«Снова найдет себе место в обществе»: Улюкаев выходит на свободу

Тверской суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновник может выйти на свободу уже 12 мая, если решение суда не будет оспорено. Юрист Александр Добровинский считает, что освобождение Улюкаева «было ожидаемо».

«Участники процесса не возражали»

«Да, верно, 27 апреля 2022 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства защитника в интересах Улюкаева», — сообщили ТАСС в Московском районном суде Твери.

Там также отметили, что ФСИН и прокуратура не возражали против условно-досрочного освобождения бывшего министра. При этом постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

По закону на обжалование решения суда отведено 10 дней, но при этом не учитываются праздничные дни. Согласно информации «Интерфакса», вопрос об УДО Улюкаева был решен 27 апреля.

«11 мая истечет последний день из отведенных на обжалование», — отметили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Мария Андриянова рассказала телеканалу «360», что экс-чиновник может выйти на свободу уже 12 мая.

«При рассмотрении ходатайства суд с учетом мнений участников процесса, которые не возражали по существу рассматриваемых требований, пришел к выводу, что цель наказания <…> была достигнута. Ходатайство было удовлетворено», — пояснила она.

А в Общественной наблюдательной комиссии сообщили РИА «Новости», что пока бывший министр останется в колонии.

«Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу», — отметили в комиссии.

Известный юрист Александр Добровинский сказал «Газете.Ru», что «выход Улюкаева» на свободу «был ожидаем».

«Он провел пять лет в местах лишения свободы, вышел по УДО, согласно абсолютно всем нормам того, что предполагалось. Очевидно, (у него было – «Газета.Ru») хорошее поведение в лагере, и решение суда было в его пользу. Так что мы его увидим. Насколько я знаю, у него будет запрет занимать некие государственные должности, но, мне кажется, господин Улюкаев – человек довольно известный, и он найдет себе снова место в обществе. Наверно, (в заключении – «Газета.Ru») было время и подумать», — считает Добровинский.

Он также подчеркнул, что для выхода по УДО Улюкаев не обязан был признавать свою вину, это имело значение «только во время судебного следствия», а «приговор уже был».

Что известно о деле Улюкаева

Алексей Улюкаев родился в 1956 году, окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1998 году стал доктором экономических наук. В 1980-е годы преподавал на кафедре политэкономии Московского инженерно-строительного института.

С 2000 года Улюкаев занял пост первого заместителя министра финансов РФ Алексея Кудрина, а в 2004 году перешел в Центробанк РФ на должность первого заместителя председателя Банка России Сергея Игнатьева. 24 июня 2013 года Улюкаев возглавил Министерство экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева.

14 ноября 2016 года его задержала Федеральная служба безопасности по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства нефтяной компании «Роснефть». На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым была обработана ручка кейса с деньгами. Первый кейс был в этот день передан чиновнику в одном из офисов компании, а второй ему якобы пообещали донести до машины.

По словам представителя Следственного комитета РФ, деньги были переданы Улюкаеву «за положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО «АНК Башнефть» (50,08%)». При этом «вымогательство было сопряжено с угрозами воспрепятствовать деятельности «Роснефти».

Улюкаев своей вины не признал. 15 ноября 2016 года Басманный суд Москвы вынес постановление о его аресте. Сам министр просил оставить его под подпиской о невыезде, ссылаясь на необходимость помогать престарелым родителям. По решению суда Улюкаев был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным.

Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 130 млн руб. Кроме того, согласно приговору, экс-министру было запрещено занимать должности в органах государственной власти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания наказания.

19 декабря 2017 года защита Улюкаева обжаловала приговор. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, снял с бывшего министра ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии.

Во время заключения в исправительной колонии в Тверской области Улюкаев работал в библиотеке, а также вел литературный кружок.