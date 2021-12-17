Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ о «Северном... 22:01
Общество

Дело о вырванном зубе: продюсеру ужесточат обвинение после смерти стоматолога

В Москве умер стоматолог, на которого напал клиент с ножом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Момент нападения и стоматолог Джамал Адилов (коллаж)

Момент нападения и стоматолог Джамал Адилов (коллаж)

bazabazon/Telegram/vk.com
После смерти стоматолога следователи переквалифицируют уголовное дело в отношении продюсера Мурата Оганесяна, подозреваемого в нападении на медика. Причиной конфликта двух мужчин стало удаление зуба, который перед этим несколько раз пломбировали.

По делу о нападении на стоматолога в Москве СК ужесточит статью.

«В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – сообщила представитель ведомства Юлия Иванова. Эта статья предполагает до 15 лет лишения свободы (без отягчающих обстоятельств).

13 декабря 59-летний мужчина ударил ножом в живот врача столичной стоматологической клиники по адресу Ясный проезд, 6. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и полицию. 41-летнего Джамала Адилова госпитализировали в тяжелом состоянии.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД сообщал, что злоумышленника задержал участковый полиции. В то же время Telegram-канал «112» отмечал, что мужчина сам пришел к правоохранителям. Почти сразу была установлена личность нападавшего. Им оказался продюсер Мурат Оганесян.

«По предварительным данным, мужчина был недоволен результатом лечения и нанес ножевое ранение стоматологу», – отметил представитель МВД.

Оганесян якобы ходил в эту клинику на протяжении трех месяцев. Стоматолог-женщина несколько раз ставила ему пломбу на зуб. Но на приеме у другого врача медики решили этот зуб удалить – вырвал зуб Адилов. Вскоре после этого к медику пришел возмущенный пациент, пишет Telegram-канал Shot.

Директор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян рассказал, что Оганесян работал «в группе компаний «Парадиз». Однако к продюсированию фильмов подозреваемый не имеет отношения. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Гюлумян уточнил, что Оганесяну несколько лет назад пришлось покинуть должность из-за ментальных проблем. «Он не был генеральным директором Продюсерского центра «Парадиз», он был руководителем другой группы компаний «Парадиз». Но, если я не ошибаюсь, то лет пять назад он по состоянию здоровья с психическими проблемами покинул группу компаний», – сообщил он.

При этом Гюлумян заметил, что когда общался с коллегой лет 8-10 назад, то не замечал за ним никаких странностей.

По данным «Известий», Оганесян принимал участие в съемках фильма «Сволочи». СМИ также утверждали, что злоумышленнику принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа». Они занимались выпуском фильмов на разных носителях, но двумя годами ранее Оганесян их якобы продал.

Во время заседания по избранию меры пресечения Оганесян, по данным Telegram-канала SHOT, начал трястись и схватился за голову. Несмотря на доводы защиты, его арестовали до 13 февраля 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть