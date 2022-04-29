Болезни 21 века: как соцсети влияют на психику

О негативном влиянии соцсетей споры ведутся давно. В последнее время эксперты все чаще говорят о том, что разные сети влияют на человека по-разному.

Сейчас многие иностранные сервисы приостанавливают работу в России, а некоторые попадают по запрет российских регуляторов. Так, холдинг Meta (признана экстремистской организацией), которому принадлежат несколько крупных соцсетей, был признан экстремистской организацией.

Западные соцсети – это, прежде всего, бизнес, клиентами которого, вопреки нашим убеждениям, являются не пользователи, а рекламодатели.

Крупнейшие IT-гиганты конкурируют за наше внимание, поэтому стараются не отпускать людей от экранов. Это основа бизнес-моделей западных соцсетей, в погоне за которой они часто забывают о безопасности пользователей. Так, алгоритмы соцсетей вызывают и оказывают серьезное влияние на психику: многие пользователи впадают в фрустрацию, чувствуют себя тревожно, становятся одержимы желанием быть похожими на инфлюенсеров.

«Такие площадки, как Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), TikTok и подобные построены таким образом, что они формируют настоящую цифровую зависимость. Они делают все, чтобы пользователь проводил как можно больше времени на этой площадке — чем больше трафик и время пользователя на платформе, тем больше прибыль», — рассказывает член ОП РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Такой принцип работы вызывает цифровую зависимость у пользователя, который приходит на площадку, находится там длительное время и иногда не может остановиться, бесполезно проводя досуг за просмотром ленты, говорит эксперт.

«Эти алгоритмы построены по принципу так называемой дофаминовой петли, и если человек перестает пользоваться этими площадками, у него перестает выделяться гормон удовольствия. Он начинает чувствовать подавленность, депрессию, тревогу. Именно поэтому многие подростки проверяет обновления в подобных соцсетях примерно каждые 15 минут», — объясняет собеседница «Газеты.Ru».

Механизмы работы этих алгоритмов сегодня тщательно скрываются, что оставляет соцсетям возможность манипулировать желаниями и мнением пользователей в своих интересах.

Так, если бы соцмедиа заботились о своих пользователях, у нас оставалась бы возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, поскольку и одна соцсеть не имеет морального права манипулировать вниманием своих пользователей.

«Мы считаем, что такого рода механизмы и алгоритмы должны быть прозрачны и понятны каждому пользователю, и дальше он должен сам принимать решение [пользоваться алгоритмами или нет]. Если платформы не готовы предоставлять механизмы самостоятельно, мы предполагаем, что необходимо обязать их законодательно открыть для мира принципы работы», — считает Мизулина.

Медиаболезни

Все чаще врачи и ученые ставят диагнозы, связанные с чрезмерным потреблением контента из соцсетей. Так, в октябре прошлого года на The Wall Street Journal вышла статья о девочках-подростках, которые жаловались на внезапно появившиеся нервные тики. Поначалу врачи были озадачены, поскольку такая картина встречается редко. Спустя несколько месяцев изучения пациентов, эксперты ведущих педиатрических больниц США, Канады, Австралии и Великобритании обнаружили, что у девушек есть кое-что общее — приложение TikTok в смартфоне.

Так, врачи пришли к выводу, что видео с TikTok-инфлюенсерами, которые утверждали, что у них синдром Туретта (расстройство нервной системы, которое заставляет людей делать повторяющиеся непроизвольные движения или звуки), могут играть далеко не последнюю роль в расстройствах девочек.

Той же осенью The Wall Street Journal опубликовали расследование, согласно которому, компания Meta неоднократно удостоверялась во вреде Instagram для подростков, но ничего с этим не делала. Издание ссылалось на внутреннее исследование Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) о том, как Instagram влияет на молодых пользователей. Так, к примеру, 13% британских и 6% американских пользователей-подростков Instagram, сообщавших о том, что у них появились суицидальные мысли, обвинили в этом приложение.

32% девочек-подростков заявили, что Instagram усугублял их подавленное состояние из-за неудовлетворенности своим телом – телесной дисморфофобии.

Еще в 2017 году в Forbes писали о том, что Американская академия педиатрии (AAP) выявила Facebook-депрессию у множества детей и подростков — многие из них испытывали чувство собственной непопулярности при просмотре фотографий и постов других пользователей.

Исследователи пришли к выводу, что использование социальных сетей может привести к заниженной самооценке, особенно у юных пользователей.

Это не может напрямую вызывать депрессию, но может усугубить состояние молодых людей, которые уже находятся в таком состоянии.

Остановить манипуляцию

Из всего этого можно сделать вывод о том, что социальные сети в курсе того влияния, которое они способны оказывать на пользователей. Накануне в холдинге Meta официально разрешили на своих площадках призывать к насилию и смерти россиян. Несмотря на то, что потом компания пыталась оправдаться, отметив, что имела в виду только военных и желала им смерти только в Украине, писать ненавистнические и скандальные посты пользователям не возбраняется — так корпорация получает только больше социальных реакций, а значит, и больший доход.

«К сожалению, в текущей ситуации крупные американские корпорации стали оружием информационной войны, и мы это хорошо увидели, когда они стали очень активно подмешивать различный агитационно-провокационный контент к тем людям, которые даже не интересовались никогда политикой», — рассказывает «Газете.Ru» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Здесь нужно думать над дополнительным регулированием с точки зрения закона, говорит Мизулина.

Помимо того, что регулятору стоит наказывать их за нарушение российского закона (например, неудаление противоправного контента), необходимо разрабатывать новые правила, которые сделают работу иностранных ресурсов прозрачнее и понятнее для пользователя.

«Facebook и Instagram в России заблокированы, но так или иначе ими пользуются, и надо пытаться с ними разговаривать, чтобы они все-таки начали подчиняться требованиям российских законов. Иностранные соцсети в принципе не подчинялись и не подчиняются тем требованиям, которые им предъявляют российские власти. Понятно, что нужно вводить дальнейшее регулирование именно иностранных площадок, потому что именно они не исполняют российские законы», — резюмирует Зыков.