«Хлопок и душераздирающие крики». Пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков в Рыбинске

В Рыбинске пьяный водитель на Ford Mondeo сбил двух мальчиков восьми и девяти лет. Младший погиб на месте, старший скончался в больнице. После столкновения водитель попытался скрыться с места аварии. Очевидица рассказала «Газете.Ru», что в погоню за преступником отправился байкер. Беглеца удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Пьяный водитель 9 апреля около 20:20 насмерть сбил двух детей на тротуаре в Рыбинске, сообщили в УМВД по Ярославской области.

«В результате ДТП мальчик 2013 г.р. скончался на месте, мальчик 2015 г.р. скончался в больнице. Водитель мужчина 1993 г р. был задержан очевидцами, которые сообщили о ДТП в полицию», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла на Волжской набережной Рыбинска. Telegram-канал Shot написал, что за рулем Ford Mondeo был 29-летний Иван Огурцов, – он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где дети катались на самокате и велосипеде. Когда водитель обнаружил, что наехал на детей, то попытался скрыться с места преступления, но очевидцы устроили за ним погоню. Вскоре его задержали близ стадиона «Сатурн», туда же подъехали полицейские.

По данным Shot, Огурцова доставили в наркодиспансер на медосвидетельствование, где установили состояние алкогольного опьянения — 0,8 мг/л. У мужчины у самого двое маленьких детей.

По факту гибели двух несовершеннолетних в ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

«Уголовное дело возбуждено <…> по п. «а», «б» ч. 6 ст 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», – говорится в сообщении.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

«Хлопок и душераздирающие крики»

В беседе с «Газетой.Ru» очевидица Анастасия рассказала подробности об аварии и погоне.

«По проезжей части ехала машина, муж на рефлексе закричал: «Сейчас влетит». Раздался хлопок и душераздирающие крики напротив нас. Муж закричал мне: «Звони в скорую». Сам стал звонить в полицию. <…> Я повернулась и увидела, как помчался байкер. Самого задержания водителя не видели, муж сказал, что он скрылся с места, было слышно, как он уезжал. Я видела одного мотоциклиста [который поехал за ним]»,

— сообщила Анастасия.

Она добавила, что после столкновения водители сразу начали останавливаться и помогать пострадавшим. По словам женщины, полиция и «скорая» приехали очень быстро.

В сообществе «ВКонтакте» «Подслушано Рыбинск» в комментариях к публикациям об аварии несколько сообщений, предположительно, оставил байкер, который преследовал 29-летнего водителя. Мужчина по имени Андрей Мазов рассказал, что водитель Ford был пьян. В момент столкновения мотоциклист пил кофе возле магазина рядом.

«Он был бухой и под чем-то, потому что говорил, что у него все документы в порядке, и он ничего не сделал, и что вы ко мне пристали. Пытался уехать», — написал Мазов.

После аварии Андрей Мазов побежал на помощь к одному из детей. «У меня слов нет, видел только одного ребенка, я ему жгут накладывал, до сих пор это все перед глазами», — сообщил он.

По словам мотоциклиста, дети погибли на глазах матери: «Она была в истерике, я соболезную ей, прямо у нее на глазах произошло. Сначала не поняли, что произошло: по тротуару пролетела машина, потом крики, все в пыли, ничего не видно, паника, истерика. Отец потом подъехал».

Претензии к администрации

В комментариях многие подписчики написали, что городскую администрацию неоднократно просили на месте аварии установить ограждение, которое отделяло бы дорогу от тротуара. По словам комментаторов, жалобы на опасный участок поступают с лета прошлого года.

«Еще год назад обсуждали тему установки ограждений на месте, где вчера пьяный водитель насмерть сбил двух детей. В защиту администрации можно сказать, что у школ и детских садов ограждения сейчас установлены повсеместно. Почему на этом участке их нет, вопрос остается открытым. И вопрос с ограждениями не снимает ответственность с граждан, которые в алкогольном опьянении за руль садятся. Машины весят несколько тонн и могут снести почти любое ограждение, если за рулем в стельку пьяный водитель», — говорится в публикации администратора сообщества.

Однако один из пользователей отметил, что «у людей каша в голове – ограждения ставят от пешеходов, авто они никак не остановят. Хотите безопасности — нужен отбойник».