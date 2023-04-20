Падение спутника NASA, космическое тело, НЛО. Главные версии вспышки в небе над Киевом

Сообщения о падении американского спутника RHESSI в районе Киева недостоверны, аппарат все еще остается на орбите, заявили РИА Новости в NASA. Накануне вечером жители украинской столицы выкладывали в сеть видеозаписи падения неизвестного объекта и яркой вспышки. В офисе президента страны это назвали работой ПВО, а в киевской администрации посетовали на падение американского спутника.

Спутник RHESSI, запущенный NASA 21 год назад, на момент вспышки в небе над Киевом находился еще в воздухе, его падение было запланировано на более позднее время, сообщили РИА Новости в космическом агентстве.

«Мы отслеживаем спутник под названием RHESSI, который в настоящее время остается на орбите», — сообщили в NASA.

Представитель агентства отметил, что NASA «сажает» спутник совместно с Пентагоном. Ожидалось, что в атмосферу Земли аппарат войдет около 03:50 мск 20 апреля. Об окончании операции не сообщалось.

Накануне вечером, когда в Киеве звучала воздушная тревога, жители украинской столицы публиковали видео в соцсетях с яркой вспышкой в небе над городом.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram сначала объяснил явление работой систем противовоздушной обороны, однако затем удалил публикацию, призвав читателей дождаться официальной информации.

Спустя некоторой время он опубликовал сообщение с эмодзи летающей тарелки без каких-либо комментариев.

Вскоре глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что упал спутник. «В пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA», — сказал он.

По словам Попко, воздушную тревогу объявили, чтобы никто не пострадал от обломков. При этом система ПВО над регионом не работала.

В свою очередь представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что военные не могут подтвердить информацию о возможном падении спутника.

Загадочный инцидент прокомментировали и в главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины.

«Девятнадцатого апреля в 21:57 инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — сказано в сообщении на сайте центра.

Воздушную тревогу в Киеве, Киевской области, а также в ряде других регионов Украины начали объявлять с 22:00 (мск). Киевская областная администрация тогда сообщила, что в небе над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие.

Спутник NASA RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) вывели из эксплуатации в 2018 году. С 2002 года он наблюдал за солнечными вспышками, помогая ученым понять механизм работы вспышек энергии. Вес аппарата — около 300 кг. В NASA подчеркивали, что большая часть объекта сгорит во время прохождения через атмосферу, но некоторые компоненты могут упасть на Землю. Вероятность причинения вреда кому-либо на Земле — примерно 1 из 2467, говорилось в сообщении NASA.

Секретное оружие

В свою очередь The Washington Post пишет, что Россия проводит испытания секретного оружия для нарушения работы спутников Starlink на Украине. По информации издания, российские военные испытывают систему радиоэлектронной борьбы «Тобол», которая была создана с целью защиты российских спутников, но также может быть использована для атаки на спутники противника.

В своей публикации The Washington Post также утверждает, что России удалось продвинуться в стремлении лишить украинские войска доступа к интернету.

Тем не менее у российских военных уже есть опыт противодействия спутникам. 15 ноября 2021 года ракета сбила советский спутник «Целина-Д», который находился на орбите с начала 1980-х годов. Тип запущенной ракеты военные не назвали.

Последние несколько лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» (Казахстан). Название ракеты не сообщалось. В 2020 году экс-командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 «Прометей».