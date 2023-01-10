«Вызов государству». Открыто первое дело о пропаганде ЛГБТ по новому закону

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Парламентарий уточнил, что правоохранительные органы заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений издательство «Попкорн букс».

«Флагман» продвижения ЛГБТ

Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что после его запросов в стране возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ в отношении «скандально-известного издательства «Попкорн букс».

«Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — написал депутат.

Он рассчитывает, что «дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам».

По мнению Хинштейна, издательство — «один из флагманов» продвижения ЛГБТ-литературы в стране. По его данным, после вступления в силу в декабре нового закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений «Попкорн букс» «не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».

Конституцией по запрету ЛГБТ

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал пакет законов, согласно которому запрещается пропаганда ЛГБТ, смены пола и педофилии. Нарушителям запрета грозят штрафы до 10 млн руб.

7 декабря редакция «Ридус» сообщила, что издательство «Попкорн букс» после вступления в силу нового закона изменило обложки ряда своих книг, содержащих «запрещенку». На обложках «Лета в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» появились цитаты пятого пункта 29-й статьи основного закона России, согласно которому в стране «гарантируется свобода массовой информации», а «цензура запрещается».

Согласно информации, опубликованной на сайте издания, «Попкорн букс» — московское книжное издательство, которое выпускает «захватывающие художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу».

Журналисты «Ридуса» напомнили, что в связи с новыми ограничениями пропаганды ЛГБТ один из крупнейших отечественных сервисов по продаже электронных и аудиокниг «ЛитРес» обратился к писателям с просьбой заняться самоцензурой. А маркетплейс OZON начал скрывать обложки биографий Фредди Меркьюри и Элтона Джона еще до вступления в силу закона.

«Открытая схватка»

9 декабря Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что «Попкорн букс», «специализирующееся на ЛГБТ-литературе, решило вступить в открытую схватку с российским государством и обществом».

«Конечно же, ничего общего с цензурой наш закон не имеет. Свобода слова не означает вседозволенность. В противном случае, ссылаясь на 29-ю статью, можно издавать любую нацистскую или террористическую литературу: например, «Майн Кампф» («Моя борьба» Адольфа Гитлера – «Газета.Ru») или ваххабитские учения», — написал парламентарий.

По мнению депутата, попытки «Попкорн букс» представить борьбу с ЛГБТ-пропагандой «как удушение свободы слова» «неудивительны». Директор и основатель издательства – «откровенный оппозиционер Алексей Докучаев» (признан в РФ иностранным агентом), заявил Хинштейн.

«Само издательство до недавнего времени принадлежало на 65,5% ирландской компании «Букмейт лимитед», осенью признанной в РФ иноагентом. Иными словами, антироссийские силы открыто ведут в России ЛГБТ-пропаганду, да еще и демонстративно игнорируют наши законы, как бы проверяя государство на прочность», — считает Хинштейн.

Он заключил, что «принимает брошенный вызов» и направляет запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роспотребнадзор и Роскомнадзор «о привлечении «Попкорн букс» к ответственности».

«Считаю, что действия издательства попадают сразу под две новых статьи КоАП <…> Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола <…> Пропаганда педофилии <…> Если первым, кого привлекут к ответственности по нашим законам, станет «Попкорн-букс», это будет во всех смыслах справедливо и закономерно», — пояснил депутат Госдумы.