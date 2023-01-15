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«Всплыла ступня и часть ноги». Что известно о страшной находке в Обнинске

В Обнинске в канализации обнаружили фрагменты расчлененных человеческих тел

Утром 15 января обнинские коммунальщики приехали в центр города на вызов. Когда они вскрыли канализационный люк, всплыли фрагменты человеческой ноги. Прибывшие на место следователи обнаружили еще несколько фрагментов тел, завернутых в черный полиэтилен. Предварительно погибших двое — мужчина и женщина в возрасте 30-40 лет. Когда именно они были убиты, установить сложно из-за холодной воды в канализации. Личности погибших пока неизвестны.

В коллекторе в Обнинске обнаружили расчлененные тела. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области 15 января.

«Прокурор города Обнинска Павел Гильдиков координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения фрагментов человеческого тела в канализационном люке», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в связи с находкой возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

«Коммунальщики обнинского «Водоканала» обнаружили голень и ступню в центре Обнинска в канализационном люке», — рассказала ТАСС представитель пресс-службы калужской прокуратуры.

Следственный комитет также подтвердил факт возбуждения уголовного дела. «На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств совершенного преступления», — добавили в пресс-службе СК.

Информацию о теле в колодце канализации начали распространять обнинские паблики еще днем в воскресенье. Местный журналист Евгений Серкин у себя в Telegram-канале сообщил, что в коллекторе найдено не одно, а два тела — мужчины и женщины возрастом приблизительно 30-40 лет. При этом СМИ со ссылкой на местных жителей отмечали, что из-за холодной воды трудно установить, как давно трупы находятся в канализации.

Позже Серкин восстановил хронологию событий, которые привели к страшной находке. Утром 15 января местный житель шел возле дома №7 по улице Любого. Он увидел, что из канализационного люка течет вода и сообщил об этом в аварийную службу.

На место прибыли сотрудники «Водоканала». Когда они подняли крышку колодца, то на поверхность всплыли левая человеческая ступня и часть ноги.

«Честно сказать, если бы не увидел костяшку, я подумал, что это игрушка. А костяшку увидел, испугался. Впервые такое. Сразу в сторону отошли и позвонили диспетчеру. Он вызвал начальство и позвонил в полицию», — рассказал сотрудник бригады.

К 11 часам на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В канализационном люке обнаружились черные полиэтиленовые пакеты с фрагментами тел, предположительно, мужчины и женщины. Чтобы извлечь останки, коммунальщикам пришлось перекрывать водоснабжение в районе.

Вечером работы на месте обнаружения трупов не останавливались — правоохранители вместе с сотрудниками экстренных служб продолжали осмотр коллектора, чтобы найти другие части тел. МВД попросило всех, кто обладает информацией о погибших, сообщать в полицию.

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