«Наташа страдала от ПТСР. Ее ребенок пропал»: в Балашихе женщина с дочерью выпали из окна

В подмосковной Балашихе пропавшую трехлетнюю девочку Полину нашли мертвой на козырьке подъезда многоэтажки. Днем ранее, 18 апреля, ее мать, 39-летняя уроженка Луганска, переехавшая в Москву в феврале 2022 года, выпала из окна восьмого этажа и погибла. Следствие предварительно установило, что перед гибелью женщина выбросила из окна свою дочь. Сестра погибшей заявляла, что та страдала от посттравматического расстройства, которое могло возникнуть на почве пережитых военных действий.

Полиция и волонтеры почти сутки искали в Балашихе трехлетнюю Полину. Она пропала после того, как ее мать выпала из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома на Заречной улице, пишет Telegram-канал Shot.

По данным следствия, тело 39-летней женщины обнаружили вчера, 18 апреля, около шести утра на козырьке подъезда. Травмы женщины доказывали, что она скончалась из-за падения с высоты. Других повреждений или следов насильственных действий следствие не обнаружило.

Как пишет Shot, сестра погибшей опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что Наталья Стрижак (так звали погибшую) приехала с ребенком из Луганска к родственникам в Москву и страдала от посттравматического стрессового расстройства на почве событий, пережитых во время военных действий.

«Сестра эвакуировалась в феврале 2022 года. Ее трехлетняя дочь пропала без вести. Наташа страдала от ПТСР, последние несколько дней я пыталась ей помочь, у нее были признаки обострения, но я не справилась», — писала женщина.

Она также поделилась, что полдня искала девочку вместе с полицейскими, но безуспешно.

«Полины нигде нет. У меня нет веры, что она жива», — сказала женщина. Позднее она удалила запись.

Момент исчезновения

17 апреля камеры зафиксировали, что в 14:01 Наталья зашла в подъезд вместе с дочерью, однако ребенок после не выходил на улицу и не появлялся на записях с камер в подъезде.

«Семья благополучная, в квартире все чисто и прибрано, лежат детские вещи на полках, а на плите стоит суп. Куда пропала трехлетняя Полина — пока неясно», — сообщал Telegram-канал Shot.

Тогда следствие предварительно установило, что из съемной квартиры, где проживала семья, исчезла верхняя одежда девочки — розовая куртка, в которой ее в последний раз видели на записи с камер видеонаблюдения.

По данным Shot, затем следователи осмотрели все квартиры в доме и допросили соседей. Девочку искали кинологи с собаками, но потеряли след. Правоохранители осматривали территорию возле дома, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка, проверяли всех людей, выходящих из подъезда с большими сумками и коробками.

При этом, как рассказала журналистам одна из соседок, «каждый уголок и шкаф сотрудники не осматривали, просто интересовались, нет ли ребенка».

Соседка семьи Елена рассказала телеканалу «РЕН», что инцидент произошел в 5:13 утра — она услышала со своей лоджии громкий звук.

«Что-то упало тяжелое. Думаю, что-то тяжелое выкинули, шкаф, может быть. Потом выглянула, вижу — на козырьке женщина лежит», — рассказала Елена.

Сначала она подумала, что выкинули чучело, но приняла решение обратиться в полицию. Первыми приехали врачи, а затем — спасатели и полицейские. С погибшей Натальей она не была лично знакома и только от работников экстренных служб узнала, что у погибшей женщины была дочь.

Папа девочки и ее бабушка уже выехали в Москву из Луганска.

Полину нашли на козырьке подъезда

19 апреля СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». «В ходе проверки установлено, что трехлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — заявили в ГСУ СК России по Московской области.

Балашихинская городская прокуратура контролировала установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Около 11:00 мск тело пропавшей девочки нашли на том же козырьке дома, где днем ранее обнаружили ее мать.

Как пишет Telegram-канал «112», по предварительным данным, женщина перед собственной гибелью выбросила ребенка из окна.

В СК по Московской области уточнили, что ребенка нашли «в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда, с травмами, характерными при падении с высоты». Как сообщает Shot, предварительно, после падения девочка еще некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Поэтому сразу ее не обнаружили. Также, по данным источника Telegram-канала, сейчас инициирована служебная проверка, поскольку сотрудники больше суток искали трехлетнюю Полину, тело которой, предварительно, все это время лежало в нескольких метрах от тела матери.