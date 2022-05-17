«Спорт в каждый двор»: как москвичам прививают любовь к спорту

Нужна ли инфраструктура для спорта рядом с домом, в каких форматах она реализуется девелоперами, и как это влияет на здоровый образ жизни горожан, — в вопросах «близкого» спорта разбиралась «Газета.Ru».

Спрос на спорт

Быть здоровым становится модно — люди массово начали заботиться о себе. По данным mos.ru, сегодня каждый третий москвич постоянно занимается физкультурой или спортом. Хорошее самочувствие и бодрость духа буквально становятся must have повседневной жизни, как одежда или питание. После принятия федеральной программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2015 год» строительство спортивных объектов побило все рекорды. По данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, с 2011 года в столице построено 153 спортивных объекта. А по количеству футбольных стадионов высокого уровня Москва — первый город в мире.

Строя спортивные сооружения, власти привлекают горожан к активному образу жизни. Согласитесь, если рядом с домом есть бассейн, шансы еженедельно плавать или посещать классы аквааэробики многократно возрастают. В Министерстве спорта РФ посчитали, что по итогам 2020 года число регулярно занимающихся физкультурой и спортом россиян составило 45,4%. Приоритетная задача Минспорта увеличить этот показатель к 2030 году до 70%, в том числе за счет развития массового спорта.

Сейчас в большинстве качественных жилых проектов предусмотрены воркаут-зоны, тренировочные площадки для кроссфита, баскетбола или футбола. Так девелоперы удовлетворяют один из главных запросов сегодняшних покупателей в спортивной инфраструктуре.

Донстрой, к примеру, провел целое исследование и выяснил, что доля ориентированных на здоровый образ жизни клиентов компании составляет более 50%. Поэтому на территории своих объектов девелопер запланировал парковки московского «Велобайка», внес в проекты домов фитнес-румы, а в благоустройство добавил изрядное количество всевозможных спортивных объектов.

Внутри проекта «Символ» по парку «Зеленая река» проходят километры беговых и велодорожек, оборудованы спортивные площадки, а под пейзажным мостом размещены столы для пинг-понга. Активных подростков ждут памп-трек и танцевальная площадка, для малышей есть балансировочный комплекс на песке.

close 100% Парк «Зеленая река» в проекте «Символ» Пресс-служба Донстрой

Именем первых

Интересный проект со ставкой на спортивную инфраструктуру реализуется в Индии. Kahanoor Sportsville — новый жилой комплекс для активного фитнес-сообщества в Пуне. Для жителей пяти башен высотой от 20 до 23 этажей предусмотрены открытый бассейн во дворе, арена для кроссфита, тренажерный зал, поле для крикета, баскетбольная площадка, лазерный тир, беговые и велодорожки. И это далеко не полный список спортивных объектов Sportsville. Kahanoor Group использует популярность индийских спортсменов — все сооружения в проекте будут носить их имена.

В Москве новый стадион «Динамо» назван в честь Льва Яшина, во Владивостоке есть «Фетисов-Арена». Использование имен спортсменов в рамках спортивных объектов жилого комплекса — пусть не столь масштабная, но позитивная и очень патриотичная история.

Спорт, не выходя из дома

Наличие большого спорткомплекса с бассейном на территории жилого комплекса уже не редкость. Еще удобнее, когда в спорт-зал можно попасть прямо из квартиры. Например, жителям проекта «Сердце Столицы», чтобы добраться до бассейна с морской водой в фитнес-центре X-Fit, даже не нужно выходить на улицу, достаточно спуститься на лифте и пройти по цокольному этажу.

close 100% Фитнес-центр в проекте «Сердце Столицы» Пресс-служба Донстрой

Спортивные возможности открываются не только на придомовой территории комплексов. Современные технологии и гений архитектурной мысли теперь создают их на крышах домов. В четвертом квартале комплекса «Событие» в Раменках буквально на высоте птичьего полета по территории sky-парка будут проложены беговые дорожки. Чистый воздух и потрясающий вид на город с высоты 172 метров будут доступны только для жителей.

Максимально спортивный

Движение — неотъемлемая часть жизни для все более широкого круга покупателей жилья. Будь это семьи с детьми, активные молодые люди или старшее поколение, многим из них важен широкий спектр спортивной инфраструктуры.

Проект «Остров» в Мневниковской пойме обещает стать впечатляющим по масштабам наполнения спортивными объектами. В домах предусмотрены фитнес-румы для тренировки в любую погоду. Можно даже организовать группу по интересам среди соседей и пригласить персонального тренера.

Во дворах — воркаут-зоны, площадки для спортивных игр, группы тренажеров, в том числе и для жителей «серебряного возраста».

Детский игровой маршрут длиной 5,8 км будет реализован в концепции Urban95, которая призывает взглянуть на мир глазами ребенка с ростом всего 95 см. Для маленьких жителей запланированы интерактивные пространства с игровыми стендами, спортивные площадки и несколько мостов для безопасного пересечения перекрестков.

Спортивно-рекреационный маршрут протянется на целых 7 км. Здесь будут проложены беговые и велодорожки, обособленные от пешеходных зон, и даже потраченные калории посчитают заранее и напишут на указателях.

Дополнит рекреационную составляющую экомаршрут, который пройдет по побережью и природным паркам «Острова», в уникальных для Москвы заповедных уголках нетронутой природы.

Впрочем, это не вся спортивная составляющая проекта. У московских властей грандиозные планы по возведению спортивных объектов в столице. В шаговой доступности от «Острова» строится огромный спортивный кластер из 15-ти сооружений. Доминантой будет крытый серфинг-парк с двухметровыми волнами, кроссфит-зоной и SPA-комплексом.

Наличие спортивной инфраструктуры в жилом проекте безусловно делает его привлекательнее. Девелопмент, беря на вооружение современные тренды, создает максимально разнообразную спортивную инфраструктуру.

Донстрой, например, так увлекся этим направлением, что ввел в обиход новый формат — ЗОЖ-двор, где объем активностей достиг такого масштаба, что кроме воркаут-зон и спортплощадок со штангами и грушами, появились мини-тренажеры для ног у скамеек. Девелоперы делают комфортным и доступным здоровый образ жизни, а спрос покупателей на гибкое тело и сильные мускулы стимулирует развитие спортивной составляющей в жилых комплексах.