В Японии вынесли приговор российскому моряку. Его корабль столкнулся с рыболовной лодкой, трое погибли

Сотрудники береговой охраны Японии осматривают российский корабль «Амур», который столкнулся с кораблем Daihachi Hokkoumaru в порту Монбецу, Япония, 27 мая 2021 года

В Японии моряка с российского судна «Амур» Павла Добрянского приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой на пять лет. В ближайшее время его депортируют на родину. Окружной суд префектуры Хоккайдо признал члена экипажа российского судна виновным в столкновении с японской шхуной в 2021 году, из-за чего погибли трое рыбаков. Подробности этого дела — в материале «Газеты.Ru».

Третий помощник капитана российского траулера «Амур» Павел Добрянский приговорен в Японии к трем годам тюрьмы с отсрочкой на пять лет. Прокуратура запрашивала 3,5 года. В мае 2021 года судно столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Хокко-мару-8», из-за чего погибли три человека.

Приговор вынес окружной суд японского города Асахикава (префектура Хоккайдо), пишет РИА Новости. Адвокат россиянина Нориаки Накамура пояснил агентству, что его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме. Но, если Добрянский совершит повторное правонарушение, то срок по этому приговору будет добавлен к новому.

«По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него [Добрянского] нет визы [у него только паспорт моряка. – прим. «Газеты.Ru»], он будет депортирован в РФ», – рассказали ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро.

В японской судебной системе часто выносятся приговоры с отсрочкой исполнения, пишет РИА Новости. Таким образом, обвиняемый не попадает в тюрьму, если не совершает правонарушений в указанный период отсрочки.

В чем виноват моряк

26 мая 2021 года траулер России «Амур» с 23 членами экипажа шел из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 км от японского порта судно весом 662 т столкнулось с 10-тонной шхуной, на борту которой были 5 человек. Японское судно перевернулось, трое из пяти членов его экипажа погибли.

Российское посольство в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков.

Против третьего помощника капитана «Амура» Павла Добрянского возбудили уголовное дело о халатности и ненадлежащем управлении судном. В конце июня того же года моряка перевели в разряд обвиняемых, дело передали в суд. По этим же статьям осудили капитана японской рыболовецкой шхуны, его приговорили к трем годам условно.

Параллельно с японскими правоохранителями, российские следователи инициировали процессуальную проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

В сентябре 2022 года начался судебный процесс над Добрянским в Японии. Защита российского моряка настаивала на его невиновности и подвергла сомнению доводы прокуратуры.

В частности, адвокат россиянина Накамура в марте этого года заявил РИА Новости, что следственный эксперимент, который проводился службой безопасности на море, был крайне небрежным.

Кроме того, защита подчеркивала, что на момент трагедии из-за сильного тумана видимость составляла 10-15 м (это подтверждает и Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России), а из-за того, что японская шхуна была сделана из пластика, радар не смог ее увидеть.

Адвокат настаивал на том, что японские рыбаки не следили за радарами и не реагировала на сигналы радио в УКВ-диапазоне. В качестве еще одного довода невиновности Накамура подчеркивал, что при остановке двигателя «Амур» за две минуты преодолевает 400 м, поэтому уходить и маневрировать должна была быстроходная маленькая японская лодка.