Катапультировался, но не выжил. Что известно о падении истребителя под Белгородом

В Белгородской области потерпел крушение штурмовик Минобороны РФ Су-25. Катастрофа случилась примерно в 30 км от границы с Харьковской областью Украины на окраине села. Пилот катапультировался, но не выжил. По информации военного ведомства, самолет возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Предварительной причиной падения считается техническая неисправность. Это как минимум девятое крушение военного самолета за последний год и второе падение Су-25 в Белгородской области.

В Белгородской области примерно в 30 км от границы с Украиной разбился штурмовой истребитель Минобороны России Су-25. Первым информацию официально подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал губернатор у себя в Telegram.

Позже РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство сообщило, что самолет потерпел крушение, когда возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. При этом в Минобороны сначала заявили, что пилот погиб. Эту информацию впоследствии подтвердили в Минобороны.

Позже экстренные службы рассказали, что пилот истребителя успел катапультироваться и, по предварительным данным, жив. Однако, по данным ТАСС, он погиб, несмотря на катапультирование.

В Минобороны также назвали предварительную версию падения самолета — техническая неисправность. По информации ведомства, Су-25 упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что истребитель упал на окраине села.

На появившихся в сети кадрах с места катастрофы видна обгоревшая хвостовая часть самолета на занесенной снегом степной местности и следы от пожара вокруг.

За последний год в России потерпели крушение как минимум восемь самолетов Минобороны. Сразу два происшествия произошло 24 февраля 2022 года. В Воронежской области упал транспортник Ан-26 ВКС России, который перевозил военное имущество, а также разбился штурмовик Су-25 (место его падения Минобороны не уточнял). В первом случае экипаж погиб. Во втором — пилот успел катапультироваться.

8 апреля в Ленинградской области потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался. Еще один Су-25 упал 17 июня в Белгородской области — летчик тогда тоже не пострадал. Спустя неделю, 24 июня, в Рязани разбился Ил-76 Минобороны. Из-за неисправности двигателя экипаж принял решение об аварийной посадке на грунт, во время которой самолет частично разрушился. Тогда погибли пять человек.

9 октября в безлюдной местности Ростовской области упал бомбардировщик Су-24. Экипажу удалось выжить. По информации военного ведомства, причиной крушения стала техническая неисправность.

Крупнейшая по числу жертв и разрушениям авиакатастрофа с военным самолетом случилась 17 октября 2022 года в Ейске. Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом через пару минут после взлета.

Пилоты смогли катапультироваться, однако разлившееся топливо вызвало пожар. В результате погибли 16 мирных жителей, 43 человека получили ранения. Следствие установило, что двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птицы.

23 октября в Иркутске многоцелевой истребитель Су-30СМ во время выполнения учебно-тренировочного полета рухнул на одноэтажный жилой дом. На месте возник пожар, из-за которого 150 домов оказались без электроснабжения. Оба пилота выжили. На земле также никто не пострадал.