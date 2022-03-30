Что известно о сторонниках украинской неонацистской группировки, задержанных в России

В последнее время в России участились попытки украинских спецслужб использовать соотечественников для разведки и диверсионной деятельности. 30 марта ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 субъектах РФ. По данным ведомства, ее организовали «для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 российских регионах. Об этом в среду, 30 марта, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в результате скоординированной работы в 23 регионах РФ задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается также, что в местах проживания задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым, с фото- и видеозаписями «акций прямого действия», инструкциями по их проведению и «вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность неонацистской структуры».

Кого еще задерживали

Напомним, 7 марта пресс-служба крымского управления ФСБ сообщила о задержании в Севастополе сторонника украинских националистов, в доме у которого была обнаружена тротиловая шашка массой более 590 г. В отношении мужчины 1980 года рождения возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывного устройства. Суд принял решение о заключении его под стражу на два месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

25 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в госизмене. В ЦОС рассказали, что он пытался передать секретную информацию украинским спецслужбам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

О том, что в последнее время в России участились попытки украинских спецслужб использовать соотечественников для разведки и диверсионной деятельности, предупреждали ранее в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. «Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ФСБ отмечали, что передача или сбор «по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

При этом человек освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ.

ФСБ призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ.

Добавим, что еще перед началом специальной военной операции ВС РФ на Украине, 23 февраля, ФСБ распространила видео задержания шести граждан РФ — сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России), подозреваемых в подготовке теракта в храме в Крыму. Задержания и обыски проводились по нескольким адресам. На кадрах запечатлены компоненты для изготовления взрывного устройства, обнаруженные у задержанных, а также патроны, ножи, оружие, националистическая атрибутика. Сообщалось, что задержанные планировали подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.

О проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».