На пяти столпах: как развивается столичная сеть международных автовокзалов

Сегодня в Москве действуют 4 современных автовокзала и 2 автостанции. Ежедневно ими пользуются в среднем 8,5 тыс. пассажиров. Пятый автовокзал «Красногвардейский» заработает в Москве в этом году. С его открытием в столице завершится реформирование всей сети автостанций и автовокзалов. О том, как развивается сеть международных и междугородних перевозок, – в материале «Газеты.Ru».

Первый автовокзал в Москве был построен в 1971 году у станции метро «Щелковская» и получил название «Центральный». Здание, представлявшее собой прямоугольное застекленное строение, не сохранилось. Со временем оно перестало отвечать требованиям функциональности и безопасности, с ростом пассажиропотока в нем стало тесно. Поэтому в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение заменить старое здание современным многофункциональным комплексом, где также разместятся торгово-развлекательные площади.

Открытие «Центрального» состоялось уже в октябре 2020 года. «Из морально устаревшего здания автовокзал превратился в самый комфортный и самый крупный автовокзал Европы, – заявил на церемонии открытия Сергей Собянин. – Здесь будут обслуживаться автобусы, отправляющиеся в направлении Балтики, на север, восток и северо-восток страны: в Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и десятки других городов. И конечно, этим вокзалом можно будет пользоваться с комфортом и жителям Подмосковья и Москвы».

«Центральный»

За более чем два года работы пассажирами международного автовокзала «Центральный» стали около 2 млн человек — сегодня это самый молодой автовокзал столицы и первый автовокзал в России с перроном на крыше. Он расположен на первом и шестом этажах многофункционального комплекса: перроны для посадки в автобусы находятся на шестом этаже, что обеспечивает полноценное распределение пассажиропотоков. Такое удобное распределение пассажиров раньше было только в аэропортах. На автовокзале действует 54 маршрута, самые популярные из них – до городов Киржач, Кинешма, Чебоксары, Кольчугино и Переславль-Залесский. На автовокзале «Центральный» 8 перронов отправления международных и междугородних рейсов, 4 перрона прибытия. Ежемесячно он обслуживает более 75 тысяч человек (более 3600 рейсов). Для пассажиров на автовокзале оборудованы справочные, кассовые зоны, кафе, комната матери и ребенка, бесплатный Wi-Fi и аппараты с арендой зарядных устройств. А с 2022 года для пассажиров доступен зал ожидания повышенной комфортности.

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«На автовокзале «Центральный» открыли первый зал ожидания повышенной комфортности. Здесь есть все необходимое, чтобы провести время в ожидании рейса: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, пресса, возможность заказа блюд из кафе, зарядки для электронных устройств и многое другое», — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, автовокзал полностью оснащен для маломобильных граждан: звуковые маячки для слабослышащих пассажиров, оборудованные лифты и пандусы.

Здание с волнообразной геометрией и облицовкой рифлеными алюминиевыми панелями внешне напоминает стеклянный корабль, в котором сохранено историческое мозаичное панно «Моя Родина». В комплексе расположены развлекательная зоны, кинотеатр, фудкорт, кафе и рестораны, паркинг и автомастерские.

«Саларьево»

Самый востребованный у пассажиров – международный автовокзал «Саларьево», расположенный в составе одноименного транспортно-пересадочного узла. Зайти внутрь можно прямо из метро через подземный переход. Вокзал был построен в 2019 году и является единственным современным автовокзалом в Новой Москве, за годы работы его услугами воспользовались более 2,3 млн. человек.

Автовокзал рассчитан на обслуживание 119 междугородних рейсов ежедневно. В здании оборудованы кассы, просторный зал ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе и вендинговые автоматы, помещения для охраны и отдыха водителей. Территория адаптирована для маломобильных граждан и соответствует требованиям безопасности. Инфраструктура международного автовокзала «Саларьево» также включает в себя 5 перронов для прибытия и 10 перронов отправления автобусов, отстойно-разворотную площадку на 16 автобусов.

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От автовокзала «Саларьево» можно отправиться в города России и ближнего зарубежья по 77 маршрутам. Самые востребованные направления – это Волгоград, Астрахань и Саратов. Ежемесячный пассажиропоток автовокзала оценивается почти в 78,5 тыс. человек.

