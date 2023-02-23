Катапультировался, но не выжил. Что известно о падении истребителя под Белгородом

В Белгородской области примерно в 30 км от границы с Украиной разбился штурмовой истребитель Минобороны России Су-25. Первым информацию официально подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал губернатор у себя в Telegram.
Позже РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство сообщило, что самолет потерпел крушение, когда возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. При этом в Минобороны сначала заявили, что пилот погиб. Эту информацию впоследствии подтвердили в Минобороны.
Позже экстренные службы рассказали, что пилот истребителя успел катапультироваться и, по предварительным данным, жив. Однако, по данным ТАСС, он погиб, несмотря на катапультирование.
В Минобороны также назвали предварительную версию падения самолета — техническая неисправность. По информации ведомства, Су-25 упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что истребитель упал на окраине села.
На появившихся в сети кадрах с места катастрофы видна обгоревшая хвостовая часть самолета на занесенной снегом степной местности и следы от пожара вокруг.
За последний год в России потерпели крушение как минимум восемь самолетов Минобороны. Сразу два происшествия произошло 24 февраля 2022 года. В Воронежской области упал транспортник Ан-26 ВКС России, который перевозил военное имущество, а также разбился штурмовик Су-25 (место его падения Минобороны не уточнял). В первом случае экипаж погиб. Во втором — пилот успел катапультироваться.
8 апреля в Ленинградской области потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался. Еще один Су-25 упал 17 июня в Белгородской области — летчик тогда тоже не пострадал. Спустя неделю, 24 июня, в Рязани разбился Ил-76 Минобороны. Из-за неисправности двигателя экипаж принял решение об аварийной посадке на грунт, во время которой самолет частично разрушился. Тогда погибли пять человек.
9 октября в безлюдной местности Ростовской области упал бомбардировщик Су-24. Экипажу удалось выжить. По информации военного ведомства, причиной крушения стала техническая неисправность.
Крупнейшая по числу жертв и разрушениям авиакатастрофа с военным самолетом случилась 17 октября 2022 года в Ейске. Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом через пару минут после взлета.
Пилоты смогли катапультироваться, однако разлившееся топливо вызвало пожар. В результате погибли 16 мирных жителей, 43 человека получили ранения. Следствие установило, что двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птицы.
23 октября в Иркутске многоцелевой истребитель Су-30СМ во время выполнения учебно-тренировочного полета рухнул на одноэтажный жилой дом. На месте возник пожар, из-за которого 150 домов оказались без электроснабжения. Оба пилота выжили. На земле также никто не пострадал.