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Общество

Первая в мире. В России зарегистрировали назальную вакцину от коронавируса

В Минздраве рассказали, как действует назальная вакцина против COVID-19

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Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанным Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанным Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели. На данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику у лиц в возрасте 18 лет и старше.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — сообщило ведомство 1 апреля.

Препарат включает в себя два компонента на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вакцина вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст».

Такая иммунизация, как указали в Минздраве, формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта.

«Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — пояснили в пресс-службе.

На данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Как говорил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от коронавируса.

Напомним, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что у 50 добровольцев, участвующих в испытаниях назальной вакцины, не обнаружили осложнений.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он отметил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса — комбинированная защита, как внутримышечным, так и назальным препаратом.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

По состоянию на 30 марта 2022 года Россия находится на 102-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 49,60% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России опустился за неделю с 49,7% до 48%, передает ТАСС.

За последние сутки, согласно данным федерального оперштаба, в стране выявили 19 164 заразившихся коронавирусом, от последствий заболевания скончались 342 человека. Условная летальность осталась на уровне 2,07%.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 488,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей. В России зарегистрировано 17 862 089 случаев заражения, умерли 369 064 человека.

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