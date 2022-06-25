Тест: сможете ли вы купить жилье и не пожалеть об этом?

Одна из самых ответственных задач в жизни каждого человека – покупка жилья. В этом вопросе важно учесть все нюансы, ведь малейший просчет может стоить не только вложенных средств, но и самой недвижимости. Вместе с риелтором Алексеем Силантьевым «Газета.Ru» подготовила тест, который покажет, сможете ли вы приобрести квартиру или дом и не пожалеть об этом впоследствии.