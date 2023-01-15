При крушении самолета в Непале никто не выжил. Среди пассажиров было четверо россиян

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Катманду в Покхару, разбился и загорелся недалеко от международного аэропорта города Покхара. На борту находились четверо членов экипажа и 68 пассажиров, 15 из них — иностранцы, в том числе четыре россиянина. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли. Спасатели извлекли с места крушения 45 тел погибших и продолжают поиски.

Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, потерпел крушение возле международного аэропорта Покхара в центральном Непале. На месте крушения начался пожар, сообщают агентства Reuters и AFP.

Авария произошла между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72 летел в Покхару из Катманду. Борт вылетел из Катманду в 10:32 по местному времени. Самолет связался с диспетчерской вышкой в 10:50, после чего пропал с радаров.

Причина крушения на данный момент неизвестна. Специалисты выясняют, что могло привести к трагедии.

На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе двое младенцев. Издание Online Khabar, ссылаясь на список находившихся на борту, отмечает, что 15 пассажиров были гражданами иностранных государств.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — сказали в посольстве России в Непале.

Представитель аэропорта Непала рассказал, что в самолете также летели пятеро граждан Индии, двое граждан Южной Кореи, один француз, один ирландец, один гражданин Аргентины и один австралиец, передает The Indian Times.

Местное телевидение показало густой черный дым, поднимающийся с места крушения, толпы людей собрались вокруг обломков самолета. Аэропорт закрыли, к работе приступили спасатели.

«Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски», — сказал представитель армии Непала Кришна Бхандари агентству Reuters.

Никто не выжил

Изначально представитель авиаперевозчика сообщал, что «пока не известно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы». Однако позднее стало известно, что в результате авиакатастрофы на борту никто не выжил. Все пассажиры и члены экипажа погибли, сообщил телеканал News18 со ссылкой на местные власти.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — сказал ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства из-за крушения самолета, сообщает издание Pardafas.

«Я глубоко опечален трагической аварией самолета Yeti Airlines ANC ATR 72… Я искренне призываю сотрудников службы безопасности, все правительственные учреждения Непала и широкую общественность начать эффективные спасательные работы», — написал премьер в Twitter.

Сотни спасателей прочесывают место крушения. «Спасательные операции продолжаются», — сказал Джаганнатх Нирула, представитель управления гражданской авиации Непала.

«Половина самолета находится на склоне холма», — рассказал Reuters местный житель Арун Таму, который прибыл на место через несколько минут после крушения. «Другая половина упала в ущелье реки Сети», — уточнил он.

На данный момент спасатели извлекли с места крушения 45 тел погибших и отправили их на судмедэкспертизу, еще десятки тел ищут. Два вертолета для спасательной операции вылетели на место из аэропорта Покхары, пишет The Kathmandu Post.

Крупнейшая авиакатастрофа за 30 лет

По данным базы Aviation Safety Network, это была самая смертоносная авиакатастрофа в Непале с 1992 года, когда Airbus A300 Пакистанских международных авиалиний врезался в склон холма на подлете к Катманду. Тогда погибли 167 человек.

Reuters со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов FlightRadar24 сообщает, что разбившемуся самолету было 15 лет. ATR72 — широко используемый двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый совместным предприятием Airbus и итальянской Leonardo. Парк Yeti Airlines состоит из шести таких самолетов.

По данным FlightRadar24, самолет был оснащен старым транспондером с недостоверными данными.

В Непале расположены восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест. В горах погода может внезапно измениться и создать опасные условия для полета. По меньшей мере 309 человек погибли с 2000 года в авиакатастрофах или крушениях вертолетов в этой стране, уточняет Reuters.