«Южные ворота»

Автовокзал «Южные Ворота» появился на транспортной карте Москвы в апреле 2015 года. Он расположен на 19-м километре МКАД между федеральными трассами М4 «Дон» и М5 «Урал», что предопределило его назначение – обслуживать в первую очередь автобусы, отправляющиеся из южных регионов России и стран СНГ. Популярные направления – это Ростов-на-Дону, Таганрог, Стаханов и Кисловодск. Ежемесячный пассажиропоток в настоящее время составляет около 12 тыс. человек.

Добраться до автовокзала «Южные ворота» можно на автобусе № 708 от станции метро «Алма-Атинская» или Марьино, который идет до одноименной остановки. Она находится прямо перед входом в автовокзал.

Автовокзал представляет собой высокое здание со стеклянными фасадами и общей площадью пассажирской зоны около 700 кв. метров с отправлением и прибытием порядка 30 рейсов в сутки. На территории автовокзала расположены три перрона высадки пассажиров, десять перронов посадки, десять билетных касс, диспетчерская, зал ожидания на 160 посадочных мест и кафе. Пассажиры могут воспользоваться камерами хранения багажа, вендинговыми автоматами и бесплатным интернетом. Для безопасности автовокзал оборудован металлодетекторами, лентами для сканирования багажа, средствами круглосуточного видеонаблюдения. Также вокзал оснащен пандусами и лифтами для маломобильных пассажиров.

«Северные ворота»

Открытый в самом конце 2018 года международный автовокзал «Северные ворота» стал частью одного из крупнейших в Москве транспортно-пересадочного узла «Ховрино», в состав которого также входит одноименная станция метро, железнодорожная платформа Ленинградского направления, остановки наземного городского пассажирского транспорта и смежных пригородных маршрутов, следующих в Московскую область.

На автовокзале для пассажиров оборудованы 10 касс продажи билетов, два зала ожидания с кафе и вендинговыми аппаратами, комната матери и ребенка, бесплатный Wi-Fi и аппараты с арендой зарядных устройств.

На автовокзале «Северные ворота» 8 перронов отправления международных и междугородних рейсов, 4 перрона прибытия.

Также на автовокзале оборудованы лифты и подъемники, низкорасположенные кассы и телефон, пандусы, указатели со шрифтом Брайля и маячки для слабослышащих пассажиров, что является единым стандартом для всех автовокзалов и автостанций Москвы.

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Автобусы направляются по северному и северо-западному направлениям. Одни из самых востребованных - Великие Луки, Псков, Рыбинск, Смоленск, Ярославль и Санкт-Петербург. Ежемесячно автовокзал обслуживает около 1,5 тысяч рейсов и около 27,5 тыс. пассажиров.

Перспектива

В настоящее время пользователям столичных автовокзалов и автостанций («Орехово» и «Варшавская») доступны 205 междугородних и международных направлений. За последние пару лет появились направления в Красный Луч, Мичуринск, Калязин, Бишкек, Пинск и другие города. Растет и пассажиропоток. Если в 2020 году московские автовокзалы и автостанции обслужили 2,025 млн человек, то в 2022 году этот показатель был увеличен на 46% – до 2,953 млн пассажиров. Количество рейсов за этот период также увеличилось с 130 367 до 154 842 или на 19%.

Столичные власти и транспортные предприятия города Москвы постоянно прорабатывают дополнительные сервисы, которые улучшают комфорт пассажиров, развивают инфраструктуру: обновляются точки питания, в залах ожидания устанавливаются новые удобные кресла. Навигация внутри автовокзалов соответствует единым стандартам Транспортного комплекса Москвы — с ее помощью пассажирам легко сориентироваться между разными видами транспорта. А купить билет в прямом и обратном направлении можно не только на самом автовокзале или автостанции, но и на сайте Московского метрополитена, в мобильном приложении «Метро Москвы» и в специальных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово». Покупка билетов на междугородние автобусы через приложение «Метро Москвы» стала доступна с февраля 2022 года. За это время разделом покупки билетов воспользовалось более 253 тыс. человек. А с 2023 года пассажиры могут купить билеты в обе стороны онлайн.

В настоящее время близка к завершению реконструкция бывшей автостанции «Красногвардейская», на месте которой до конца года откроется в Москве пятый современный автовокзал. Сейчас более чем на 95% готовы металлоконструкции трехэтажного здания, идет остекление фасадов, обустраивают внутренние и внешние коммуникации.

Внутри здания появятся современные комфортные залы ожидания с камерой хранения и кафе. Помещения будут полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. С вокзала будут отправляться автобусы по южным и юго-восточным направлениям. «Работы планируем закончить в 4-м квартале 2023 года. После его открытия полностью завершим обновление автовокзалов Москвы», - отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.