Шутца к пяти годам тюрьмы. В июле защита подала апелляцию. Окончательный приговор так и не был вынесен.